Taxes: el anuncio del IRS sobre las devoluciones a quienes declaran impuestos en EE.UU.

En medio de la temporada de taxes en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) brindó información sobre las devoluciones que podría instar a muchos contribuyentes a presentar su declaración. De acuerdo con datos de la entidad, este año los reembolsos tuvieron un aumento con respecto al 2025.

El IRS paga reembolsos 11,1% más altos a quienes declaran sus impuestos en EE.UU.

Como parte de cambios generados a partir de la One, Big, Beautiful Bill que impulsó el gobierno de Donald Trump, se crearon nuevas deducciones y se modificaron montos que beneficiaron a muchos contribuyentes.

Por disposiciones de la ley que impulsó Donald Trump, el IRS tiene deducciones más altas, lo que deriva en mayores reembolsos AFP / Pexels

En ese sentido, la recomendación del IRS es presentar la declaración a tiempo para recibir los reembolsos lo antes posible. Dentro de los datos que brinda la entidad, se puede observar el aumento del beneficio.

La información corresponde a una tabla de la agencia tributaria estadounidense sobre la semana que finalizó el 27 de marzo. Las cifras se compararon con lo que se había acumulado hasta el mismo período de 2025.

En el ítem de los reembolsos, el dato que más destaca es el monto promedio que el IRS paga a los contribuyentes bajo este concepto.

En ese ámbito, hasta ahora los usuarios obtuvieron devoluciones por una cifra promedio de 3521 dólares. Esto representa un 11,1% de aumento con respecto al año anterior, cuando el valor promedio era de US$3170.

La cifra promedio de reembolsos del IRS es 11,1% más alta que en el mismo período de 2025 Stock en canva

Además, también hubo una suba en la cantidad total de reintegros entregados. La diferencia entre la cifra actual y el 2025 es de poco menos de 1,4 millones de operaciones.

Esa distancia en los números indica que hasta la mencionada fecha de 2026, el IRS aprobó un 2,2% más de devoluciones que en el mismo período del año anterior. Como resultado de esto, la cifra global de reembolsos enviados hasta el momento es de más de US$221.000 millones.

Otro anuncio del IRS para contribuyentes: los reembolsos se envían más rápido

Las cifras recientes del organismo se complementan con otro comunicado anterior, en el que se informaba a los declarantes sobre las devoluciones. En esa publicación, la agencia tributaria de EE.UU. destacó que mejoró la velocidad con la que se emiten los reembolsos.

Concretamente, se informó que más del 80 por ciento de los reembolsos para los contribuyentes se emitió en menos de 21 días desde que se envía el documento legal correspondiente.

Además, se recomendó a los usuarios presentar sus declaraciones de forma electrónica e incluir información de una cuenta bancaria para reclamar las devoluciones. El IRS argumenta que esta es la vía más rápida y que permite a la entidad mantener más bajos los tiempos de espera sobre los depósitos.

Cómo presentar las declaraciones de impuestos al IRS gratis antes del 15 de abril

“Decenas de millones de estadounidenses reciben sus reembolsos mediante depósito directo en sus cuentas bancarias y sus declaraciones se procesan con celeridad, sin fallas ni demoras“, manifestó Frank Bisignano, titular de la entidad, en el comunicado.

Fecha límite del IRS 2026: hasta cuándo presentar la declaración

Quienes todavía no hayan enviado sus declaraciones y reclamado sus reembolsos, tienen hasta el 15 de abril como fecha límite para hacerlo.

Sin embargo, los contribuyentes que no puedan cumplir con ese plazo tienen la posibilidad de solicitar una extensión automática de seis meses. La prórroga aplica solo para enviar la declaración, no para el pago.