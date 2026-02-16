Desde el 1° de marzo: qué dice la regla federal que impedirá a residentes permanentes acceder a préstamos

A partir del 1° de marzo de 2026 entrará en vigor una norma federal que modifica los requisitos para acceder a los préstamos respaldados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés). La disposición establece nuevas condiciones de ciudadanía que impactan en la estructura de propiedad y gestión de las compañías solicitantes.

Qué establece la nueva regla federal de la SBA

De acuerdo con el comunicado oficial, la modificación determina que el 100% de los propietarios directos o indirectos de una pequeña empresa deben ser ciudadanos o nacionales de Estados Unidos.

Cualquier porcentaje de participación en manos de una persona que no cumpla con ese requisito descalifica automáticamente a la compañía.

La agencia federal requerirá que el 100% de la propiedad de una empresa pertenezca exclusivamente a ciudadanos o nacionales estadounidenses residentes en ese país para acceder a un préstamo Unsplash

Además de la condición de ciudadanía, los dueños deben tener su residencia principal dentro del país norteamericano, sus territorios o posesiones. Esto implica que incluso ciudadanos estadounidenses que residan de forma permanente en el extranjero podrían no cumplir con el nuevo criterio.

La regla rescinde lineamientos anteriores que admitían hasta un 5% de propiedad en manos de extranjeros o residentes permanentes. Desde la fecha de aplicación, no se permitirá ninguna excepción vinculada a participación no ciudadana.

Exclusión de residentes permanentes y titulares de green card

Uno de los cambios centrales es la exclusión explícita de los residentes permanentes legales. La norma indica que quienes posean green card no podrán tener ningún interés de propiedad en la empresa que solicite el préstamo.

La restricción se aplica sin distinción del porcentaje de participación. Aunque la persona sea socia minoritaria, la sola presencia de un residente permanente en la estructura de propiedad impide el acceso al financiamiento de la SBA.

La medida no prohíbe que los residentes permanentes mantengan o creen empresas en EE.UU. Sin embargo, limita su acceso a los programas de crédito respaldados por el gobierno federal.

A partir de marzo de 2026 los migrantes no podrán pedir préstamos Freepik - Freepik

¿A qué se deben los nuevos cambios de la SBA?

La SBA indicó que la medida se apoya en la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Proteger a los ciudadanos americanos de la invasión”. Según la agencia, el objetivo es reforzar los estándares de elegibilidad en los programas de préstamos.

La administración federal argumentó que la decisión responde a la necesidad de proteger los recursos públicos tras registrarse pérdidas en ejercicios anteriores.

Según lo retomado por Forbes, la agencia registró alrededor de US$397 millones en pérdidas durante 2024, su primer año negativo en más de una década.

El nuevo esquema busca, según lo expresado por la autoridad, fortalecer la seguridad financiera del programa y asegurar que los beneficios lleguen exclusivamente a ciudadanos estadounidenses bajo parámetros más restrictivos.

Las compañías que actualmente cuenten con participación de residentes permanentes o de otras personas sin ciudadanía deberán revisar su estructura si desean conservar acceso al financiamiento de la SBA.

La restricción afecta tanto a propietarios directos como a aquellos con participación indirecta. En el caso de empresas familiares o emprendimientos con participación mixta, el requisito del 100% de propiedad ciudadana implica reorganizaciones societarias si se pretende cumplir con las nuevas condiciones.

Proceso de implementación y fecha de aplicación

La regla federal comenzará a aplicarse el 1° de marzo de 2026. Desde ese día, toda solicitud de préstamo presentada ante la SBA deberá cumplir con los nuevos requisitos de ciudadanía y residencia principal.

Las solicitudes que no cumplan estas condiciones serán rechazadas conforme a la normativa vigente. La verificación se realizará al momento de evaluar la elegibilidad de la empresa solicitante.

Las compañías interesadas en acceder a estos programas deberán asegurarse de que su documentación societaria y la información sobre propietarios y directivos reflejen el cumplimiento de las nuevas exigencias antes de presentar la solicitud.