El IRS puede multar y embargar cuentas si no completas este trámite a tiempo, advierte el gobierno

La temporada de impuestos de 2026 de EE.UU. comenzó en enero y se extenderá hasta mediados de abril, por lo que los contribuyentes ya pueden presentar sus declaraciones. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) advirtió que puede multar y embargar cuentas de las personas que no realicen este trámite antes de la fecha. En este caso, los ciudadanos tienen la opción de tomar ciertas acciones para disputar una sanción si la consideran injustificada.

Qué dice el aviso del IRS de EE.UU.

La agencia encargada de la recaudación tributaria en Estados Unidos aclaró en su sitio web oficial que multará a quienes no presenten su declaración de impuestos antes de la fecha límite.

El plazo para cumplir con este trámite comenzó el 26 de enero y se extenderá hasta el 15 de abril, día límite para efectuar el pago de cualquier saldo pendiente.

Los contribuyentes tendrán hasta el 15 de abril para presentar su declaración de impuestos; después de la fecha límite, estarán sujetos a multas o embargos Freepik - Freepik

Los contribuyentes contarán con alrededor de seis semanas para cumplir con sus obligaciones fiscales. En caso de no poder cumplir con el tiempo, se puede solicitar una prórroga o un plan de pagos.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante esta temporada la agencia proyecta recibir cerca de 164 millones de declaraciones individuales. La mayoría serán enviadas de manera electrónica.

Multas y embargo de cuentas: de cuánto son las sanciones por no cumplir con el trámite a tiempo

El monto de la multa depende del tipo de declaración de impuestos que el contribuyente presente. De acuerdo con el IRS, para la mayoría de las empresas y personas físicas, la sanción es del 5% del impuesto adeudado (menos cualquier impuesto pagado a tiempo y los créditos disponibles) por cada mes o parte del mes de retraso. La suma se acumula hasta un máximo del 25%.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

Se suma el impuesto que debe figurar en la declaración.

Se resta cualquier impuesto pagado a tiempo (ejemplo: créditos de retención o pagos de impuestos estimados).

Se restan los créditos reembolsables disponibles.

Se multiplica el número por el 5% mensual (hasta un 25%).

El IRS cobra intereses sobre las multas a quienes no presenten su declaración antes de la fecha límite Canva

Además, el IRS cobra intereses sobre las multas. La fecha a partir de la cual comienza a imponer esta sanción varía según el tipo de penalización, en tanto el monto adeudado aumenta hasta que se pague el saldo total.

Por otro lado, la cantidad que deberán abonar las sociedades constituidas en EE.UU. y las corporaciones S que no presenten en tiempo y forma los respectivos formularios es distinta, según explica la agencia.

Para evitar que se acumulen futuras multas e intereses, la persona puede efectuar el pago a través de los canales habilitados que especifican las autoridades tributarias en su página web oficial.

El IRS puede multar y embargar cuentas: cómo disputar una sanción

En caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con la multa que se le impuso, puede disputarla de manera legal.

Para realizar esto, existen dos alternativas: llamar al número gratuito que aparece en la esquina superior derecha de la notificación o escribir un correo en el que se expliquen los motivos por los que la agencia debería reconsiderar la sanción.

Los contribuyentes tienen la opción de disputar una multa o embargo si creen que se aplicó de manera errónea Freepik

En este caso, es importante que el contribuyente contemple ciertos factores al enviar un reclamo:

El aviso o carta que le envió el IRS.

La pena que quiere que la agencia reconsidere.

Una explicación de por qué cree que debería eliminar cada sanción.

A su vez, la agencia federal señala que podría eliminar o reducir algunas sanciones si la persona actuó de buena fe y puede demostrar una causa razonable por la que no pudo cumplir con sus obligaciones tributarias.