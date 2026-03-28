Tiene 9 años, terminó en un centro de detención del ICE y pidió ser liberado para asistir a un concurso escolar

Un caso migratorio que involucró al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generó mucha polémica en Estados Unidos. En Nuevo México, un niño de nueve años y su familia permanecían detenidos en un centro de Texas. A partir de una entrevista en la que el menor pidió salir para participar en un concurso de deletreo escolar, todos fueron liberados.

Un niño colombiano fue detenido por el ICE junto a sus padres

La detención ocurrió a principios de marzo y pasó a estatus público solo unos días después. Todo sucedió en Nuevo México, donde Deiver Henao Jiménez, un niño de nueve años, y sus padres, todos migrantes y solicitantes de asilo oriundos de Colombia, viven.

El ICE detuvo al niño y a sus padres, todos migrantes colombianos solicitantes de asilo ICE

De acuerdo con lo que contó la abogada de la familia, Corey Sullivan Martin, a NBC News, la familia fue detenida por el ICE durante una operación de rutina en el estado. A pesar de que tienen un estatus legal en trámite, todos fueron arrestados.

Luego, se los trasladó a Dilley Immigration Processing Center, un centro de detención ubicado en el sur de Texas. Allí permanecieron durante varios días, hasta que una entrevista trajo atención sobre el caso y permitió una liberación rápida.

La entrevista en la que el niño migrante pidió ser liberado del ICE

Quien primero se enteró del caso fue la periodista Lidia Terrazas, quien contactó a Rachel Accurso, más conocida en redes como Ms. Rachel, una creadora de contenido infantil que tiene más de 5 millones de seguidores solo en Instagram.

La entrevista del niño detenido por el ICE que generó polémica en EE.UU.

La influencer tuvo una conversación virtual con el niño y su familia y la compartió a través de su cuenta. Allí, Deiver manifestó su tristeza por permanecer detenido junto a su familia.

“Quiero estar ahí para ser feliz. Los extraño a todos”, respondió el colombiano cuando la mujer le preguntó si extrañaba la escuela y a sus amigos. En esa misma línea, relató que pasaba una mala experiencia en el centro de detención: “Ya no quiero estar aquí. Nada es bueno aquí”.

En la continuidad del diálogo, reveló que tenía un concurso escolar de deletreo pronto y que deseaba poder salir en libertad y participar.

Por otro lado, también indicó que no estaba en buenas condiciones bajo custodia del ICE. “Cuando comí la comida de aquí, me empezó a doler el estómago”, relató.

El ICE liberó al niño y su familia antes del concurso escolar

Sobre el final de la mencionada entrevista, Deiver reiteró su pedido de salir antes de la competencia y el deseo de participar. Finalmente, la repercusión que trajo la detención de su familia sirvió para acelerar el proceso.

El menor y su familia fueron liberados de la custodia del ICE

La publicación de Ms. Rachel fue el 12 de marzo. El último miércoles, 13 días después, se difundió públicamente que los tres habían sido liberados de la custodia de la agencia federal.

Según otra publicación en la plataforma, esta vez de la abogada de la familia, el niño y sus padres fueron puestos en libertad mientras se resuelve su caso. Además, la letrada contó que llegarían a Nuevo México a tiempo para el concurso escolar de deletreo del menor.