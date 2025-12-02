Qué significan las últimas restricciones migratorias anunciadas por Trump en EE.UU.

El presidente Donald Trump situó la política migratoria en el centro del debate nacional al anunciar una serie de medidas que buscan frenar el ingreso a EE.UU. de personas procedentes de países con menores recursos. Sus declaraciones, divulgadas en medio de un clima de conmoción por el ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, reabrieron discusiones sobre seguridad, asilo y el futuro de millones de residentes nacidos en el extranjero.

El mensaje de Donald Trump que endureció el discurso migratorio

Trump afirmó que pretendía “pausar de manera permanente” la llegada de migrantes desde naciones menos desarrolladas y prometió impulsar la expulsión de millones de extranjeros al revocar su estatus legal.

Trump prometió expulsar a millones de extranjeros, buscar “terminar” con los beneficios federales otorgados a no ciudadanos, y desnaturalizar a quienes considere una amenaza PETE MAROVICH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mandatario justificó su posición al atribuir a la población nacida fuera del país norteamericano responsabilidades en una variedad de problemas internos, desde episodios de violencia hasta dificultades habitacionales, que calificó como elementos de una “disfunción social” generalizada.

En su mensaje, publicado en Truth Social y descrito por la propia Casa Blanca —según Associated Press— como uno de los más relevantes de su mandato, insistió en que la única salida era una “migración inversa”, una cambio del flujo de llegada de extranjeros.

Las publicaciones aparecieron un día después del tiroteo que involucró a dos integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, quienes cumplían tareas de patrullaje en la capital bajo órdenes del Ejecutivo.

El ataque dejó una víctima fatal y a otro uniformado en estado crítico. La responsabilidad fue atribuida a un hombre identificado como un afgano de 29 años que había colaborado con la CIA durante la guerra en Afganistán.

La reacción dentro de la administración fue inmediata. Funcionarios federales anunciaron que revisarían millones de expedientes de inmigrantes legales, en una iniciativa que se sumaba a la campaña de diez meses orientada a reducir la población extranjera en el país norteamericano.

Trump agregó que buscaría “terminar” con los beneficios federales otorgados a no ciudadanos, desnaturalizar a quienes considerara una amenaza para la “tranquilidad doméstica” y deportar a personas que calificó como “no compatibles con la civilización occidental”.

Qué escenarios abre la propuesta de Trump

Para desgranar el carácter de estas declaraciones, Associated Press recurrió al análisis de Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, un centro de estudios independiente especializado en temas migratorios.

Según explicó el especialista, la publicación del mandatario debía traducirse en un documento formal para que adquiriera efecto. Señaló que Trump habló de restringir el ingreso desde “países del tercer mundo”, pero que cualquier directiva posterior requeriría de una orden ejecutiva y de mecanismos administrativos que detallaran su aplicación real.

El especialista Andrew Selee contradijo la idea de que los migrantes procedan de entornos empobrecidos con escasa formación, al recalcar que suelen tener niveles educativos altos Getty Images

El experto remarcó dos aspectos clave:

El acusado del atentado en Washington figuraba entre los inmigrantes más examinados que habían llegado al país norteamericano. Fue revisado antes de ingresar, tras su arribo y cuando solicitó asilo; además, por su rol en una unidad especial, es muy probable que hubiera sido sometido a un control exhaustivo por parte de la CIA.

Los migrantes que se establecen en Estados Unidos suelen tener niveles educativos altos, lo que contradice la idea de que procedan de entornos empobrecidos con escasa formación. Recalcó que no existe una relación entre migración desde países pobres e ingresos bajos, ni tampoco entre esos ingresos y tasas de criminalidad. Afirmó que los inmigrantes con menos recursos económicos son, en realidad, menos proclives a cometer delitos que el estadounidense promedio.

Las últimas declaraciones de Trump, sumadas al historial de redadas, expulsiones y recortes de beneficios, delinean un escenario donde la política migratoria se transforma en un eje central de su administración. Las medidas que propuso, desde la revisión masiva de documentos hasta la eventual revocación de estatus legales, representan un giro aún más restrictivo que el de su primer mandato.

Qué dicen los datos y por qué las acusaciones de Trump fueron puestas en discusión

La caracterización que Trump hizo de la población inmigrante vuelve a contradecir estadísticas federales y estudios académicos citados por Associated Press. En Estados Unidos residen cerca de 50 millones de personas nacidas en el extranjero y las investigaciones disponibles remarcan que tienden a cometer menos delitos que los ciudadanos nativos.

En Estados Unidos residen cerca de 50 millones de personas nacidas en el extranjero, y las investigaciones remarcan que las concentraciones elevadas de población inmigrante no se traducen en mayor criminalidad Julia Demaree Nikhinson - AP

Una revisión publicada en el Annual Review of Criminology destacó que, a lo largo de diferentes zonas urbanas del país norteamericano, las concentraciones elevadas de población inmigrante no se traducen en mayor criminalidad.