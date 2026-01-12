Qué documentos debe mostrar un migrante si se topa con una redada del ICE en Minnesota

En la administración liderada por el presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó su presencia en Minnesota y desplegó alrededor de 2000 agentes. En caso de toparse con una redada, los migrantes con estatus legal pueden mostrar ciertos documentos para evitar problemas, como su tarjeta de residencia legal o permiso de trabajo.

Los documentos que debe mostrar un migrante si se encuentra en una redada del ICE

En medio de las intensas redadas migratorias en Minnesota, es importante proteger los derechos. Si un extranjero tiene estatus legal en EE.UU., mostrar los documentos de inmigración válidos puede ayudarlo a clarificar su situación.

Los migrantes pueden presentar ciertos documentos a los agentes del ICE para evitar problemas durante una redada en Minnesota usicegov

Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, como el Immigrant Law Center de Minnesota (ILCM, por sus siglas en inglés), recomiendan presentar:

Tarjeta de residente permanente (green card): si la persona es residente permanente legal.

si la persona es residente permanente legal. Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés): si tiene autorización de trabajo vigente.

si tiene autorización de trabajo vigente. Documentos que prueben asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) u otro estatus protegido (por ejemplo, aprobación de asilo o TPS).

(TPS, por sus siglas en inglés) u (por ejemplo, aprobación de asilo o TPS). Visa válida o prueba de entrada legal, como sello o estampa en el pasaporte.

Además, los grupos remarcan que es importante que los documentos estén actualizados y vigentes. No es necesario mostrarlos antes de hablar con un abogado. En esa línea, instan a:

Nunca llevar pasaportes de otro país o vencidos , ya que podrían utilizarse en contra del migrante.

, ya que podrían utilizarse en contra del migrante. No llevar documentos falsos.

Llevar siempre una tarjeta Know-your-rights para ayudar a ejercer los derechos si la persona es detenida por el ICE o la policía.

Qué hacer ante una redada del ICE en Minnesota

De acuerdo con el ILMC, un migrante tiene el derecho a permanecer en silencio durante una redada, por lo que puede negarse a hablar con los oficiales de inmigración si no hay una orden. No es necesario que diga dónde nació o cómo entró a Estados Unidos.

Durante una redada del ICE en Minnesota, no es necesario que el migrante diga dónde nació o cómo entró al país ICE - ICE

En Minnesota, si una persona se encuentra en una operación del ICE, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) aconseja:

Mantener la calma .

. Mantener las manos donde la policía pueda verlas .

. No interferir ni obstruir a los oficiales .

. Prepararse y preparar a su familia .

. Recordar los detalles.

Presentar una queja por escrito o llamar a su ACLU local si considera que se han violado sus derechos.

La persona también tiene derecho a negarse a que la registren y grabar las acciones de la policía, siempre y cuando no interfiera con sus actividades y no infrinja ninguna otra ley.

Los migrantes en Minnesota pueden negarse a que la registren y grabar las acciones del ICE siempre que no interfieran con su labor Flickr/ICE - Flickr/ICE

Qué hacer si el ICE entra a su hogar en Minnesota

En caso de que los agentes federales se presenten en un domicilio particular en Minnesota, según el ACLU es preciso:

Preguntar si son agentes de inmigración y para qué están allí .

. Pedirle al agente u oficial que muestre una placa o identificación a través de la ventana o mirilla.

a través de la ventana o mirilla. Preguntar si tienen una orden judicial . Si dicen que sí, pedirles a los oficiales que la pasen por debajo de la puerta o la sostengan frente a una ventana para poder inspeccionarla.

. Si dicen que sí, pedirles a los oficiales que la pasen por debajo de la puerta o la sostengan frente a una ventana para poder inspeccionarla. No mentir .

. No abrir la puerta a menos que el ICE exhiba una orden judicial de registro o arresto que nombre a una persona en la residencia o en las zonas que se registrarán en el domicilio. Si no muestran una orden judicial, mantener la puerta cerrada y expresar claramente: “No doy mi consentimiento para su entrada”. Si los agentes entran a la fuerza, no resistirse.

No obstante, la organización indica que si la persona está en libertad condicional, la policía puede ingresar al hogar.