El emotivo mensaje de la Miss Cuba antes de ir como candidata al Miss Universo 2025: “Naciste para destacar”

Lina Luaces es una reconocida modelo de solo 22 años, quien recientemente fue coronada como representante de Cuba para Miss Universo 2025. La famosa compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales dirigido a su niña interior y reconoció que tuvo que atravesar diversos desafíos antes de llegar a donde se encuentra ahora.

El emotivo mensaje de Miss Cuba dirigido a su niña interior

El mensaje compartido por la hija de Lili Estefan logró conectar con muchos miembros de su audiencia, donde reconoció que existieron ocasiones en las que dudó de ella misma e incluso llegó a sentirse perdida, según su cuenta de Instagram.

Lina Luaces Estefan es Miss Universo Cuba 2025 (Facebook/Lina Luaces)

A pesar de todas las dificultades que atravesó la joven Miss Cuba, hoy se encuentra a pocos días de viajar a Tailandia para representar a su país, y también quiso expresarle a esa niña que fue que “nació para destacar”.

“Ojalá pudieras verte hoy como te veo yo. Sé que hubo momentos en los que te sentiste perdida e incomprendida. Intentaste tanto encajar, cuando en realidad siempre naciste para destacar. Pero un día entenderás que aquello que te hacía diferente nunca fueron defectos; eran tu superpoder”, dijo la reina de belleza.

La famosa cubana también recordó que durante su infancia existieron obstáculos y dudas sobre ella misma, aunque siente que se ha convertido en una mujer fuerte y resiliente, de fe, que se mantuvo firme pese a que parecía que nada tenía sentido.

También expuso que su niña interior guardó silencio por mucho tiempo, derramó lágrimas y se hizo pequeña para hacer sentir cómodos a los demás, aunque esto ha cambiado con el tiempo y al ver hacia atrás se dio cuenta de que siempre estuvo preparada para algo más grande.

Lina Luaces envió un mensaje conmovedor a su niña interior, que siempre soñó ser Miss Cuba (Instagram/@linaluaces)

Quién es Lina Luaces, la joven elegida como Miss Cuba 2025

Lina Luaces es hija de la presentadora de televisión Lili Estefan, y según su madre siempre tuvo el sueño de convertirse en Miss Cuba, este 2025 su deseo se hizo realidad.

La joven modelo nació el 2 de agosto de 2002 en la ciudad de Miami, Florida. Su padre es Lorenzo Luaces y sus tíos son Emilio y Gloria Estefan, emblemas de la industria musical.

A pesar de su corta edad, cuenta con experiencia en pasarela gracias a su participación en el Miami Fashion Week 2019, hace un par de años firmó contrato con la agencia Paragon Model Management.

Aunque nació en territorio estadounidense, Luaces está orgullosa de sus raíces cubanas, y cada que puede lo comparte en las redes sociales. Asegura que creció entre historias de lucha y que siempre sentirá mucho amor hacia la isla.

Lili Stefan y Lina Luaces, madre e hija, apoyan mutuamente sus proyectos (Archivo) Instagram/@linaluaces

La conductora de El Gordo y la Flaca (Univision) acompañó a su hija durante el proceso previo a su coronación como Miss Cuba, que tuvo lugar el pasado 8 de julio en el Parque Milander de Hialeah, Florida.

Ahora, la famosa se prepara para viajar a Tailandia, en donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universo, que cuenta con una gran representación latina.

Cuándo es el Miss Universo 2025 y todos los detalles

La final de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo tendrá lugar la mañana del 21 de noviembre en Tailandia, aunque las modelos llegarán al viejo continente varios días antes para cumplir con una apretada y estricta agenda.

La edición número 74 de Miss Universo iniciará con el recibimiento de las candidatas los días 2 y 3 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Bangkok. El 4 de noviembre se llevará a cabo el fashion show y el 5 y 6 del mismo mes las participantes recorrerán la ciudad y serán invitadas a una cena de gala.

En los días siguientes se llevarán a cabo otros eventos y preselecciones antes de que solo 30 candidatas se presenten en la gran final y se dé a conocer el nombre de la ganadora.