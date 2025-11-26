No solo en Florida: dónde viven los inmigrantes colombianos y cuántos son en Estados Unidos

Los inmigrantes colombianos han visto crecer su comunidad en Estados Unidos en las últimas décadas. Esta población no solo reside en Florida, ya que también destaca en otras entidades del país norteamericano. Hasta el año pasado, los nacidos en el país latino ya superaban los 1,7 millones.

Cuántos colombianos son en Estados Unidos

De acuerdo con un reporte de CNN, uno de cada cinco habitantes en Estados Unidos es latino (20%) lo que convierte a este grupo en la minoría racial más numerosa del país norteamericano. Según cifras de la Oficina del Censo, para 2024, esta comunidad alcanzó un récord de más de 68 millones de personas.

Desde 2018, el número de personas que abandonan Colombia ha aumentado de forma constante, de acuerdo con el MPI Alex Brandon - AP

Entre ellos, la población mexicana ha sido el mayor grupo hispano en Estados Unidos. En 2024, sumaron 38,9 millones (11,5 %). Sin embargo, los nacidos en Colombia no se quedan fuera de los rankings, para el año pasado sumaron 1.765.862 de residentes en EE.UU., aproximadamente el 2,59% de los 68 millones.

Dónde viven los inmigrantes colombianos en Estados Unidos

Con respecto a dónde viven, el análisis de la cadena de televisión hizo un mapeo, en el que muestra que los colombianos se concentran en el estado de Florida, seguido de Nueva York y Nueva Jersey. Las entidades de California y Texas completan los primeros cinco sitios.

Florida : 539.138

: 539.138 Nueva York : 180.570

: 180.570 Nueva Jersey : 164.808

: 164.808 California : 143.015

: 143.015 Texas : 121.191

: 121.191 Carolina del Norte : 50.003

: 50.003 Georgia : 56.438

: 56.438 Massachusetts : 51.837

: 51.837 Illinois : 47.380

: 47.380 Pensilvania: 35.142

Un estudio del Migration Policy Institute (MPI) explica desde 1980, la población inmigrante colombiana se ha multiplicado. “Entre 2010 y 2021, creció casi tres veces más rápido que el número total de inmigrantes estadounidenses", explican.

Según el análisis de CNN, geográficamente, California, Texas y Florida son los estados que concentran mayor población latina.

En Florida, Nueva York y Nueva Jersey se concentra la mayor cantidad de colombianos en EE.UU. Embassy of Colombia in the United States - Embassy of Colombia in the United States

Precisan que en Texas, un estado con más de 31,2 millones de habitantes, residen 12,6 millones de hispanos (40%), lo que los ubica por encima de la población blanca (39,8%), según los datos del Censo. Mientras que Florida alberga 6,7 millones de hispanos (28,7%) y la comunidad latina es el segundo grupo étnico más grande de la entidad.

Sin embargo, advierten que este grupo poblacional ha tenido una expansión más allá de los territorios tradicionales, y se han comenzado a instalar en áreas del medio oeste y el sur, donde la población latina era históricamente escasa.

Otros estados de EE.UU. en los que se registra presencia de colombianos, según el mapeo de CNN:

Virginia : 35.041

: 35.041 Connecticut: 37.678

Carolina del Sur: 28.140

Maryland: 26.955

Colorado : 22.321

: 22.321 Utah: 17.954

Washington : 16.652

: 16.652 Arizona : 15.374

: 15.374 Michigan: 12.060

Tennessee: 12.701

Wisconsin: 11.765

Ohio: 11.970

Rhode Island: 10.958

Minnesota: 10.494

Nevada : 10.057

: 10.057 Idaho: 8392

Indiana: 8176

Luisiana: 7520

Montana: 772

Oregon: 6587

Missouri: 6282

Kentucky: 5860

Alabama: 5789

Nuevo México : 5641

: 5641 Kansas: 4170

Nueva Hampshire: 4286

Oklahoma: 3931

Iowa: 3039

Arkansas: 3020

Nebraska: 2964

Delaware: 2489

Virginia Occidental: 1408

Hawái : 1658

: 1658 Alaska: 961

Maine: 966

No hay datos disponibles para: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Vermont y Wyoming.

En 2021, el 63 % de los inmigrantes colombianos eran ciudadanos estadounidenses naturalizados, según datos del MPI Embassy of Colombia in the United States - Embassy of Colombia in the United States

Los colombianos en EE.UU.: situación migratoria

El informe del MPI indica que el Ministerio de Inmigración y Control estimaba que aproximadamente 171 mil inmigrantes no autorizados de Colombia residían en Estados Unidos en 2019, lo que representaba menos del 2% de los 11 millones de inmigrantes no autorizados en ese momento.

Además, al 31 de marzo de 2023, aproximadamente 3500 colombianos participaban en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)