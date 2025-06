La dura crítica de Brad Lander luego de ICE lo arrestó en Nueva York: “Trump trata de avivar el conflicto”

El martes, el candidato demócrata a alcalde de Nueva York, Brad Lander, fue arrestado por intentar proteger a un inmigrante durante una redada. Lo detuvieron unas horas antes de liberarlo bajo la presencia de la gobernadora Kathy Hochul. Una vez fuera, el contralor de la ciudad denunció que la administración de Donald Trump busca sembrar miedo y debilitar la democracia.

Brad Lander fue arrestado por agentes del ICE en Nueva York

El martes pasado, el contralor Lander fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras intentar impedir la detención de un inmigrante. El hecho ocurrió en un tribunal de Manhattan, mientras acompañaba a Edgardo, un ciudadano hispanohablante que tenía audiencia programada.

Candidato a la alcaldía de Nueva York, Brad Lander, esposado por ICE

“Pensaba si había algo más que pudiera hacer por él mientras me esposaban”, dijo Lander en una entrevista con The Guardian. Ambos fueron detenidos, pero Lander fue liberado tras algunas horas. Edgardo, en cambio, fue trasladado a un centro de detención del ICE.

“Edgardo dormirá esta noche en un centro del ICE. Dios sabe dónde”, lamentó. El político aseguró que el inmigrante fue despojado de sus derechos procesales. “Ha sido despojado de su derecho al debido proceso en un país que supuestamente se basa en la justicia igualitaria ante la ley”, afirmó.

La denuncia de Lander contra el gobierno de Trump

Lander advirtió que la detención se inscribe en una ofensiva más amplia del gobierno republicano. “La administración Trump ha sido muy clara: buscan avivar el conflicto, usar el miedo como arma y socavar la democracia”, aseguró.

El dirigente dijo que los agentes actuaron sin orden judicial. “Les pedí varias veces una orden judicial, y no la mostraron. Les dije que no tienen autoridad para arrestar a ciudadanos estadounidenses que exigen una orden”, declaró.

El funcionario fue esposado sin orden judicial mientras acompañaba a un inmigrante a una audiencia en un juzgado de Nueva York Foto X @MikeNellis

Lander contó que los agentes sabían quién era. “Sabían que yo era un funcionario electo”, afirmó. Incluso preguntó por sus turnos. “Escuché que los agentes del ICE están trabajando muchas horas en estos días”, comentó.

Donald Trump y una escalada contra los demócratas

Brad Lander es el tercer político demócrata detenido por autoridades federales desde que comenzaron las redadas masivas de Trump, luego de que asumiera como presidente, en enero pasado. Se suma a:

El senador de California Alex Padilla , recientemente esposado y retirado a la fuerza de una conferencia de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)

, recientemente esposado y retirado a la fuerza de una (DHS, por sus siglas en inglés) El alcalde de Newark, Ras Baraka, quien fue arrestado mientras protestaba fuera de un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey en mayo.

El propio Lander ve un patrón claro. “Trump incluyó a Nueva York en la lista de lugares donde pretende intensificar la represión migratoria y ejercer presión sobre funcionarios electos”, denunció.

El arresto provocó reacciones inmediatas. Por su parte, la gobernadora Hochul lo escoltó fuera del tribunal y calificó el operativo contra el contralor como “una mierda”, de acuerdo a Reuters.

“¿Cómo se atreven a detener a un funcionario electo que ha estado yendo allí durante semanas para acompañar a personas que tienen miedo de entrar a un tribunal en Estados Unidos?”, declaró la gobernadora.

Nueva York: una campaña electoral cargada de tensión

El arresto de Lander ocurrió en plena campaña de la interna demócrata por la alcaldía de Nueva York. El funcionario compite contra Andrew Cuomo y Zohran Mamdani. Estos dos lideran las encuestas, mientras el contralor aparece tercero.

En ese contexto, Lander destacó a los “cinco candidatos” que se acercaron a los tribunales en forma de apoyo: “Estoy agradecido con todos ellos, especialmente a Zohran Mamdani, a quien respaldé y que también me respalda. Andrew Cuomo no se presentó, pero al menos emitió un comunicado diciendo que mi arresto fue incorrecto“.

Lander agradeció a los cinco candidatos que se acercaron al tribunal, en especial a Zohran Mamdani, que lo respaldó públicamente Foto X @bradlander

Sin embargo, Lander también criticó firmemente al actual alcalde Eric Adams en una entrevista con Democracy Now y lo acusó de “haberle vendido la Gran Manzana a para tratar de conseguir su propio indulto".

“Eric Adams solo se preocupa por sí mismo y está poniendo en peligro a los inmigrantes de Nueva York. Así que no, no me llamó, no hizo nada para ayudar y emitió una declaración simplemente grosera“, agregó en el mencionado medio.