Es latino, estaba en la etapa final para obtener la green card y fue detenido por el ICE cuando iba a trabajar

Un brasileño residente en Milford, Massachusetts, estaba en trámite para obtener su green card, pero lo detuvieron cuando iba camino a su trabajo. Hace semanas que el migrante está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y su familia no sabe las razones. “Mi mundo se derrumbó”, expresó su esposa.

Valdiney Goncalves, oriundo de Brasil, trabajaba en construcción y fue arrestado en mayo. El hombre residía en Milford, un pueblo del condado de Worcester, junto a su esposa, Ivelina Ferreira, y a sus dos hijos de 6 y 12 años. Los tres ciudadanos estadounidenses.

“Todo mi mundo se derrumbó porque sabía que, de alguna manera dentro de mí, él no regresaría ese día”, expresó en declaraciones a CBS News la esposa de Goncalves.

El latino había pasado diferentes etapas en el proceso migratorio para obtener la green card, incluso la petición de matrimonio y la toma de huellas dactilares, pero todavía esperaba la aprobación final.

“Estoy devastada, para ser honesta, porque hemos estado en este proceso durante tanto tiempo y ha sido muy difícil. Ha afectado a nuestra familia”, manifestó Ferreira.

El brasileño no tiene antecedentes penales. Sobre su marido, la mujer describió: “Solo trabaja todo el tiempo. No lo he visto haciendo otra cosa y es un padre tan bueno. Es como el centro de nuestro hogar”.

Goncalves se encuentra hace semanas bajo custodia del ICE y ha sido trasladado en diferentes ocasiones, por lo que su familia teme perder contacto o conocimiento de su paradero. Primero estuvo cinco días detenido en Burlington, luego fue trasladado a la cárcel del condado de Plymouth, y recientemente fue derivado a una prisión federal en New Hampshire.

ICE incrementa sus detenciones y “paraliza” a los vecinos de Milford

La detención de Goncalves se conoce en medio del arresto del estudiante de 18 años de la preparatoria Milford, Marcelo Gomes da Silva.

El joven, también originario de Brasil, fue detenido por error mientras conducía el auto de su padre, João Paulo Gomes Pereira, en una operación que justamente estaba dirigida contra su papá.

La agencia aseguró que João había sido identificado como una amenaza para la seguridad pública debido a su “historial de conducción imprudente a velocidades superiores a 160 kilómetros por hora en zonas residenciales”. Al ser liberado, el estudiante relató las condiciones precarias en las que había estado en el centro de detención.

Sobre el caso del brasileño Valdiney Goncalves, Ferreira consideró que ICE ha estado apuntando a su comunidad porque está fuertemente poblada de inmigrantes. “Mis hijos que van a la escuela lo escuchan todos los días, sobre todo el mayor, que está en secundaria. Dice que el ambiente en la escuela es muy tenso, como si siempre se hablara de fondo sobre a quién se llevaron a sus padres”, contó la mujer.

“Siento como si todo nuestro pueblo se hubiera paralizado. Como si se hubiera congelado. No veía a nadie afuera”, expresó.