Un vuelo con deportados venezolanos salió de Texas y se desvió a Puerto Rico a último momento

Un vuelo procedente de El Paso, Texas, con destino a Venezuela, fue desviado de forma inesperada a Puerto Rico poco antes de aterrizar. De acuerdo con El Nacional, la decisión se debió a maniobras militares estadounidenses cerca de la zona.

Los detalles del desvío del avión

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este miércoles, cuando un Boeing 767-336 (ER) transportaba un grupo de ciudadanos venezolanos deportados hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Cerca de las 11.47 hs, el avión modificó su trayectoria al acercarse a la costa norte de Venezuela.

Por el momento, las autoridades venezolanas no emitieron comunicado sobre el incidente. Sin embargo, El Nacional detalló que las razones del desvío se debieron a presuntas maniobras militares estadounidenses efectuadas por bombarderos B-52 en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.

“Este avión que iba a aterrizar en Maiquetía está por aterrizar en San Juan, Puerto Rico. Es muy probable que se hable de esto en las próximas horas o días”, sostuvo el periodista César Báez en su cuenta de X.

Venezuela vs. Estados Unidos: las últimas maniobras militares de ambos países

Dos bombarderos estadounidenses B-52 sobrevolaron el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela este 15 de octubre. A través de su cuenta de X, el Comando Sur de Estados Unidos informó que las aeronaves participaron en ejercicios junto a helicópteros AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom, en el marco de las operaciones para combatir el tráfico de drogas en la región.

El Comando Sur presentó las últimas maniobras en el Mar Caribe X/@Southcom

“Una vista de nuestro dominio bélico desde 38.000 pies: una gran toma de uno de los @USNavy durante el vuelo de regreso del comandante del Comando Sur, Almirante Alvin Holsey”, informó el organismo. “Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en la región en apoyo a la misión del Comando Sur para desbaratar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”.

Previo a estas maniobras, la administración Trump anunció otro ataque contra un barco que presuntamente transportaba sustancias frente a las costas venezolanas. En esa embarcación iban seis personas.

“Bajo mis autoridades permanentes como Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra ordenó un ataque letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD, por sus siglas en inglés) frente a la costa de Venezuela. La inteligencia confirmó que el bote traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido", informó el presidente en su cuenta de Truth Social.

El régimen de Maduro, entretanto, habría ordenado ejercicios militares en los barrios marginales más grandes del país. A través de un mensaje en Telegram, el dirigente sostuvo que movilizaría a militares, policías y una milicia civil para defender las “montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas y mercados” de Venezuela. Este operativo se realizaría en Caracas y Miranda, estado vecino de la capital, según consignó CBS News.