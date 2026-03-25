El ICE liberó a una médica cubana que estaba presa desde diciembre: el recurso con el que aplicará a la green card
La profesional, madre de una niña con enfermedades genéticas graves, recibió un parole humanitario que le permitirá regularizar su estatus
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La cubana Lázara Campos Cabrera recuperó su libertad en marzo tras permanecer tres meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Un juez federal de Texas determinó que su detención había sido ilegal y ordenó su liberación mediante un recurso de habeas corpus.
El uso del habeas corpus y la detención de Campos Cabrera en Texas
La mujer, de 29 años, fue arrestada durante una cita migratoria de rutina en Texas, a pesar de no tener antecedentes criminales y haber cumplido con todas sus presentaciones previas.
Según informó Telemundo 51, la abogada de inmigración Nera Shefer, quien lideró la demanda federal contra el gobierno, explicó que el tribunal reconoció un interés protegido bajo la Constitución para personas que han residido más de tres años en Estados Unidos.
“El argumento principal realmente fue el arresto ilegal, por el hecho de que cuando ella llegó la habían dejado libre bajo su propia palabra”, aclaró.
Tras la revocación del formulario I-220A que poseía la doctora, las autoridades le otorgaron un parole humanitario. Este documento técnico es la pieza clave que le permitiría, finalmente, presentar su solicitud de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
“Ella tenía que ser liberada bajo las mismas condiciones que tenía antes de ser ilegalmente arrestada por ICE”, agregó la letrada.
Detalles de la liberación por parte del ICE
De acuerdo con el medio citado, el habeas corpus funcionó en este caso como una demanda federal para verificar la legalidad del arresto de Campos Cabrera. La defensa argumentó que la doctora ingresó a EE.UU. en 2021 por la frontera sur y fue liberada originalmente “bajo su propia palabra”.
El juez dictaminó que su detención en diciembre pasado, mientras presentaba pruebas sobre la salud de su hija, violó los procedimientos establecidos para inmigrantes con tiempo de residencia y arraigo en el país.
Sobre su trayectoria, el portal indicó que la profesional se graduó de la carrera de Medicina en Cuba y trabajó durante la pandemia del Covid-19 antes de salir de la isla. Al llegar a territorio estadounidense, se estableció primero en Miami y luego se mudó a Houston.
Durante su detención, familiares y allegados denunciaron que el sistema migratorio la mantenía en un limbo jurídico debido a que el documento I-220A no era reconocido de forma automática como un permiso de entrada legal para fines de residencia.
La urgencia médica para aplicar a la green card
El caso generó una gran movilización comunitaria debido a la situación de Antonella, la hija de un año de la doctora. La menor tiene dos síndromes genéticos extremadamente raros, Wolf-Hirschhorn y Russell-Silver.
La familia relató que, durante la cita con ICE en 2025, Cabrera mostró los registros médicos detallados de la menor para evitar ser separada de ella, pero los oficiales procedieron con el arresto de todas formas.
Con el nuevo estatus de parole, la doctora podrá retomar la atención de su hija mientras avanza su proceso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Esta medida busca garantizar que la madre pueda permanecer en EE.UU. para asistir a la niña en su tratamiento.
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