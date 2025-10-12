Su esposo es mexicano y ella grabó el momento en el que agentes del ICE irrumpen en su auto con un bebé a bordo

Maya England, ciudadana estadounidense de 21 años, registró en video el instante en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza rompieron la ventana de su vehículo para detener a su esposo, José de Jesús Aguilera Bautista, un mexicano de 33 años. El hecho ocurrió en Alamosa, Colorado, cuando la pareja salía de una corte junto a su bebé de un mes.

¿Cómo fue el operativo del ICE en Alamosa?

De acuerdo con el testimonio de England a CNN, tres vehículos comenzaron a seguirlos poco después de salir del tribunal. Según agregó The Colorado Sun, su esposo había asistido a una audiencia por un cargo menor de conducción bajo los efectos del alcohol, causa que aún estaba en disputa ante la corte del condado de Alamosa.

El video grabado por Maya England muestra la tensión de un arresto del ICE

La mujer dijo que uno de los autos “se salía y metía del carril”, lo que le generó desconfianza y la llevó a comenzar a grabar. Según relató, los vehículos no tenían sirenas, luces ni emblemas policiales visibles, lo que aumentó su temor y la sensación de ser perseguidos por desconocidos.

La joven madre quedó sola en Colorado con dos hijos ciudadanos estadounidenses y sin apoyo económico Captura de CNN

Cuando giró la cámara, el vehículo ya estaba bloqueado. En ese momento, agentes armados destrozaron la ventanilla lateral y sacaron por la fuerza a Aguilera Bautista, mientras ella intentaba proteger al bebé. “Fue tan rápido y tan brutal que yo estaba más asustada por mi hijo”, contó. Tanto ella como el niño resultaron con raspaduras por los vidrios, aseguró.

El ICE afirma que fue una operación planificada

El ICE declaró a CNN que se trató de una “operación específica” y que Aguilera Bautista recibió una copia de la orden de arresto. Sin embargo, la mujer asegura que nunca les mostraron el documento firmado por un juez, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con el ICE, Aguilera Bautista es un inmigrante indocumentado que cuenta con una expulsión previa. A su vez, la agencia indicó que el conductor no se detuvo pese a las órdenes de alto y que los agentes quebraron los vidrios para garantizar la seguridad durante la detención.

Su esposa denuncia que lo deportaron a México sin notificación y antes de su cita con el abogado. La joven madre relató que su esposo la llamó la noche anterior a su traslado. “Me dijo: ‘Te quiero, estoy bien. Mañana hablamos’. Pero a las dos de la madrugada lo sacaron de la celda y a las diez de la mañana ya lo habían transferido”, señaló.

La deportación se concretó sin previo aviso, antes de la cita con el abogado defensor, dijo la esposa del mexicano Captura de tiktok free.truthmedia

England explicó que ahora se encuentra sola en Colorado con sus dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses. “Él era mi único apoyo, emocional y económico. Ahora no sé qué voy a hacer”, dijo. La familia cuenta con representación legal y busca alternativas para que Aguilera pueda regresar al país.

La posible violación de ley estatal por parte del ICE

De acuerdo con The Colorado Sun, una ley aprobada en 2020 en Colorado prohíbe que agentes del ICE realicen detenciones a personas que se dirigen o salen de un tribunal, salvo que cuenten con una orden judicial específica.

La oficina del fiscal general Phil Weiser confirmó que la normativa es aplicable y puede ser ejecutada por el Estado, aunque no aclaró si se inició alguna investigación sobre el caso de Alamosa.

El medio citado también recordó que este tipo de operativos agresivos se inscriben en una tendencia nacional de uso creciente de la fuerza por parte de ICE.

Una investigación de ProPublica reveló que, durante los primeros seis meses del segundo mandato de Donald Trump, se registraron al menos 50 incidentes en los que agentes rompieron ventanas de vehículos durante arrestos, frente a solo ocho casos documentados en la década anterior.