Redadas, detención y deportación: actualizaciones recientes de las políticas migratorias de Trump en febrero 2026

Durante los últimos días, el gobierno de Donald Trump sufrió una serie de golpes que amenazan a los avances en política migratoria. El DHS está en el medio de una situación de incertidumbre sobre el financiamiento y además experimentó una renuncia importante. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene su intención de aumentar la inversión y la capacidad de detención.

El DHS está sin financiamiento por el cierre parcial del gobierno

Las agencias que hacen cumplir la agenda migratoria de Trump se ubican bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Tanto el ICE como la Patrulla Fronteriza dependen directa o indirectamente de la entidad a cargo de Kristi Noem.

El DHS enfrenta incertidumbre sobre su financiamiento por el cierre parcial del gobierno de EE.UU. Carolyn Kaster - AP

En ese sentido, la administración republicana vive unos días agitados por el cierre parcial del gobierno. A partir del contexto de tensión que se vive tras los operativos en Minnesota y las muertes de Renee Good y Alex Pretti, no hay acuerdo en el Congreso.

Los legisladores demócratas se niegan a votar a favor del financiamiento al DHS si no se llevan a cabo cambios en las acciones del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con CBS News, las negociaciones continúan, pero por ahora no hay una salida del conflicto que asome en el corto plazo.

Otro golpe para el DHS: renunció la vocera

En paralelo, el martes por la noche hubo una renuncia que sacudió al DHS. Se trata de Tricia McLaughlin, la portavoz de la entidad que era la cara visible en la respuesta a todas las polémicas por acciones del ICE o la Patrulla Fronteriza.

Tricia McLaughlin anunció su renuncia al DHS X @TriciaOhio

La propia exfuncionaria lo dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de X. Allí, manifestó estar “orgullosa” de los “logros históricos” que realizó el DHS durante su tiempo en el cargo.

El ICE tiene planeado invertir US$40.000 millones en centros de detención

A pesar del cierre parcial del gobierno que afecta al DHS desde el sábado, durante los últimos días se conocieron planes de la entidad migratoria que parecen profundizar en el rumbo que lleva actualmente.

De acuerdo con AFP, el ICE planea una inversión de 40.000 millones de dólares que estará destinada a adquirir y renovar ocho centros de detención y 16 sitios de procesamiento.

En cada uno de los centros, se calcula que se pueden albergar entre 7000 y 10.000 migrantes. Por su parte, los lugares de procesamiento tienen capacidad para mantener entre 1000 y 1500 personas.

Rick Scott defendió el financiamiento al ICE y el DHS

Toda la información se incluyó en un documento que tiene como nombre “Proyecto de reorganización de la detención”.

Presentan un proyecto para controlar al ICE y la CBP: así funcionaría el “watchdog”

Mientras la administración Trump lucha por obtener el financiamiento para el DHS y el ICE, piensa en conseguir más centros de detención; los senadores Elizabeth Warren y Chris Coons presentaron un proyecto para controlar las acciones de las agencias.

Se trataría de una comisión con el nombre de “Watchdog”, que sería independiente del Poder Ejecutivo y reportaría directamente al Congreso. De acuerdo con el texto del proyecto, entre sus atribuciones se incluirían: