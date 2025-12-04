Adiós al sueño americano: son colombianos, les negaron el asilo y ahora se autodeportaron para evitar al ICE

Una familia colombiana decidió autodeportarse de Estados Unidos por temor al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Para Yarlidis Goez-Santos, una joven de 28 años que vivía en Arizona, el “sueño americano” terminó cuando entendió que quedarse significaba exponer a sus cuatro hijos a un posible arresto por parte de los agentes federales.

De vivir con miedo al ICE en EE.UU. a autodeportarse a Colombia

“No quiero que mis hijos sufran el trauma de que agentes del ICE nos saquen por la fuerza de la casa, nos esposen o me detengan al salir a la calle”, lamentó Goez-Santos.

Yarlidis Goez-Santos optó por autodeportarse a su Colombia natal por temor a ser arrestada Flickr/usicegov

En los últimos meses, vivió prácticamente encerrada en la ciudad de Tucson, debido al temor constante de las redadas. El miedo se potenció en enero de 2025, cuando su esposo fue detenido cuando iba camino al trabajo y luego fue repatriado a Colombia. “Lo estaban cazando. De repente le cerraron el paso y se lo llevaron”, recordó en diálogo con EFE.

A eso se le sumó otro episodio: agentes migratorios tocaron la puerta de su casa. Aunque ella no respondió, comprendió que la buscaban. Entonces, dejó de salir de su vivienda y empezó a evitar cualquier actividad que no fuera estrictamente necesaria.

La familia había llegado a Estados Unidos hace tres años, tras escapar de la violencia que afrontaban en el país latinoamericano. Entonces, cruzaron la frontera por El Paso, Texas, con una solicitud de asilo que finalmente fue rechazada.

“El sueño americano ya no existe”: la decisión de autodeportarte a Colombia

Goez-Santos aseguró que la idea de prosperar en Estados Unidos se desvaneció, en especial bajo la administración Donald Trump. Por eso, decidió volver a su país natal con sus cuatro hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses: “Realmente tengo miedo de regresar a Colombia, no sabemos qué nos espera”.

La mujer colombiana se autodeportó a través del sistema CBP Home usembassy.gov

La familia usó la aplicación CBP Home, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), para iniciar el proceso de autodeportación, coordinar su entrega con el ICE y programar el viaje. “De Tucson nos dijeron que viajaremos a Louisiana, para luego volar a Colombia”, explicó.

Según Goez-Santos, el Gobierno estadounidense le prometió 1000 dólares por abandonar EE.UU., aunque solo a ella. Aún desconoce cuándo o cómo recibirá el dinero, pero asegura que, si en caso de recibirlo, será destinado al bienestar de sus hijos.

El mensaje de la colombiana autodeportada a Trump: “Él también viene de una familia migrante”

Durante sus últimas horas en EE.UU., la migrante dejó un mensaje dirigido al presidente Donald Trump: “Me gustaría decirle que recuerde que él también viene de una familia migrante y que no todos los extranjeros somos malos”.

Para emprender el viaje de regreso, el ICE le permitió a cada integrante de la familia llevar únicamente una valija de 40 libras (18 kilos). “Es difícil empacar una vida en una maleta, empacar los sueños”, lamentó.

Su esposo fue detenido por el ICE en enero de 2025 y luego deportado a Colombia (foto ilustrativa) ICE - ICE

Su hija mayor, de nueve años, se refirió al temor que vivió durante los últimos meses: “Tenía mucho miedo. Después que deportaron a mi papá, no quería salir”.

En Estados Unidos solo quedó la abuela de los niños, Iveth Rubio, quien todavía tiene pendiente su caso de asilo.