Últimas actualizaciones del Uscis: TPS vencido y su definición sobre la inmigración ilegal en EE.UU.

Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) informó acerca de las medidas tomadas para evitar la inmigración ilegal en EE.UU. y su definición. La agencia también específico cuáles son las últimas actualizaciones que impactan en el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Actualizaciones del Uscis sobre el TPS

En un comunicado, la dependencia indicó que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director del Uscis, Joseph Edlow, han tomado medidas para restablecer la integridad del sistema migratorio estadounidense.

Con las medidas recientemente tomadas, se busca reforzar la integridad del sistema de inmigración del país Freepik - Freepik

En ese sentido, señaló que “está retomando la aplicación fiel de la ley, asegurando que la concesión de la libertad condicional y el TPS se realice conforme a lo previsto por el Congreso". Para este propósito, inició procedimientos de cancelación, para poner fin al “abuso del beneficio”.

“El TPS ahora es verdaderamente temporal, y el Uscis ha cancelado programas de libertad condicional arbitraria como los de ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos”, en referencia al parole temporal, que ahora se evalúan estrictamente caso por caso.

Específicamente sobre la protección temporal, precisa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puso fin al TPS para:

Afganistán

Camerún

Nepal

Haití

Honduras

Nicaragua

Venezuela (con una extensión prevista para 2023 y una designación para 2021)

Siria

Sudán del Sur

TPS vencido: qué pasa con el beneficio para miles de migrantes

Con las medidas tomadas por el Uscis, el TPS ha vencido para miles de migrantes que habían entrado con la protección que otorga, como su nombre lo indica, un permiso temporal para permanecer en el país. Sin embargo, el beneficio no permite solicitar la residencia permanente u otro tipo de estatus permanente.

Bajo la Administración Trump, se ha puesto fin a casi una decena de designaciones del TPS Facebook TPS Alliance / Alianza TPS

Luego de que la protección vence, los beneficiarios quedan al borde la deportación. En ese sentido, el organismo explica que “se ha instado a cientos de miles de extranjeros sin autorización para permanecer en el país a utilizar la aplicación CBP Home del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. para salir de Estados Unidos“.

La inmigración ilegal en EE.UU.: qué dice el Uscis

El Uscis también advierte que desde el pasado 20 de enero de 2025, cuando Trump asumió la presidencia de EE.UU., la agencia “ha cerrado lagunas legales e implementado cambios esenciales para proteger mejor a las comunidades y a los trabajadores estadounidenses”.

Al respecto, el portavoz del Uscis, Matthew Tragesser, comentó: “La distinción entre inmigración legal e ilegal pierde sentido cuando ambas pueden destruir un país desde sus cimientos”.

Agregó que la migración masiva sin control:

Satura el mercado laboral estadounidense

Deprime los salarios y priva de empleos a los estadounidenses trabajadores

Sobrecarga los sistemas de salud, educación y vivienda.

Donald Trump es conocido por sus políticas radicales en contra de la inmigración ilegal Facebook Donald J. Trump

“El gobierno de Trump continúa implementando políticas para garantizar que la inmigración legal promueva ante todo los intereses estadounidenses y que solo quienes más lo merezcan obtengan el privilegio de la ciudadanía estadounidense”, finalizó.

Mediante las medidas de actualización, el organismo busca asegurarse de que los no ciudadanos no se conviertan en una carga para el gobierno. Para poner en marcha los cambios, emitió un memorándum de política que reafirma que los funcionarios del Uscis pueden ejercer plenamente su autoridad para excluir a cualquier extranjero que pueda convertirse en una carga pública.