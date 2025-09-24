Por qué la visa H-1B es tan atractiva para los trabajadores migrantes en EE.UU.: sueldos que superan los US$100.000

El segundo mandato de Donald Trump trajo consigo cambios en los trámites de visa y residencia permanente en Estados Unidos, más conocida como green card. Entre las medidas más recientes figura el pago de US$100 mil por la petición de una visa H-1B, destinada a profesionales que buscan trabajar en un campo especializado con altos sueldos.

En qué consiste la visa H-1B y por qué es atractiva entre los migrantes

La visa H-1B es una categoría de visado para las personas con “habilidades excepcionales” que buscan trabajo en el país norteamericano en un campo especializado, según consignó el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

La visa H-1B se aplica para personas que quieran trabajar en un campo especializado que requiere de habilidades excepcionales Unsplash

De acuerdo con un informe de The Washington Post, medio millón de personas cuentan con este visado. De ellas, más de 200 mil trabajan en compañías como Microsoft, Google, Amazon y Meta. El resto ejerce en estas profesiones:

Arquitectura, ingeniería y topografía : 40.000 personas.

: 40.000 personas. Educación o trabajos en universidades : 23.000 personas.

: 23.000 personas. Especializaciones administrativas : 21.000 personas.

: 21.000 personas. Medicina y salud: 16.000 personas.

16.000 personas. Ciencias matemáticas y físicas: 11.000 personas.

Más de 200 mil migrantes cuenta con la visa B-1B y trabajan en compañías como Google, Microsoft y Amazon Unplash/Jonny Gios

Bajo esta premisa, la visa H-1B resulta atractiva para los migrantes, ya que ofrece la oportunidad de acceder a empleos especializados con altos salarios. En ese sentido, el salario promedio en ocupaciones relacionadas con la informática fue de US$101 mil el año pasado para quienes obtuvieron la visa por primera vez, y de US$135 mil para quienes llevan más tiempo en EE.UU.

Cuáles son los requisitos para obtener la visa H-1B

Para calificar, la persona debe contar con un título universitario relacionado con las tareas del puesto y una solicitud de Condición Laboral (LCA, por sus siglas en inglés) certificada por el Departamento de Trabajo. En el caso de los trabajos con el Departamento de Defensa (DOS, por sus siglas en inglés), no se aplica el último punto.

La persona debe contar con un título universitario relacionado con las tareas del puesto y una solicitud de Condición Laboral Freepik

El proceso de solicitud consta de tres pasos. En primer lugar, el empleador debe obtener la LCA del Departamento de Trabajo. Luego, tiene que presentar el Formulario I-129 [Petición para Trabajador No Inmigrante]. En caso de ser aprobada la petición, el trabajador fuera de EE.UU. puede solicitar la visa en la embajada o consulado estadounidense.

Al contar con el visado, se permite una estadía inicial de tres años, renovable hasta un total de seis años. Existen algunas excepciones para obtener una renovación de más años, como cuando hay una petición de visa de inmigrante aprobada o si el proceso de certificación laboral está en trámite.

Cuánto cuesta tramitar una visa H-1B

Hay un límite anual de 65 mil visas, con 20 mil adicionales para quienes tengan títulos de maestría de instituciones estadounidenses. Para participar del sorteo, la tasa actual es de US$215. Asimismo, el formulario I-129 para los trabajadores no inmigrantes tiene un valor de US$780 dólares.

No obstante, el 21 de septiembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que imponía una tarifa de US$100 mil por cada solicitud. Estos nuevos valores están programados para entrar en vigencia en el próximo ciclo de visados.