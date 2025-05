Vivió ocho años en Estados Unidos, pero se regresó a México y así fue su proceso de adaptación: “Es difícil”

Una mexicana regresó a su país tras vivir ocho años en Estados Unidos y contó en redes sociales como fue el proceso hasta acostumbrarse al nuevo lugar. “Sí, es difícil adaptarte”, señaló.

Vivió ocho años en EE.UU. y regresó a México: cómo es su vida ahora

La madre mexicana Ili Wells compartió en su cuenta de TikTok un video con la descripción: “Que sí, es difícil adaptarte a tu país”, donde contó su experiencia tras regresar a México.

La mujer, que volvió a México en 2024, se mudó en un primer momento junto a sus dos hijos menores, mientras que su hija mayor y a su marido, ciudadano estadounidense, se quedaron en el país norteamericano.

Si bien en un comienzo publicó videos en los que relató el horror que vivía, en un nuevo clip compartió cómo pasa un día habitualmente en su país de origen donde, después de meses, parece haberse acostumbrado a vivir, ya que se encuentra junto a toda su familia.

Cómo es su nueva rutina en México

La mujer contó que lo primero que hace en el día es llevar a sus hijos a la escuela, lo que le da tiempo para hacer cosas que le gustan y hacer las compras diarias para la familia. “Algo que me encanta de mi país es que yo puedo ir a comprar a la calle por muy poco dinero: verdurita, frutita, chucherías, golosinas. Y esto a mí me permite mucho ahorrar”, remarcó en lo que fue una comparación con el país estadounidense.

La mexicana compra frutas y verduras en la calle para ahorrar dinero Captura TikTok: @iliwells03

La mexicana señaló que no tiene trabajo, pero se mostró inspirada por sus compatriotas. “El recorrer este tipo de calles y ver a muchas personas poniendo su propio puesto me hace pensar, ‘si ellos pueden, ¿qué te hace creer que tú no vas a poder?’“, manifestó. Y agregó: “Las cosas son duras, sí, pero en todos lados son difíciles".

La mujer dijo que después de hacer los mandados, regresó a su casa, donde ordenó el cuarto de sus hijos y dobló y guardó su ropa antes de que ellos llegaran de la escuela. “Algo que me gustaría mucho de las escuelas de aquí es que se extendieran un poquito más como hasta las 15 hs o hasta las 16 hs”, comentó.

Tras llevar a sus hijos al colegio, la mujer se dedica a ordenar la casa Captura TikTok: @iliwells03

Luego, Ili fue a entrenar al gimnasio para distraerse. En el camino se cruzó una obra en construcción. “Me encontré a estos señores, ya casi les pido trabajo, pero dije ‘Un poquito de paciencia, más adelante llegará lo tuyo‘”, apuntó.

Su deseo por regresar a Estados Unidos

Junto al video en el que se la ve ejercitarse, admitió: “De verdad que necesito distraer mi mente en algo para no estar pensando en regresarme ya a Estados Unidos”. En el video, además, contó que por la noche decidió llevar a sus hijos a comer tacos.

Después del colegio, la mujer llevó a sus hijos a cenar tacos Captura TikTok: @iliwells03

“Para el que esté pensando mudarse a su país, créame que al principio va a ser duro, pero hermanos, cuando empieces a relacionarte con gente, vas a dejar ese temor y vas a armar estrategias para poder salir adelante", cerró.