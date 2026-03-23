Medida oficial: los 13 aeropuertos de EE.UU. que tendrán presencia del ICE a partir de hoy

En medio de una creciente tensión operativa en los aeropuertos de Estados Unidos, el Gobierno federal puso en marcha una medida extraordinaria: el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para tareas de apoyo.

El refuerzo del ICE en los aeropuertos en plena crisis operativa

Según informó CNN, un total de 13 aeropuertos del país norteamericano contarán desde hoy con presencia de agentes del ICE en los controles de seguridad, principalmente en tareas de apoyo y logística.

El plan operativo contempla que el personal del ICE colabore en tareas de supervisión de filas y manejo de pertenencias en los escáneres ICE/AFP

La medida busca aliviar la carga de trabajo de los empleados de la TSA, quienes atraviesan una situación compleja debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La decisión se enmarca en un escenario de creciente presión sobre el sistema aeroportuario. Con miles de trabajadores considerados “esenciales” que desempeñan sus funciones sin percibir salario, la operatividad se vio resentida. Esto se traduce en mayores tiempos de espera, congestión en los controles y un incremento en las quejas de los viajeros.

Los 13 aeropuertos con presencia del ICE desde este lunes

De acuerdo con la información difundida por CNN, los aeropuertos donde se implementa esta medida son:

Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare

Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Aeropuerto William P. Hobby de Houston

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Nueva York)

Aeropuerto LaGuardia (Nueva York)

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico)

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor

Aeropuerto Internacional de Pittsburgh

Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (Fort Myers, Florida)

Los agentes del ICE en los aeropuertos operan sin mascarillas para diferenciarse de las redadas migratorias convencionales ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

CNN explicó que la lista podría tener modificaciones y que existen distintos planes sobre cómo se utilizarán los agentes en cada terminal.

En algunos casos, se encargarán de supervisar las filas de pasajeros; en otros, colaborarán con tareas logísticas como el manejo de bandejas y pertenencias en los controles.

La postura de Donald Trump sobre el despliegue del ICE en los aeropuertos

El presidente Donald Trump se refirió al despliegue y dejó abierta la puerta a que los agentes puedan realizar arrestos, aunque aclaró que no es el propósito central de la medida.

“Pueden arrestar a los indocumentados al entrar al país. Es un terreno fértil, pero no están ahí para eso; en realidad están ahí para ayudar”, afirmó, según lo citado por CNN.

Además, el mandatario aseguró haber impulsado personalmente la iniciativa tras dialogar con su equipo, y advirtió que podría escalar la respuesta si la situación no mejora. “Si eso no es suficiente, desplegaré la Guardia Nacional”, sostuvo.

En paralelo, Trump también pidió que los agentes del ICE no utilicen mascarillas mientras colaboran en los aeropuertos, para diferenciar este contexto de otras operaciones migratorias donde sí considera necesario su uso.

El presidente Donald Trump calificó los aeropuertos como "terreno fértil" para la detección de personas en situación irregular, aunque enfatizó que el propósito primario del despliegue es el auxilio operativo a la infraestructura aeroportuaria Archivo

Recomendaciones clave para viajeros ante la presencia del ICE en aeropuertos

En este nuevo escenario operativo en aeropuertos de Estados Unidos, distintos organismos y especialistas coinciden en que la mejor herramienta es la preparación.

Llevar la documentación adecuada y conocer los derechos puede marcar una diferencia significativa ante un eventual control o interacción con agentes migratorios.

Llevar siempre documentación original y copias físicas

Tarjeta de residencia permanente (green card), en caso de ser residente.

Formulario I-797 de aprobación de DACA vigente junto con el permiso de trabajo.

Pasaporte válido y visa vigente para quienes ingresan como turistas o con otro estatus temporal.

Comprobantes de trámites migratorios en curso ante el USCIS, incluyendo número de caso.

Conocer quiénes pueden enfrentar mayores riesgos