Remesas en Navidad 2025: cómo ahorrar al enviar dinero a mi familia fuera de EE.UU.

Con motivo de las fechas festivas y a causa de la lejanía con sus familiares, los migrantes que viven en Estados Unidos suelen enviar remesas en el día de Navidad a sus países de origen. A la hora de realizar estas transacciones de dinero a destinos como México, existen una serie de consejos para ahorrar.

Cómo elegir el método de envío de remesas desde EE.UU. para Navidad 2025

El tipo de cambio y las comisiones que contempla cada entidad financiera son factores clave a tener en cuenta a la hora de elegir qué plataforma resulta más conveniente para realizar una operación en cada caso. Para el envío de remesas desde EE.UU., las autoridades mexicanas detallaron una serie de recomendaciones.

El tipo de cambio es un factor relevante a la hora del envío de remesas, dado que puede variar en función de la entidad Freepik

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) del gobierno de México compartió un listado con consejos a tener en cuenta para obtener el mejor ahorro en el envío de remesas y evitar estafas y pérdidas económicas:

Verificar la legitimidad de la institución o plataforma que se utilizará para transferir dinero al país de origen.

Elegir una compañía cercana al domicilio o lugar de trabajo.

Comparar los costos y las comisiones que contempla la entidad seleccionada para la operación.

Los servicios exprés pueden conllevar costos más altos.

Contrastar el tipo de cambio con otras plataformas

Verificar si existen límites de montos para los envíos.

Contemplar el costo del transporte hasta la empresa donde se realizará la operación.

Los expertos recomendaron verificar las comisiones que contempla cada entidad financiera Freepik

Tres claves para ahorrar en el envío de remesas desde EE.UU., según un economista mexicano

En diálogo con Univision, el economista mexicano Mario Campa detalló una serie de recomendaciones para evitar perder dinero en el proceso de transferir dinero a otro país.

En ese sentido, otorgó tres claves para ahorrar en las remesas:

Revisar las comisiones : el especialista puntualizó la importancia de comprobar no solo las que corresponden al envío, sino también algunas “posibles ocultas”, como las de traslado. “Algunas sacrifican un poco la tasa nominal de la comisión de la transferencia y recuperan el tipo de cambio, entonces hay que prestar atención a esos detalles”, advirtió.

: el especialista puntualizó la importancia de comprobar no solo las que corresponden al envío, sino también algunas “posibles ocultas”, como las de traslado. “Algunas sacrifican un poco la tasa nominal de la comisión de la transferencia y recuperan el tipo de cambio, entonces hay que prestar atención a esos detalles”, advirtió. Consultar a amigos : para conocer sus experiencias con las entidades disponibles. El especialista señaló que, en muchas ocasiones, no se precisa del tiempo para leer todos los términos y condiciones, por lo que “se puede sondear más o menos cuánto cobran el tipo de cambio, de comisión por envío” o si hay otros costos.

: para conocer sus experiencias con las entidades disponibles. El especialista señaló que, en muchas ocasiones, no se precisa del tiempo para leer todos los términos y condiciones, por lo que “se puede sondear más o menos cuánto cobran el tipo de cambio, de comisión por envío” o si hay otros costos. Usar mecanismos legales: debido a su mayor confiabilidad. “Hay quienes recurren a personas no confiables para saltarse una comisión. Incluso viajar por carretera con dinero en efectivo es peligroso. Vale más hacer la transferencia por el sistema financiero”, argumentó.

Un economista dio claves para ahorrar en el envío de remesas desde EE.UU. X/@mario_campa-Freepik

Los principales países latinos que reciben remesas desde EE.UU. y otras regiones

Un informe publicado en octubre pasado por BBVA Research destacó que las remesas enviadas a México cayeron 1,7% en la comparación interanual, una tendencia atípica que no representó al resto de naciones.

Los países que presentaron aumentos en la recepción de dinero son: