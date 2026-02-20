Desde el 1° de julio: la nueva ley de Florida que eliminaría las calcomanías amarillas en las placas de vehículos

La legislatura de Florida analiza una reforma que modificaría un elemento histórico de las placas de automóviles: la etiqueta amarilla que acredita el pago anual del registro. La iniciativa, identificada como HB 841, plantea suprimir ese distintivo físico y sustituirlo por un mecanismo electrónico de verificación.

Florida podría eliminar la calcomanía amarilla de las placas: qué cambia con la HB 841

El cambio propuesto implica que los conductores ya no deberán colocar adhesivos en sus matrículas tras renovar el registro. En su lugar, la información quedará registrada en bases de datos oficiales accesibles para las autoridades.

Avanza en Florida la propuesta de eliminar las pegatinas amarillas de las placas de autos Freepik

Según el autor de la propuesta, el legislador Tom Fabricio, el “sticker” actual funciona únicamente como constancia de pago, una función que, afirmó, puede cumplirse de forma más eficiente mediante sistemas informáticos.

“Esa pegatina amarilla de comprobante de pago surgió de una época en la que nadie podía imaginar que habría una supercomputadora que la policía tendría para poder verificar en tiempo real que se había pagado el registro de la placa”, agregó en una publicación de X.

La iniciativa avanzó sin oposición en comisión. El Comité de Asuntos Estatales aprobó el texto por unanimidad, lo que permitió incorporarlo al calendario legislativo.

“Modernizar el gobierno no es opcional. Es nuestra responsabilidad”, dijo el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, en redes sociales.

“Apoyo firmemente la legislación aprobada por el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes para eliminar el anticuado requisito de la calcomanía amarilla de registro”, señaló.

Cómo verificar el registro de un auto en Florida si eliminan la etiqueta amarilla

De acuerdo con el texto propuesto, el proyecto establece que todas las renovaciones deberán registrarse electrónicamente. Esto significa que el proceso administrativo seguirá, pero el comprobante dejará de ser material. Las autoridades policiales podrán verificar el estado de una matrícula mediante dispositivos conectados a bases de datos oficiales al introducir el número de placa.

El proyecto de ley HB 841, presentado ante la Cámara de Representantes de Florida, propone la eliminación definitiva de las calcomanías de validación físicas en las placas de los vehículos Foto de Bradikan en Unsplash

Desde la perspectiva de los impulsores, la eliminación de la calcomanía también ayudaría a prevenir delitos asociados a su sustracción o falsificación. En determinadas zonas, el robo de estos distintivos ha sido un problema recurrente, ya que pueden utilizarse para simular un registro válido. Con un control exclusivamente electrónico, esa práctica perdería sentido operativo.

La HB 841 incluye estimaciones de ahorro tanto para el gobierno estatal como para administraciones locales. Se calcula que prescindir de la producción, distribución y reemplazo de las etiquetas podría reducir el gasto público en US$24 millones anuales.

Además del impacto fiscal, el proyecto apunta a simplificar la experiencia de los usuarios. Actualmente, los propietarios deben esperar la llegada del sticker por correo o solicitar duplicados en caso de pérdida, deterioro o robo. Con el nuevo esquema, la validez del registro quedaría garantizada automáticamente tras completar el trámite correspondiente.

De ser aprobada, esta normativa entraría en vigor el 1° de julio de 2026, sustituyendo las etiquetas adhesivas por un sistema de registro electrónico modernizado Freepik

Cuándo podría entrar en vigor la eliminación de la etiqueta amarilla en Florida

Al cierre de febrero de 2026, el proyecto se encuentra listo para ser debatido por la totalidad de la Cámara. Para convertirse en ley, deberá obtener mayoría en esa instancia y luego ser aprobado por el Senado de Florida, donde existe una propuesta similar identificada como SB 982.

Si ambas cámaras sancionan versiones compatibles del texto, el siguiente paso será la promulgación por parte del gobernador Ron DeSantis, quien ya manifestó su apoyo a la iniciativa. “Buen trabajo, Tom. ¡Hazlo!“, expresó en su cuenta de X.

La normativa fija como fecha de entrada en vigor el 1° de julio de 2026. De completarse el proceso legislativo, Florida se sumaría a otras jurisdicciones que han optado por abandonar las etiquetas visibles en favor de registros electrónicos.