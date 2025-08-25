Por qué DHL pausó el envío de algunos paquetes hacia EE.UU.: desde el 29 de agosto habrá tasas adicionales

El grupo de servicio postal DHL suspendió de forma temporal el envío de ciertos paquetes y mercancías a Estados Unidos, luego de que Donald Trump aplicara aranceles a los países. La empresa destacó que, desde el 29 de agosto próximo, habrá tasas adicionales en el transporte internacional.

El motivo por el que DHL pausó el envío de ciertas mercancías a EE.UU.

El presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que suspendió el tratamiento de minimis libre de impuestos para todos los países el 30 de julio pasado. Esta norma afectó a los proveedores de servicios postales que comercializan con el territorio norteamericano.

Donald Trump anunció la suspensión del tratamiento de minimis libre de impuestos Alex Brandon - AP

El DHL, compañía de origen alemán, advirtió que desde el 22 de agosto suspendió temporalmente “la aceptación y el transporte de paquetes de clientes comerciales a través de la red postal a Estados Unidos”. En tanto, anunció que el envío con DHL Express persistía.

La orden ejecutiva de Trump entra en vigor el 29 de agosto y conlleva la aplicación de restricciones al envío de este tipo de mercancías, que representan un valor inferior a 800 dólares. Por su parte, aquellos paquetes identificados como “regalos” que no superen los US$100 no se verán afectados, indicó la compañía.

La decisión de pausar estas operaciones fue anunciada previamente por otros países europeos como Escandinavia, Austria, Noruega, Suecia y Bélgica.

La razón se situó en los aranceles impuestos por Trump a diversos territorios, cuyos envíos a EE.UU. presentarán controles y tasas adicionales a partir del 29 de este mes.

Los envíos y traslados pueden contar con tasas adicionales a partir del 29 de agosto Freepik

En un comunicado oficial del viernes 22 de agosto, DHL señaló: “Siguen sin resolverse cuestiones clave, en particular, sobre cómo y quién recaudará los aranceles aduaneros en el futuro, qué datos adicionales se requerirán y cómo se realizará la transmisión de datos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)”.

A qué envíos de paquetes a EE.UU. afecta esta decisión tras la medida de Trump

La orden ejecutiva de la Casa Blanca indicó que era “necesario y apropiado” suspender el trato de minimis libre de impuestos “hasta recibir una notificación del secretario de Comercio de que existen sistemas adecuados para procesar y recaudar de manera completa y expedita los derechos para dichos artículos”.

La compañía advirtió que los paquetes express continuarán activos por el momento Freepik

En el caso de Canadá, los servicios express fueron suspendidos el 17 de junio pasado, tanto en paquetes entrantes como salientes, de DHL Express debido a una disputa laboral.

El servicio de correo nacional de Alemania, Deutsche Post, pausó los envíos comerciales desde Alemania hacia el territorio norteamericano.

El director del Instituto de Transporte y Gestión Logística de la Universidad de Economía y Negocios de Viena, en Austria, Sebastian Kummer, señaló a The New York Times que los costos de producción y traslado podrían derivar en devoluciones por parte de la Aduana estadounidense si no acepta los paquetes que recibe.

“La suspensión se implementó porque hay demasiada incertidumbre y las empresas temen que incurramos en costos de seguimiento muy elevados”, expresó.

“Hasta que la orden ejecutiva entre en vigor, la normativa vigente seguirá para los envíos desde la Unión Europea, lo que permite la importación a EE. UU. de mercancías de bajo valor (hasta US$800) sin aranceles aduaneros”, puntualizó el DHL.