El anuncio de Kristi Noem que preocupa a la comunidad migrante en Estados Unidos
La secretaria de Seguridad Nacional se reunió con Donald Trump para evaluar una medida contra países extranjeros
Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), hizo un anuncio que encendió la alarma en la comunidad migrante. En específico, señaló que evalúa junto al presidente Donald Trump una “prohibición total de viajes” a Estados Unidos para personas de ciertos países.
A quiénes afectaría la “prohibición total de viajes” que evalúa Kristi Noem
Noem escribió este lunes un posteo en su cuenta de X en el que informó que, tras una reunión con Trump, le recomendó al mandatario republicano “una prohibición total de viajes".
En cuanto las naciones contempladas, arremetió: “Todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”. En esa misma línea, la secretaria del DHS insistió: “No los queremos. Ni uno”.
“Nuestros antepasados construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que pertenecen a los estadounidenses”, sentenció.
Kristi Noem y el DHS contra las cuerdas por una investigación que involucra a venezolanos deportados
El mensaje de Kristi Noem ocurre en medio de una disputa judicial que la tiene como protagonista. En específico, la batalla legal comenzó luego de que un juez federal iniciara una pesquisa sobre las acciones del DHS respecto de un grupo de migrantes venezolanos que fueron deportados.
El origen del conflicto se remonta a marzo pasado, cuando Boasberg había suspendido el procedimiento de expulsiones de ciudadanos de Venezuela hacia El Salvador, según informó Newsweek.
En ese momento, el gobierno Trump justificaba las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés). No obstante, el juez concluyó que estos migrantes tenían derecho a presentar su defensa ante un tribunal antes de ser retirados del país norteamericano. Pese a esa instrucción judicial, las personas involucradas nunca fueron repatriadas a Estados Unidos.
Aquella decisión derivó en un conflicto legal que ahora está en pleno desarrollo. Sin ir más lejos, se fijó como fecha límite el 5 de diciembre para que el DHS, Noem y el resto de los funcionarios que participaron en el operativo den explicaciones sobre lo sucedido.
Una vez vencido el plazo, el tribunal evaluará si corresponde convocar a testigos para declarar sobre el episodio. Además, Boasberg subrayó que la secretaria de Defensa podría enfrentar un proceso por desacato.
Asimismo, se debe determinar si la orden judicial del juez fue clara y específica, así como también si efectivamente hubo una violación y si esa falta fue intencional.
La defensa de EE.UU.: Noem recibió asesoramiento legal para las deportaciones
Ante esta situación, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una respuesta sobre la investigación y de lo sucedido con la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador.
De acuerdo con ese informe, Kristi Noem actuó respaldada por el consejo legal del fiscal general adjunto, Todd Blanche; del principal fiscal general adjunto de ese período, Emil Bovel; y del asesor jurídico interino del DHS, Joseph Mazzara.
Con ese aval, la titular de Seguridad Nacional concluyó que los vuelos de expulsión se ajustaban a la legalidad bajo los criterios de la AEA.
