Ataque en Washington: Hochul, Newsom y Pritzker exigen “tolerancia cero” tras el tiroteo a la Guardia Nacional

A las 14.15 (hora local), dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados en Washington, a metros de la Casa Blanca, y se encuentran en estado crítico. Poco después, gobernadores de todos los estados reaccionaron al ataque que conmociona a EE.UU.

La reacción de los gobernadores al ataque a la Guardia Nacional a metros de la Casa Blanca

Uno de los primeros en reaccionar al tiroteo fue Gavin Newsom, gobernador de California. A través de su cuenta de X, expresó que no se debe tolerar la violencia contra ninguna persona en EE.UU.

“Debe haber tolerancia cero ante la violencia, de cualquier tipo, contra los valientes hombres y mujeres uniformados que sirven desinteresadamente a nuestras comunidades y a nuestro país", dijo el demócrata.

Gavin Newsom consideró el ataque como "horrible e inaceptable" X/@CAgovernor

“El tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en Washington, D. C. es horrible e inaceptable. Jen (esposa de Newsom) y yo oramos por los militares, sus familias y toda la comunidad de la Guardia Nacional", agregó.

El mensaje de Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York

Poco después, la gobernadora de Nueva York se mostró “conmocionada” por lo sucedido en Washington y pidió rezar por los soldados en estado crítico y sus familiares.

Hochul se mostró conmocionada por los ataques y pidió rezar por los soldados de la Guardia Nacional X/@GobernadoraKathyHochul

Qué dijo J.B. Pritzker, gobernador de Illinois

Una hora después del mensaje de Hochul, el gobernador de Illinois publicó un mensaje en su cuenta de X que citaba: “El tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. es una tragedia horrible“.

El gobernador de Illinois instó a condenar este tipo de "violencia inaceptable" X/@GovPritzker

“Todos debemos condenar este tipo de violencia inaceptable. MK (su esposa) y yo oramos por las víctimas, sus familias y todos los militares que se alistan para servir a nuestro país”, agregó.

Qué se sabe del ataque a los dos soldados de la Guardia Nacional

El tiroteo ocurrió en la intersección de las calles 17 y I NW, cerca de la entrada a la estación de metro Farragut West.

Allí, a las 14.15 hs (hora local), Jeffery Carroll, subdirector ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, dijo que un hombre apareció en una esquina, levantó su arma y disparó contra los soldados.

El tiroteo ocurrió a las 14.15 hs (hora local) en la intersección de las calles 17 y I NW Evan Vucci - AP

Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, había dicho a través de su cuenta de X que los dos soldados habían fallecido. Sin embargo, poco después, se retractó y dijo que había informes contradictorios.

“Les proporcionaremos información adicional una vez que recibamos información más completa. Nuestras oraciones están con estos valientes militares, sus familias y toda la comunidad de la Guardia”, señaló el gobernador.

Al principio, el gobernador confirmó la muerte de los dos soldados X/@wvgovernor

A las 15 hs (hora local), la policía de DC dijo que tenían un sospechoso bajo custodia y el director del FBI, Kash Patel, agregó en una publicación en redes sociales que la agencia estaba “comprometida” con la investigación. “Por favor, oren por ellos y les informaremos con más detalle a medida que podamos”, dijo el directivo.

Muriel Bowser, alcaldesa de DC, se dirigió a los medios horas después del ataque junto con Patel para expresar su colaboración con el FBI. Asimismo, describió el ataque como un “tiroteo selectivo”.

“El ataque de hoy contra dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fue horrible e inadmisible. Confirmamos que un sospechoso está detenido por este tiroteo selectivo y será procesado con todo el rigor de la ley. Nuestras oraciones están con las víctimas y sus seres queridos", destacó desde su cuenta de X.