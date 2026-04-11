MiSignal: el venezolano que diseñó una app para que migrantes en EE.UU. puedan alertar ante una detención del ICE

Una aplicación móvil desarrollada por un emprendedor latino busca ofrecer asistencia inmediata a migrantes en Estados Unidos frente a las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La plataforma, MiSignal, fue diseñada para actuar en situaciones críticas con un sistema de aviso automático.

Qué es MiSignal, la aplicación que ayuda a los inmigrantes detenidos por el ICE

El proyecto lo impulsa el venezolano César Jaimes, quien planteó la iniciativa ante el aumento de arrestos migratorios. Según explicó, la herramienta apunta a garantizar que las personas no enfrenten estos procesos sin apoyo.

MiSignal es una herramienta gratuita disponible para dispositivos iOS y Android Captura de pantalla misignal.app

“MiSignal es una herramienta creada por inmigrantes, para inmigrantes”, publicó en su cuenta de Instagram: “No es solo una app. Es una red de apoyo en los momentos más difíciles”.

El sistema está orientado a usuarios que necesitan establecer un canal directo con su entorno cercano. La aplicación no interfiere en operativos ni evita detenciones, sino que funciona como un recurso de comunicación.

“Cuando ocurre una detención, la incertidumbre, el miedo y la desinformación pueden paralizarlo todo. MiSignal permite que, con un solo paso, tu familia reciba una alerta inmediata con tu ubicación y la información necesaria para actuar”, explicó César Jaimes.

Así funciona MiSignal, la herramienta creada para inmigrantes

Cómo funciona la app MiSignal ante una detención migratoria

En una entrevista en Despierta América, el creador de la app explicó el mecanismo principal:

La aplicación se basa en un botón de emergencia que el usuario puede activar en cualquier momento .

. Al presionarlo, la plataforma envía una notificación automática en pocos segundos .

. El aviso incluye datos clave como la ubicación en tiempo real, documentos personales y el número de registro migratorio .

. Esta información se distribuye a contactos previamente seleccionados .

. Las alertas se envían a través de distintos canales, como mensajes de texto, correo electrónico y WhatsApp.

“Puedes agregar hasta dos contactos. La persona que tú quieres que sea notificada y también si tienes abogado de inmigración para que sea notificado", explicó el venezolano.

Si el usuario no cuenta con abogado, el sistema también envía información que facilita la localización y asistencia. De este modo, se busca reducir el tiempo de respuesta ante una detención.

MiSignal es una plataforma digital diseñada por el emprendedor venezolano César Jaimes

Una herramienta gratuita para migrantes en Estados Unidos

MiSignal está disponible sin costo para dispositivos móviles. Puede utilizarse tanto en teléfonos con sistema iOS como en Android.

El creador del proyecto indicó que la intención es que cualquier persona con un proceso migratorio abierto pueda acceder. La descarga se realiza a través de su sitio oficial. “La aplicación es totalmente legal, porque esto no busca prevenir una detención”, explicó.

Qué puede y qué no puede hacer la aplicación

El sistema no permite rastrear operativos ni anticipar acciones de las autoridades. Tampoco tiene funciones para evitar arrestos por parte del ICE.

Su función se limita a actuar una vez que ocurre una situación crítica. En ese momento, facilita el contacto inmediato con redes de apoyo.

De acuerdo con su creador, el objetivo es ofrecer una herramienta que conecte a los usuarios con ayuda legal y familiar sin demoras.

“Nuestra misión es simple: darle a las familias claridad, conexión y acción en medio del caos”, subrayó Cesar Jaimes. “Porque nadie debería enfrentar ese momento solo”, finalizó.