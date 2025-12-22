Adiós al sueño americano: el regreso masivo de los mexicanos autodeportados ya se siente en la frontera

En el último mes del año, el temor a la expulsión de Estados Unidos empuja a muchos mexicanos a optar por la autodeportación y regresar a su país de origen. En este escenario, las autoridades informaron un notable aumento en trámites oficiales realizados en la frontera de Texas con Tamaulipas y en relación a la reinstalación de familias.

El regreso voluntario de mexicanos que dejan EE.UU.

Ante las estrictas políticas implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump, los migrantes cuyo estatus es irregular comienzan a tomar decisiones definitivas. Recientemente, Seguismundo Doguin Martínez, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, indicó en declaraciones citadas por La Jornada que hubo un incremento drástico en el número de familias que regresan a ese país.

Las familias de mexicanos autodeportados regresan a sus hogares con sus bienes para reinstalarse en su país de origen

En ese sentido, sostuvo que actualmente se tienen registrados 70 trámites de importación definitiva del menaje de casa. Esto corresponde a familias que decidieron establecerse definitivamente en México.

El menaje de casa consiste en el conjunto de bienes muebles y utensilios usados que un hogar emplea en su vida cotidiana. Para ingresar con esto, existe un trámite gratuito en México que se realiza en el consulado o en línea a través del portal Mi Consulado.

Según Martínez, el trámite puede ser más complicado que un cruce fronterizo normal. Se debe a que las familias tienen la obligación de acreditar debidamente la propiedad de sus bienes ante la autoridad aduanera.

Las familias que regresan a México y le dicen adiós al sueño americano

En su mayoría, quienes reingresan son familias completas que decidieron volver a sus hogares a causa de la incertidumbre migratoria que enfrentan en Estados Unidos. Muchos de estos retornos, según las autoridades, se realizan de manera ordenada y legal a través de los consulados mexicanos.

A principios de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos comunicó que 1,9 millones de inmigrantes ilegales se han autodeportado voluntariamente desde enero de 2025. En el texto, las autoridades instaron a quienes permanecen ilegalmente a usar CBP Home para obtener un vuelo gratis a casa para Navidad y 1000 dólares.

Las autoridades mexicanas informaron que los dos puentes internacionales que conectan Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas, registran alta congestión vehicular CBP

Por su parte, la subsecretaria de Seguridad, Tricia McLaughlin, sostuvo: “Los inmigrantes indocumentados están escuchando nuestro mensaje de que se vayan ya. Saben que si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”.

En el cierre del año, los dos puentes internacionales que conectan Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas, registran alta congestión vehicular, informó Martínez. El tránsito comprende a:

Connacionales que van a México a pasar las celebraciones de fin de año.

Ciudadanos mexicanos que aprovechan el fin de semana para cruzar a Estados Unidos a realizar compras navideñas o visitar a familiares.

El gobierno de Trump informó que el número de migrantes autodeportados de Estados Unidos este año es de casi 2 millones CBP

Alerta para mexicanos: el escandaloso video que involucra a agentes migratorios en la frontera

En las últimas semanas, en redes sociales se difundieron polémicos videos que mostraban a dos presuntos agentes migratorios en actos de corrupción contra connacionales en el Puente Internacional “Puerta México”, en Matamoros, Tamaulipas.

Las imágenes escalaron rápidamente y generaron un repudio público. Ante la viralización, el INM publicó un comunicado y aseguró que los oficiales involucrados ya se encuentran bajo investigación y separados de sus cargos.

De acuerdo con el gobierno, los hechos ocurrieron presuntamente el 16 de diciembre. En el video, se puede escuchar que los agentes piden dinero para evitar revisiones en la frontera. Además de realizar su propia investigación, la agencia interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.