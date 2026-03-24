El pedido de Trump a los agentes del ICE en los aeropuertos: “No usen máscaras”

El despliegue de agentes migratorios en aeropuertos de Estados Unidos en medio del caos por el cierre parcial del gobierno sumó un nuevo capítulo de controversia. Esto ocurrió luego de que el presidente Donald Trump hiciera un pedido puntual: que los oficiales del ICE eviten usar máscaras mientras colaboran en tareas de seguridad.

El pedido de Trump en medio del caos en los aeropuertos

Según consignó Time, el mandatario estadounidense utilizó su red social Truth Social para expresar una postura que mezcla respaldo y limitación.

La Casa Blanca busca que la presencia del ICE en las terminales se perciba como una labor de auxilio civil ante el cierre parcial del gobierno MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump aclaró que apoya el uso de máscaras por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando enfrentan situaciones de alto riesgo. Sin embargo, pidió explícitamente que no las utilicen en los aeropuertos mientras ayudan a aliviar la crisis operativa.

“Soy un GRAN defensor de que el ICE use máscaras mientras buscan y se ven obligados a lidiar con criminales endurecidos”, escribió el presidente.

Sin embargo, inmediatamente marcó un contraste: “Agradecería enormemente, sin embargo, que NO usen máscaras cuando ayuden a nuestro país a salir del CAOS causado por los demócratas en los aeropuertos”.

El mensaje formó parte de una estrategia más amplia que comenzó el día anterior. Trump anunció el envío de agentes del ICE a terminales aéreas de todo el país norteamericano para reforzar tareas que habitualmente realiza la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Aeropuertos colapsados y trabajadores sin salario

El trasfondo de esta decisión es el cierre parcial del gobierno federal que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desde el 14 de febrero.

La situación derivó en un fuerte deterioro del funcionamiento aeroportuario, con demoras extremas en los controles de seguridad y una creciente presión sobre los trabajadores.

Los agentes de la TSA, considerados esenciales, están obligados a continuar con sus trabajos pese a no recibir salario durante el shutdown. Esta situación generó ausencias, renuncias y una reducción en la capacidad operativa.

Agentes Del ICE Detuvieron A Una Mujer En El Aeropuerto De San Francisco

La Casa Blanca informó que más de 400 agentes dejaron sus puestos desde el inicio del cierre. En ese contexto, el administrador adjunto interino de la TSA, Adam Stahl, advirtió que algunos aeropuertos de menor escala podrían verse obligados a cerrar si el Congreso no logra destrabar el financiamiento.

Qué hacen los agentes del ICE dentro de los aeropuertos

Frente a este escenario, la administración decidió sumar personal del ICE para tareas específicas. Según explicó Stahl, estos agentes no reemplazarán funciones técnicas, sino que se enfocarán en labores de apoyo no especializado como control de filas, gestión de multitudes y supervisión de salidas.

En la misma línea, el llamado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, señaló que el objetivo es liberar a los agentes de la TSA de tareas secundarias para que puedan concentrarse en funciones críticas.

Los oficiales de inmigración desplegados no realizan tareas técnicas de escaneo, sino que se concentran en funciones de apoyo como el control de filas, gestión de multitudes y supervisión de salidas para liberar al personal de la TSA SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Escenas de tensión en los aeropuertos mientras se despliegan agentes del ICE

El impacto del despliegue ya se observa en distintos puntos del país norteamericano. De acuerdo con The Wall Street Journal, en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston se registraron largas filas que atravesaban múltiples niveles del edificio, con pasajeros guiados por conos y cintas improvisadas.

En ese contexto, agentes del ICE —tanto con máscaras como sin ellas— patrullaban las terminales y ayudaban a ordenar el flujo de viajeros. Algunos pasajeros incluso manifestaron apoyo a la presencia de estos oficiales, mientras otros evidenciaron frustración por las demoras.