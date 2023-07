Migrantes en Florida dicen que se van del estado por la nueva ley restrictiva: “La gente comienza a irse”

escuchar

La ley SB1718, que impone castigos para empleadores que contraten a inmigrantes ilegales, entre otras medidas, entró en vigor el sábado 1º de julio en Florida. La medida forma parte de un amplio proyecto firmado por el gobernador republicano y aspirante a la nominación republicana para la presidencia de EE.U., Ron DeSantis. Desde el anuncio de su aprobación, se desataron protestas de los trabajadores inmigrantes en diferentes sectores y, conforme se acercaba la fecha de aplicación, algunos tomaron la decisión de irse del estado.

En declaraciones para CBS News, Yvette Cruz, de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, confirmó el éxodo de los inmigrantes. “Escuchamos que la gente comienza a irse”, manifestó al abordar los reportes de empleados en los campos y proyectos de construcción.

Las disposiciones de la ley incluyen cargos de delito grave de tercer grado si se transporta un extranjero irregular sabiendo su estatus migratorio. En los trabajos se realizarán auditorías y también se convertirá en delito grave el uso de alguna identidad falsa para conseguir empleo. Este proceso podría ser especialmente difícil para aquellas personas que son inmigrantes irregulares, pero tienen hijos ciudadanos porque estos nacieron en Estados Unidos.

Los trabajadores de diversas industrias, incluida la de construcción se preguntan qué pasará con la aplicación de la ley SB1718 (archivo)

En declaraciones para el medio citado, Ofelia Aguilar, quien tiene el caso anterior, dijo que la medida desata temor en su familia ante la posibilidad de que los separen. Como madre de un niño de ocho años, tiene claro su futuro: “No voy a dejar a mi hijo atrás. Si me voy, mi hijo se viene conmigo”.

A partir del 1º de julio, los hospitales que acepten el seguro público Medicaid deben preguntar en los registros de admisión si sus pacientes son o no residentes legales. Aguilar contó que recientemente se cayó de un camión mientras trabajaba y estuvo en cama con una lesión en la espalda por dos semanas. No obstante, ante el temor, decidió no buscar atención médica.

Al respecto, el Florida Policy Institute calcula que casi el 10% de los trabajadores de las industrias con mayor mano de obra en Florida son indocumentados, lo que también deja a los empleadores con incertidumbre sobre su futuro.

Algunos trabajadores de la construcción hablaron con CBS Miami sobre la incertidumbre: “Muchos se van pensando en que serán deportados, huyen a otros estados”, dijo José, un empleado: “Todo el mundo está muy incómodo, solo queremos trabajar para ayudar a nuestras familias”.

La ley, que busca frenar la inmigración ilegal en el estado de Florida, fue una de las más de 200 firmadas por el gobernador DeSantis que entraron en vigor en el estado. Previo al día de aplicación de la que ha sido considerada por los críticos como la ley estatal más dura de EE.UU. contra los inmigrantes indocumentados, los opositores organizaron manifestaciones y paros para dejar en evidencia el impacto en la economía de Florida.

Asimismo, varias empresas se unieron a los empleados en las protestas y cerraron por una jornada, similar al esfuerzo que se vio el pasado 1 de junio con el movimiento “un día sin migrantes”. Los empleadores de las industrias de agricultura, construcción o restaurantes se han quejado de que los trabajadores comenzaron su éxodo antes de tener que enfrentarse a las posibles sanciones impuestas por la nueva ley.

La semana pasada, Darren Soto, miembro de la Cámara Representantes por Orlando, argumentó: “Nuestros hoteleros vinieron a Washington para hablar sobre cómo pierden empleados (...) Estas son las principales industrias de Florida, el turismo y la agricultura en particular y la industria de la construcción, esto va a afectar a la vivienda asequible de una manera clave y también a la infraestructura. ¿Y para qué? Así que DeSantis puede tener otro tema de conversación radical para su estancada campaña presidencial”, criticó el demócrata.

DeSantis, con una agenda contra la inmigración ilegal

Aunque por el momento no hay ningún reporte oficial sobre los efectos de la ley o de las decisiones de los inmigrantes, DeSantis intensificó su ataque a principios de la semana pasada, al afirmar que, si llega a la Casa Blanca, pondrá fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados. A su vez, prometió terminar el muro del expresidente Donald Trump, entre otras medidas.

LA NACION