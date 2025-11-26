No solo en Florida: dónde viven los inmigrantes colombianos y cuántos son en Estados Unidos
Un reciente análisis, con datos de la Oficina del Censo de EE.UU., reveló que la población de nacidos en Colombia ha crecido en los últimos años y optan por residir en el sureste y noreste del país
Los inmigrantes colombianos han visto crecer su comunidad en Estados Unidos en las últimas décadas. Esta población no solo reside en Florida, ya que también destaca en otras entidades del país norteamericano. Hasta el año pasado, los nacidos en el país latino ya superaban los 1,7 millones.
Cuántos colombianos son en Estados Unidos
De acuerdo con un reporte de CNN, uno de cada cinco habitantes en Estados Unidos es latino (20%) lo que convierte a este grupo en la minoría racial más numerosa del país norteamericano. Según cifras de la Oficina del Censo, para 2024, esta comunidad alcanzó un récord de más de 68 millones de personas.
Entre ellos, la población mexicana ha sido el mayor grupo hispano en Estados Unidos. En 2024, sumaron 38,9 millones (11,5 %). Sin embargo, los nacidos en Colombia no se quedan fuera de los rankings, para el año pasado sumaron 1.765.862 de residentes en EE.UU., aproximadamente el 2,59% de los 68 millones.
Dónde viven los inmigrantes colombianos en Estados Unidos
Con respecto a dónde viven, el análisis de la cadena de televisión hizo un mapeo, en el que muestra que los colombianos se concentran en el estado de Florida, seguido de Nueva York y Nueva Jersey. Las entidades de California y Texas completan los primeros cinco sitios.
- Florida: 539.138
- Nueva York: 180.570
- Nueva Jersey: 164.808
- California: 143.015
- Texas: 121.191
- Carolina del Norte: 50.003
- Georgia: 56.438
- Massachusetts: 51.837
- Illinois: 47.380
- Pensilvania: 35.142
Un estudio del Migration Policy Institute (MPI) explica desde 1980, la población inmigrante colombiana se ha multiplicado. “Entre 2010 y 2021, creció casi tres veces más rápido que el número total de inmigrantes estadounidenses", explican.
Según el análisis de CNN, geográficamente, California, Texas y Florida son los estados que concentran mayor población latina.
Precisan que en Texas, un estado con más de 31,2 millones de habitantes, residen 12,6 millones de hispanos (40%), lo que los ubica por encima de la población blanca (39,8%), según los datos del Censo. Mientras que Florida alberga 6,7 millones de hispanos (28,7%) y la comunidad latina es el segundo grupo étnico más grande de la entidad.
Sin embargo, advierten que este grupo poblacional ha tenido una expansión más allá de los territorios tradicionales, y se han comenzado a instalar en áreas del medio oeste y el sur, donde la población latina era históricamente escasa.
Otros estados de EE.UU. en los que se registra presencia de colombianos, según el mapeo de CNN:
- Virginia: 35.041
- Connecticut: 37.678
- Carolina del Sur: 28.140
- Maryland: 26.955
- Colorado: 22.321
- Utah: 17.954
- Washington: 16.652
- Arizona: 15.374
- Michigan: 12.060
- Tennessee: 12.701
- Wisconsin: 11.765
- Ohio: 11.970
- Rhode Island: 10.958
- Minnesota: 10.494
- Nevada: 10.057
- Idaho: 8392
- Indiana: 8176
- Luisiana: 7520
- Montana: 772
- Oregon: 6587
- Missouri: 6282
- Kentucky: 5860
- Alabama: 5789
- Nuevo México: 5641
- Kansas: 4170
- Nueva Hampshire: 4286
- Oklahoma: 3931
- Iowa: 3039
- Arkansas: 3020
- Nebraska: 2964
- Delaware: 2489
- Virginia Occidental: 1408
- Hawái: 1658
- Alaska: 961
- Maine: 966
No hay datos disponibles para: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Vermont y Wyoming.
Los colombianos en EE.UU.: situación migratoria
El informe del MPI indica que el Ministerio de Inmigración y Control estimaba que aproximadamente 171 mil inmigrantes no autorizados de Colombia residían en Estados Unidos en 2019, lo que representaba menos del 2% de los 11 millones de inmigrantes no autorizados en ese momento.
Además, al 31 de marzo de 2023, aproximadamente 3500 colombianos participaban en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)
