Se revela la cantidad de arrestos de ICE en los primeros 50 días de la Administración Trump

En los primeros 50 días del gobierno de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizó 32.809 arrestos por violaciones migratorias. Esta cifra supera el total de detenciones del año fiscal 2024, cuando la agencia reportó 33.242 arrestos en operativos similares.

Incremento en arrestos de criminales y sospechosos de terrorismo

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el gobierno continuará con esta política. “Hemos deportado terroristas, miembros de carteles y pandilleros. La cantidad de deportaciones seguirá aumentando”, afirmó en un comunicado oficial. Además, sostuvo que los inmigrantes en situación irregular “podrán optar por la autodeportación y regresar legalmente en el futuro”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las deportaciones aumentarán e instó a los inmigrantes en situación irregular a optar por la autodeportación Alex Brandon - AP

El ICE informó que casi el 75% de los detenidos tenían antecedentes penales o causas en curso. Del total de arrestos:

14.111 eran delincuentes condenados

9980 tenían cargos criminales pendientes

1155 eran miembros de pandillas

39 eran sospechosos o conocidos terroristas

Según números oficiales, la cantidad de pandilleros capturados duplicó los 483 detenidos en el mismo período del año pasado. En cuanto a terrorismo, el número casi triplicó los 14 arrestos registrados en el mismo lapso anterior.

El DHS anunció una nueva aplicación para la autodeportación: CBP Home

Para facilitar el proceso de autodeportación y regreso legal declarado por Noem, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó la aplicación CBP Home, que permite a los inmigrantes en situación irregular reportar su autodeportación.

Noem explicó que esta medida busca preservar recursos del ICE y de la Patrulla Fronteriza, además de reducir los costos para los contribuyentes. La aplicación está disponible en tiendas digitales y reemplaza a CBP One.

El DHS lanzó la aplicación CBP Home para facilitar la autodeportación, reemplazando a CBP One y como parte de un programa de 200 millones de dólares

El lanzamiento de esta herramienta forma parte de una campaña de 200 millones de dólares llamada Stay Out and Leave Now, que incentiva la salida voluntaria del país: “La CBP Home app les da la opción de irse ahora y autodeportarse, para que aún puedan tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro”, afirmó Noem.

Reestructuración del ICE bajo la administración Trump

El gobierno también anunció cambios en la estructura del ICE para reforzar su operatividad. Recientemente, Noem designó a Todd Lyons como director interino de la agencia y a Madison Sheahan como subdirectora:

Lyons supervisó previamente todas las oficinas de campo y operaciones domésticas del ICE, que incluyen la dirección de operaciones en la frontera suroeste y la supervisión de las 25 oficinas de campo en todo el país.

Sheahan dirigió iniciativas de seguridad en el estado de Luisiana, gestionó un presupuesto de 280 millones de dólares en Luisiana y lideró operativos de seguridad en eventos de alto perfil como el Super Bowl LIX y Mardi Gras.

Según Noem, esta decisión cuenta con “el apoyo del presidente Trump”. De acuerdo a la funcionaria, el objetivo de estos nombramientos es restaurar la rendición de cuentas dentro de la agencia, tras lo que consideró “cuatro años de decadencia bajo la administración Biden”, de acuerdo con lo declarado en un comunicado oficial.

Todd Lyons y Madison Sheahan fueron designados por Kristi Noem, secretaria del DHS, para liderar el ICE y reforzar su operatividad

“El ICE necesita una cultura de resultados”, agregó Noem. “Todd Lyons y Madison Sheahan son trabajadores incansables, ejecutores sólidos y líderes responsables que guiarán a los hombres y mujeres de ICE para cumplir el mandato del pueblo estadounidense de localizar, arrestar y deportar a inmigrantes ilegales”, aseguró la directora de Seguridad Nacional.