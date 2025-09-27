Trabajo en EE.UU. sin green card: dónde y cómo buscar empleo legal sin residencia permanente, según el Uscis
La agencia detalla las categorías y vías disponibles para los migrantes que deseen ingresar al mercado laboral
- 3 minutos de lectura'
Los migrantes que ingresan a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales pueden encontrar diversas opciones si no poseen la green card o tarjeta de residencia permanente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado (DOS) detallan los procesos de trámites para obtener una visa basada en empleo, en función de cada caso.
Qué visas de EE.UU. permiten trabajar legalmente en EE.UU. sin green card
Los migrantes que vivan en Estados Unidos y su estatus legal no les permita acceder al mercado laboral, pueden solicitar un permiso de no inmigrante que contemple la autorización de empleo. En tanto, los extranjeros que se encuentren fuera del territorio norteamericano también cuentan con vías disponibles para trabajar en ese país.
Las categorías de estatus para trabajar legalmente en EE.UU. sin green card son:
- Trabajador temporal no inmigrante: destinado a extranjeros cualificados que ofrecen su desempeño a empleadores estadounidenses, quienes deben presentar el formulario correspondiente para cada tipo de visa (por ejemplo, el I-129 para las visas H-1B) ante el Uscis.
- Trabajador permanente: con cinco categorías de preferencia para empleados con destrezas laborales. Cada año fiscal se distribuyen aproximadamente 140 mil de estos permisos, que se solicita bajo el formulario I-140.
- Estudiante de intercambio: los titulares de las visas F y M pueden acceder al mercado laboral, aunque con ciertas restricciones como la limitación de horas en el desempeño. Se solicitan a través del formulario DS-160.
- Visitante temporal por motivos de negocio: destinada a aquellos que viajan por una convención, la firma de un contrato o una capacitación, entre otras circunstancias. Las visas correspondientes son las B-1 y se solicitan a través del formulario del DOS.
Cómo solicitar una autorización de empleo en EE.UU.
Los migrantes bajo ciertos estatus de inmigración, como refugio o asilo, y con visas elegibles, pueden acceder a una solicitud de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) ante el Uscis, bajo el formulario I-765. La documentación requerida a presentar consta de:
- El formulario I-94 de entrada/salida de EE.UU.
- Un documento de identidad que incluya una fotografía, como el pasaporte, el certificado de nacimiento o un visado emitido por un consulado extranjero.
- Dos fotos tipo carnet.
Dónde encontrar ofertas laborales en Estados Unidos si no se posee una green card
El gobierno de EE.UU. detalla en su página web oficial los portales y sitios en línea para buscar trabajo en el territorio norteamericano. Los interesados también pueden contactar a la Administración de Empleo y Capacitación, al 1-877-872-5627. Algunos de ellos son:
- CareerOneStop: este portal cuenta con recomendaciones para elaborar un currículum y una guía para prepararse para una entrevista laboral. Además, presenta una bolsa de trabajo que se puede clasificar en función del estado y las preferencias.
- Otras plataformas: las más comunes son LinkedIn, Indeed, Glassdoor, ZipRecruiter, Monster y Google Jobs.
- Bolsa de trabajo de cada estado: es un recurso específico si se vive en un territorio concreto de ese país.
- Avisos de trabajo en periódicos y anuncios oficiales.
Otras noticias de Agenda EEUU
Paso a paso. Coquito puertorriqueño sin alcohol: la receta perfecta para toda la familia
El desafío de Trump a Portland. Despliega agentes por las protestas contra el ICE y choca con las autoridades locales
En el aeropuerto. Es venezolana, llegó a EE.UU. con el pasaporte vencido y reveló lo que le escribieron en una nota
- 1
Matemáticos sub-35: los jóvenes argentinos que brillaron en el foro que reunió a lo mejor de los expertos del mundo
- 2
La historia detrás de un hombre que eligió un lugar insólito para vivir y lo recomienda
- 3
Las dudas que el cheque de Trump aún debe despejar
- 4
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes