ResistMap: la app que ayuda a rastrear redadas de ICE en EE.UU.

En un contexto de intensificación de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en línea con la estrategia de deportación masiva impulsada por Donald Trump, surgió ResistMap, una herramienta de apoyo para la comunidad inmigrante. La aplicación, desarrollada por el grupo activista TurnLeft PAC, busca proporcionar alertas en tiempo real y un mapa interactivo para monitorear la actividad de agentes federales en diferentes regiones de EE.UU.

¿Qué es ResistMap y cómo funciona?

ResistMap es una iniciativa que permite a los inmigrantes y sus aliados reportar la presencia de agentes de ICE mediante un sistema de informes colaborativos. La aplicación ofrece actualizaciones en tiempo real sobre operativos y redadas, con el objetivo de generar un registro nacional de la actividad de la agencia migratoria. Además, facilita el acceso a alertas de texto para quienes deseen recibir notificaciones sobre incidentes en su área.

La organización implementará una app para rastrear las redadas del ICE en tiempo real Foto resistmap.com

Según el sitio web de TurnLeft PAC, la app funciona a través de la inteligencia comunitaria, donde los usuarios pueden enviar reportes sobre redadas, mientras que analistas voluntarios verifican la información antes de hacerla pública. Este sistema busca minimizar la difusión de información errónea y proporcionar datos confiables a quienes podrían estar en riesgo.

¿Cuál es la visión de TurnLeft PAC?

TurnLeft PAC, la organización detrás de ResistMap, se define como un grupo de oposición política comprometido con la protección de las comunidades en EE.UU. En su sitio web, señalan que trabajan para “resistir el autoritarismo y la violencia extremista”, al tiempo que buscan desarrollar estrategias y herramientas para responder a los desafíos que enfrentan los sectores más vulnerables.

Samantha Boucher, directora general de la organización, explicó en una entrevista con The New Republic que la aplicación busca fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad ante las acciones de ICE. “ResistMap es una red de apoyo donde las personas pueden protegerse mutuamente. Cuanta más información recopilemos, más podremos entender”, explicó.

Turn Left es una organización opositora a la administración de Donald Trump con sede en Virginia Occidental Foto Facebook Turn Left

Así es el monitoreo de operativos migratorios de TurnLeft PAC

Inicialmente, la aplicación se enfocará en reportar operativos de ICE en todo el país norteamericano. Sin embargo, TurnLeft PAC tiene planes de expandir su alcance para incluir incidentes relacionados con violencia policial, ataques de grupos extremistas y otras formas de discriminación estatal. “Nuestro objetivo es crear una imagen nacional única de los excesos de la administración”, agregó Boucher.

La aplicación permite que cualquier persona envíe reportes mediante un formulario en línea, mientras que las alertas pueden recibirse vía SMS. Además, se implementaron protocolos de seguridad para garantizar el anonimato de los usuarios y evitar represalias por parte de las autoridades.

ResistMap despertó interés entre activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes. No obstante, también generó preocupaciones sobre la posibilidad de que la plataforma sea utilizada para desinformar o generar alertas falsas. Para evitar esto, el equipo de TurnLeft PAC desarrolló un sistema de verificación que coteja múltiples fuentes antes de confirmar cualquier incidente.

Las operaciones del ICE se intensificaron desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca Ice Gov (Facebook)

Troy, un voluntario del proyecto que prefirió mantener el anonimato, explicó que la clave del éxito de esta app radica en la colaboración de la comunidad. “La triangulación de la información es esencial. No solo dependemos de individuos, sino también de organizaciones locales que nos ayudan a verificar los datos antes de emitir alertas”, indicó en una conversación con The New Republic.

Además, los desarrolladores implemetaron sesiones de capacitación para voluntarios, con el fin de fortalecer la seguridad digital y personal de quienes contribuyen con la plataforma. Según Troy, este esfuerzo colectivo le dio un propósito en medio del endurecimiento de las políticas migratorias.

Apoyo financiero a la nueva app que ayuda a rastrear redadas del ICE

Para financiar el desarrollo de ResistMap, TurnLeft PAC recaudó aproximadamente US$100 mil, según el medio local, mediante donaciones individuales que oscilaban entre los US$20 y US$100. Este modelo de financiamiento refleja el interés del público en contar con herramientas que contrarresten la agenda migratoria de la administración Trump.

La aplicación estará disponible para su descarga a partir del 18 de marzo, la organización de izquierda incitó a la comunidad a utilizar y compartir la herramienta para ampliar su impacto. “Nuestra fuerza radica en el conocimiento compartido y la solidaridad. Nadie podrá arrebatarnos eso”, afirmaron en una publicación en Facebook.