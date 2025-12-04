Immigration OS: cómo es la nueva herramienta 24 horas que usa el ICE para rastrear y deportar migrantes de EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) adoptó un software llamado Immigration OS como parte de su estrategia para localizar y deportar a personas sin estatus migratorio legal. La tecnología se integra a una serie de acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Así funciona Immigration OS en EE.UU.

Información proveniente de adquisiciones federales y de personas familiarizadas con el proyecto, mencionadas en un informe de The Washington Post, evidencia que Immigration OS cumple un rol central en el proceso de selección de objetivos y en la ejecución de operativos.

La herramienta denominada Immigration OS constituye un elemento fundamental en la estrategia gubernamental de aplicación migratoria intensificada Imagen compuesta

Palantir Technologies, la compañía encargada de desarrollar el sistema, es reconocida por sus herramientas de análisis de datos utilizadas en ámbitos públicos y privados. Sus plataformas procesan información proveniente de múltiples fuentes y permiten generar modelos que apoyan la toma de decisiones.

Immigration OS, también identificado como Sistema Operativo del Ciclo de Vida de la Inmigración, fue creado para reducir tiempos y recursos en procesos de deportación.

El sistema analiza grandes volúmenes de información y genera indicadores que permiten priorizar casos según criterios establecidos por el ICE.

La herramienta, según agrega el Consejo Americano de Inmigración, está compuesta por tres módulos principales:

La clasificación de objetivos : ordena los casos según el tipo de infracción migratoria o registros previos.

: ordena los casos según el tipo de infracción migratoria o registros previos. Gestión del ciclo de vida de la inmigración : gestiona todo el proceso, desde la identificación hasta la expulsión.

: gestiona todo el proceso, desde la identificación hasta la expulsión. Seguimiento de la autodeportación: registra salidas voluntarias del país norteamericano en un formato cercano al tiempo real.

De acuerdo con The Washington Post, el software se nutre de datos provenientes de agencias gubernamentales, aunque ni ICE ni Palantir detallaron cuántas bases de datos son utilizadas.

Esta herramienta digital representa una plataforma integral diseñada para coordinar actividades de identificación, seguimiento y procesamiento de casos migratorios ICE

¿Qué información procesa Immigration OS?

Registros de pasaportes

Archivos vinculados al Seguro Social

Datos del sistema tributario

Lecturas de matrículas vehiculares

Antecedentes migratorios

El sistema combina información de distintas fuentes y aplica modelos algorítmicos para identificar patrones. De esta forma, produce listas y alertas que el ICE utiliza para organizar operativos. La arquitectura se basa en técnicas de minería de datos y procesos habituales en otras plataformas de Palantir, como Gotham o Foundry.

El ICE y Palantir evitaron divulgar el número de personas cuyos datos son procesados en el sistema y no detallaron las medidas aplicadas para evitar confusiones de identidad o recolección excesiva de información. Algunas entrevistas públicas de directivos de la compañía mencionaron que Immigration OS analiza solicitudes de beneficios, registros de asilo y datos de encuentros en frontera.

“Muchos de estos datos se relacionan con residentes no permanentes, ciudadanos no estadounidenses, que interactúan con diversas facetas del Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) al llegar aquí (EE.UU.)”, remarcó Shyam Sankar, director de tecnología de Palantir, en una entrevista con The New York Times.

La tecnología emplea inteligencia artificial y análisis de datos masivos para transformar información dispersa en inteligencia operativa utilizable ICE / Flickr

El debate sobre la implementación de la herramienta Immigration OS

Diversos expertos y organizaciones expresaron su preocupación sobre el impacto del uso extensivo de la Inteligencia Artificial (IA) en decisiones que afectan el estatus migratorio de personas.

Las dudas principales se relacionan con la posibilidad de errores derivados de coincidencias equivocadas, sesgos en los datos originales o criterios de diseño que influyan en los resultados.

“Los errores en los sistemas automatizados pueden tener consecuencias descomunales, privando a las personas de su libertad mediante detención, pérdida de estatus legal o deportación injusta”, señaló la organización proinmigrante. “Incluso si las tasas de error son bajas, los riesgos para las personas afectadas son altos”, aseguró.

También existen debates internos en la compañía sobre el nivel de supervisión pública del sistema. Algunos señalan que, aunque Palantir afirma limitarse a proveer herramientas, la forma en que un software recopila, organiza y activa procesos implica una influencia directa en políticas operativas.

“Tras siete meses de iniciado el proyecto, que se renovó a finales de septiembre, algunos empleados de Palantir aún albergan inquietudes sobre Immigration OS”, aseguraron dos personas familiarizadas con el asunto a The Washington Post.

“Algunos miembros debatieron si el contrato debería rescindirse en caso de que el uso de la tecnología por parte del ICE derive en acciones extrajudiciales o viole los principios de libertades civiles de la empresa”, agregaron.

Las conversaciones internas en la empresa, mencionadas por fuentes cercanas al personal, muestran que la discusión sobre el papel de la tecnología en procesos migratorios sigue abierta.