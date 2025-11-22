TPS Venezuela 2025: el calendario actualizado para quienes aún tienen documentos de EE.UU. vigentes

A falta de poco más de un mes para que termine el 2025, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) finalizó recientemente para muchos beneficiarios. Tras la fecha clave del 7 de noviembre, quienes tienen documentos emitidos en EE.UU. con vencimiento previsto para 2026 mantendrán su estatus vigente hasta la fecha.

Cuándo vence el TPS de Venezuela para quienes aún tienen documentos vigentes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explica en su sitio web oficial que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación de TPS. Esta decisión se tomó tras revisar la situación en el país latino y consultar con las agencias gubernamentales estadounidenses pertinentes.

El TPS continuará vigente hasta el 2 de octubre de 2026 para ciertos beneficiarios X (@NucleoNoticias)

Asimismo, la agencia indica que el 3 de octubre de 2025 la Corte Suprema autorizó la cancelación con efecto inmediato. Por este motivo, el TPS expiró el pasado 7 de noviembre para aproximadamente 250 mil venezolanos que recibieron el beneficio en 2021.

En el caso de quienes aún tienen un TPS con vigencia, el DHS remarca que conservarán su autorización de trabajo y su documentación seguirá siendo válidas hasta el 2 de octubre de 2026.

Esto aplica para los beneficiarios que recibieron documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés), formularios I-797, notificaciones de acción y formularios I-94 con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026 y emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025.

Calendario del TPS actualizado

3 de octubre de 2025 : el Tribunal Supremo autorizó la cancelación con vigencia inmediata de la designación TPS de Venezuela de 2023.

: el Tribunal Supremo autorizó la cancelación con vigencia inmediata de la designación TPS de Venezuela de 2023. 7 de noviembre de 2025 : finalizó el TPS para aproximadamente 250 mil venezolanos protegidos bajo la designación de 2021 y quienes tenían documentos con vigencia previa a 2026 perdieron su vigencia.

: finalizó el TPS para aproximadamente 250 mil venezolanos protegidos bajo la designación de 2021 y quienes tenían documentos con vigencia previa a 2026 perdieron su vigencia. 2 de octubre de 2026 : última fecha de vigencia para el grupo que aún mantiene protección. Es solo para quienes poseen EAD, I-94 o I-797, con fecha de vencimiento impresa al 02/10/2026 y emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025.

: última fecha de vigencia para el grupo que aún mantiene protección. Es solo para quienes poseen EAD, I-94 o I-797, con fecha de vencimiento impresa al 02/10/2026 y emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025. Después del 2 de octubre de 2026: el TPS se extingue (salvo que el gobierno adopte una nueva extensión o redesignación) y los beneficiarios que deseen permanecer en EE.UU. deberán cambiar su estatus.

Los migrantes de Venezuela con TPS podrán extender su autorización de empleo si cumplen con determinados requisitos Uscis

Opciones para venezolanos con TPS aún en vigencia

Como Noem concluyó que la cancelación del TPS es necesaria por ser contraria al interés nacional, los venezolanos con documentos vigentes pueden explorar otras opciones para permanecer en el país a partir del próximo año. Es importante remarcar que los beneficiarios deben actualizar su estatus antes de que venza.

Los migrantes con TPS vigente pueden solicitar un ajuste de estatus o diferentes tipos de visa en EE.UU. si cumplen con las condiciones de elegibilidad Archivo

En este caso, los migrantes pueden realizar los siguientes procesos, según su situación particular: