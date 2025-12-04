¿Revés para el ICE?: la propuesta que busca proteger a inmigrantes detenidos en EE.UU.
La ACLU denunció a cinco alguaciles de Wisconsin en septiembre y la Corte Suprema tomó el caso
La Corte Suprema de Wisconsin acordó tomar un caso presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (UCLA, por sus siglas en inglés) que busca determinar si es ilegal que las cárceles locales retengan a migrantes detenidos a pedido de las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La denuncia presentada por la ACLU
La denuncia cita como demandados a cinco alguaciles de condados de Wisconsin: Walworth, Brown, Kenosha, Sauk y Marathon. En el escrito, la organización sin fines de lucro se pregunta si los oficiales locales pueden privar a una persona de su libertad una vez finalizadas todas las bases legales estatales para la custodia.
Bajo esta premisa, la ACLU asegura que hay un aumento drástico en las detenciones, con más de 700 detenidos en los últimos siete meses distribuidos en 49 cárceles.
De estas personas transferidas a la custodia del ICE, 140 (el 57%) enfrentan cargos criminales pendientes en Wisconsin al momento de la transferencia, lo que interrumpe el proceso de justicia penal estatal.
El pedido de la ACLU a las autoridades de Wisconsin
La organización estipula que no existe un estatuto que autorice a los oficiales de Wisconsin a realizar arrestos por violaciones civiles de inmigración o detenciones civiles, salvo que cuente con una orden judicial y una declaración jurada.
Por tanto, solicitan a la Corte Suprema de Wisconsin declarar que los alguaciles carecen de autoridad para retener personas más allá de su fecha de liberación legal, como también una orden judicial que prohíba a los demandados continuar con este tipo de prácticas.
“¿Pueden los agentes del orden público de Wisconsin privar de libertad a una persona basándose únicamente en una orden federal de detención migratoria? No se requiere ningún desarrollo fáctico de un tribunal inferior para responder a esta pregunta", detalla la organización en el escrito.
Luego agrega: “Este Tribunal puede y debe resolver este asunto al admitir esta petición de acción original y declarar que los alguaciles de Wisconsin carecen de la autoridad, bajo la ley estatal, para mantener a personas bajo custodia”.
La respuesta de la Corte de Wisconsin
El máximo tribunal acordó el 3 de diciembre tomar el caso presentado por la ACLU. De acuerdo con AP, la mayoría de los jueces de la corte votaron a favor de tomarla como acción original, en lugar de que se tramitara primero en tribunales inferiores.
Cuatro jueces, que no fueron nombrados, votaron a favor de aceptar el caso. Entretanto, los magistrados conservadores, Annette Ziegler y Rebecca Bradley, discreparon, mientras que Brian Hagedorn escribió por separado para analizar el proceso, pero no reveló su voto.
Con esta decisión, el fallo final podría darse a mediados de 2026, por lo que todos los alegatos del caso deben presentarse en un plazo de dos meses.
“Este es un paso histórico para garantizar que la ley de Wisconsin proteja a todos los residentes, no solo a quienes tienen poder y privilegios”, señaló Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, en diálogo con la agencia.
