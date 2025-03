Es oficial: el documento que los migrantes deben llevar siempre para evitar la deportación en EE.UU.

Obtener la Green Card es uno de los grandes objetivos que tienen aquellos extranjeros que desean vivir permanentemente en Estados Unidos. Los que la tengan y sean mayores de 18 años, deben llevarla consigo en todo momento. Sin embargo, no son los únicos. Cada tipo de migrante tiene su documento de identificación.

Qué documento deben llevar los migrantes para salir a la calle

Según se indica en el portal oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), hay una serie de documentos que también son claves para que los migrantes puedan vivir tranquilamente en el país norteamericano, y que deberían llevar consigo para evitar problemas con la ley.

La Green Card es clave para residir legalmente en Estados Unidos, pero hay otros igual de importantes Freepik

La organización expide diversos documentos de identidad con altos estándares de seguridad, los cuales acreditan la identidad personal y el estatus migratorio en Estados Unidos. Además de la green card, Uscis señala:

“Si tiene 18 años de edad o más, siempre debe llevar consigo su Documento de Autorización de Empleo (EAD) u otra prueba de registro de extranjero en Estados Unidos”.

Cuál es la multa por no llevar el EAD todo el tiempo o cualquier documento migratorio

Según la Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), el incumplimiento de esta normativa es considerado un delito y puede acarrear sanciones:

“Todo extranjero, de dieciocho años de edad o más, llevará en todo momento con él y tendrá en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo de registro de extranjero que se le haya emitido. Cualquier extranjero que no cumpla con las disposiciones de esta subsección será culpable de un delito menor y, tras la condena por cada delito, será multado con un no más de 100 dólares o será encarcelado por no más de treinta días, o ambos”, señala la ley.

Viajar dentro y fuera de Estados Unidos siendo inmigrante legal también tiene sus requisitos Captura de pantalla X @ArtCandee - Archivo

Documentos claves para los migrantes de EE.UU.

Documentos de Autorización de Empleo: (Formulario I-766) permite a los extranjeros trabajar legalmente en EE.UU. por un período determinado.

(Formulario I-766) permite a los extranjeros trabajar legalmente en EE.UU. por un período determinado. Tarjeta de Residente Permanente (Green Card)

Registros de entrada y/o salida : (Formulario I-94, Formulario I-94W o Formulario I-95), claves para volar fuera de Estados Unidos y regresar sin inconvenientes. Sin este documento, el ingreso podría ser rechazado.

: (Formulario I-94, Formulario I-94W o Formulario I-95), claves para volar fuera de Estados Unidos y regresar sin inconvenientes. Sin este documento, el ingreso podría ser rechazado. Certificados de naturalización y de ciudadanía: (Formularios N-550, N-560, N-561, N-570, N-578 o N-645) sirven como prueba oficial de que una persona ha obtenido la ciudadanía estadounidense a través de naturalización o nacimiento.

(Formularios N-550, N-560, N-561, N-570, N-578 o N-645) sirven como prueba oficial de que una persona ha obtenido la ciudadanía estadounidense a través de naturalización o nacimiento. Documentos de Viaje: (Formulario I-327, Formulario I-512, Formulario I-512L, Formulario I-512T o Formulario I-571) permiten a los extranjeros viajar fuera de EE.UU. y regresar legalmente, sin perder su estatus migratorio. Son utilizados por residentes permanentes, solicitantes de asilo, refugiados y otras personas con permisos especiales.

Un Documento de Autorización de Empleo (EAD) permite a un extranjero a trabajar de forma legal en EE.UU. Facebook USCIS

Un solicitante tiene la opción de exigir el reemplazo de sus documentos de identidad emitidos por Uscis en diversas situaciones que impidan su uso, o que requieran actualizaciones.

No fueron entregados : si no se recibió el documento dentro del plazo estipulado por la ley

: si no se recibió el documento dentro del plazo estipulado por la ley Están caducados o van a caducar pronto : si el documento ha expirado o está cerca de su fecha de caducidad y requiere renovación inmediata

: si el documento ha expirado o está cerca de su fecha de caducidad y requiere renovación inmediata Se han perdido, mutilado o destruido : si el documento ha sido dañado, perdido o robado

: si el documento ha sido dañado, perdido o robado Contienen información incorrecta: en caso de que el documento presente datos erróneos que deben ser corregidos

Cómo solicitar el reemplazo de un documento migratorio en EE.UU.

Durante una redada masiva llevada a cabo por el ICE, un agente puede pedir a una persona que se identifique con algún documento Amanda Mason - Flickr/ICE

Para solicitar el reemplazo de un documento migratorio en Estados Unidos se debe presentar un nuevo formulario. En algunos casos, Uscis expresa que será necesario pagar una nueva tarifa de presentación.