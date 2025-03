Su mamá emigró sola a Estados Unidos, se reencontraron años después y contó cómo lo vivió: “No la conocía”

Muchos migrantes comparten en redes sociales cómo es la experiencia de dejar su tierra en busca de un futuro mejor. Sin embargo, pocos cuentan qué sucede con sus hijos que se quedan en su país. Rosa Zhunaula publicó en TikTok un conmovedor relato de cómo fue crecer sin sus padres, quienes partieron a España y Estados Unidos cuando ella y sus hermanas eran pequeñas. “Es un vacío irreparable”, afirmó.

Crecer sola: conmovedor relato de una joven cuyos padres migraron lejos

Desde muy pequeña, Rosa —conocida en redes sociales como @rosazhunaula_of— vivió la ausencia de sus padres. Su madre emigró a Estados Unidos cuando ella tenía nueve años. La despedida en el aeropuerto quedó grabada en su memoria. “Antes de salir de casa, mi mamá me dice: ‘Tienes que ser fuerte, no llores en el aeropuerto porque a mí se me va a hacer más duro viajar’”.

El duro relato de una joven cuyos padres emigraron cuando era niña

Con la idea de no hacer sufrir a su madre, contuvo el llanto. Vio cómo el avión despegaba y regresó a casa junto a sus abuelos y tíos. “Ella decía que iba a regresar”, recordó con los ojos cubiertos por lágrimas. Sin embargo, la espera se extendió por muchos años.

Las ausencias se hacían más evidentes en algunas fechas especiales, como el Día de la Madre o el Día del Padre. Mientras sus compañeros llegaban con sus padres a los actos escolares, ella y sus hermanas no tenían a quién entregar los regalos que habían preparado en las clases.

“El vacío que dejan los papás cuando viajan a otro lado por dar lo mejor a sus hijos, es un vacío supergrande, irreparable”, explicó.

Rosa emigró a Estados Unidos, junto a su madre, cuanto tenía 25 años Freepik

Sin la presencia de sus padres, Rosa contó que se sintió sola en su infancia. “Nunca vas a pertenecer a nada porque eres como ‘la huérfana’”, expresó.

En la escuela, a menudo sus compañeros le decían que sus padres no la querían: “Si te hubieran querido, te hubieran llevado”. Esos comentarios hirientes dejaron una marca en ella. “Son cosas que te vas llenando en la mente, como que nunca nadie te quiso”, señaló.

“Uno crece con muchos traumas, crece con muchos miedos, con muchas inseguridades”, ya que sentía que no tenía quien la protegiera y cuidara cuando le pasaba algo.

Así fue el reencuentro con su madre migrante

A sus 25 años, Rosa viajó a Estados Unidos para vivir con su madre. Sin embargo, el reencuentro no fue fácil. “Yo era una persona muy rebelde, una persona que no tenía ganas de conversar ni nada porque no la conocía”, admitió.

Ese distanciamiento emocional se reflejó en la relación entre ambas. “Muchas veces escucho a papás que dicen: ‘Mi hijo es muy rebelde, no me escucha, no quiere hablar, no sé qué hacer’. Obviamente, porque no conoces a esa persona”, opinó.

Su consejo a los padres que piensan emigrar sin sus hijos: “No lo hagas”

Tras contar su historia, Rosa dejó un mensaje contundente para quienes planean emigrar y vivir lejos de sus hijos: “Si estás pensando dejar a tus hijos, piénsalo muy bien o quizá toma esa decisión si los vas a llevar muy pronto. Caso contrario, no lo hagas”.

La joven señaló que decidió dar a conocer su historia para que las personas entiendan que “no todo en la vida es lo económico”.

La joven tiktoker le aconsejó a los padres que no emigren sin sus hijos Sandra McAnany - Sandra McAnany

“A mí me hubiera encantado haber tenido una caricia, un consejo, un abrazo de mi mamá cuando era niña y no lo tuve”, dijo. Y si bien dijo que no la culpa por la decisión de emigrar, porque lo hizo para poder brindarle un mejor pasar, consideró que “tienen más valor una caricia, tienen más valor esas conversaciones con tus padres”.