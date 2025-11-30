Qué pasa si la CBP o el Uscis descubre que un migrante pagó un coyote para llegar a EE.UU.

Pagar a un coyote para que traslade a un niño o a cualquier persona a través de la frontera de Estados Unidos se convirtió en una de las decisiones más riesgosas para miles de familias migrantes. Detrás de esa práctica, muchas veces motivada por la desesperación y el miedo, existe un entramado legal severo que puede derivar en cargos criminales, cancelación de trámites migratorios, inadmisibilidad futura y hasta penas de prisión.

Qué delito comete quien paga a un coyote y qué penas establece la ley en EE.UU.

El Código de Estados Unidos, bajo el artículo 8 U.S.C. §1324, establece que participar directa o indirectamente en el tráfico o contrabando de extranjeros constituye un crimen federal.

El solo hecho de financiar o facilitar el cruce de un extranjero de manera irregular, incluso si es un familiar, es una violación que habilita cargos penales DHS

La ley prohíbe llevar, intentar transportar, ocultar, alojar o inducir a cualquier persona a cruzar la frontera de manera irregular, incluso cuando se trate de hijos, hermanos u otros familiares.

La normativa no hace distinciones por el vínculo: el solo hecho de financiar o facilitar el cruce es una violación que habilita cargos penales.

Las sanciones previstas incluyen:

Multas elevadas determinadas por la justicia federal.

elevadas determinadas por la justicia federal. Penas de hasta diez años de prisión en casos estándar.

de hasta diez años de prisión en casos estándar. Sentencias mucho más severas, incluida cadena perpetua o pena de muerte, cuando el tráfico causa lesiones graves o la muerte de una persona.

Las campañas públicas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), como la lanzada en 2022, insisten en que los coyotes son parte de organizaciones criminales y advierten que quienes pagan por sus servicios también pueden enfrentar consecuencias penales.

Qué hace la CBP cuando descubre que se pagó a un coyote para cruzar la frontera

Cuando un migrante es detenido en la frontera y la CBP determina que ingresó con ayuda de un traficante, o que un tercero pagó por ese traslado, esa información queda registrada en su expediente.

Si se trata de un menor, el gobierno documenta el cruce como “menor no acompañado” y abre un protocolo que incluye transferencia a albergues, entrevistas y notificaciones a otras agencias federales.

Las consecuencias penales se vuelven mucho más severas cuando el tráfico o contrabando de extranjeros causa lesiones graves o la muerte de una persona CBP - CBP

Los hallazgos pueden desencadenar:

Investigaciones criminales sobre la persona que pagó el cruce.

Identificación del traficante y rastreo de redes de contrabando.

Comunicación de la información a otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En muchos casos, aunque no se presenten cargos inmediatos, la información queda archivada y puede ser utilizada más adelante durante cualquier trámite migratorio.

Las consecuencias migratorias de usar un coyote

Más allá del componente penal, la participación en un cruce irregular tiene efectos migratorios directos basados en las reglas de inadmisibilidad de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Según explica Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), una persona se vuelve inadmisible si acumuló presencia ilegal o si participó en acciones que facilitan el ingreso clandestino de otra persona.

Las consecuencias penales se vuelven mucho más severas cuando el tráfico o contrabando de extranjeros causa lesiones graves o la muerte de una persona Wilfredo Lee - AP

El Uscis detalla que la presencia ilegal se genera en dos situaciones principales:

Cuando se ingresa al país norteamericano sin admisión o permiso válido.

Cuando se permanece más tiempo del autorizado en el Formulario I-94 u otro registro migratorio.

La acumulación de presencia ilegal activa prohibiciones de reingreso de tres a diez años, y en algunos casos una prohibición permanente.

Si además se descubre que el migrante pagó o coordinó el cruce con un coyote, el Uscis puede considerar que existe una causal adicional de inadmisibilidad basada en “alentar o asistir” el ingreso irregular de otra persona.

Estas determinaciones impactan de forma directa en:

Solicitudes de residencia o ajuste de estatus.

Peticiones familiares.

Trámites consulares.

Solicitudes de perdón (waivers), que pueden ser negadas por la participación en un cruce facilitado por traficantes.

Cómo puede afectar en el futuro usar un coyote al solicitar residencia o ciudadanía

Los abogados de inmigración, como los consultados por Univision, suelen advertir que uno de los problemas más graves surge años después, cuando la persona intenta regularizar su estatus.

Durante la entrevista consular o la revisión de antecedentes, las autoridades migratorias evalúan cómo se produjo el ingreso al país norteamericano y si existió participación de coyotes.

Cuando la CBP o el Uscis detectan que un adulto financió el cruce de un tercero —incluidos familiares—, el caso puede interpretarse como facilitación del tráfico humano.

Eso puede derivar en: