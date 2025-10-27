Cuándo llega el frente frío de Halloween a Texas y cuánto bajan las temperaturas

El esperado frente frío de Halloween ya se aproxima a Texas y promete un cambio drástico tras varios días de calor anómalo para esta época del año. El fenómeno es impulsado por un sistema de baja presión que se desplaza desde el norte de Estados Unidos hacia el sur y comenzará a sentirse en distintas regiones del Estado de la Estrella Solitaria entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles.

Panhandle de Texas: brusco descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Amarillo informó que el frente frío ingresará al área del Panhandle —que incluye el noroeste del estado y parte de Oklahoma— durante la tarde del lunes y se consolidará durante la noche.

Antes de su llegada, esta mañana se caracterizaron por una densa niebla que redujo la visibilidad a menos de un cuarto de milla en algunos sectores, lo que afectó la conducción en Amarillo y sus alrededores.

En el Panhandle, las temperaturas caerán abruptamente, con mínimas que rondarán el punto de congelación y una probabilidad de helada fuerte del 40% al 90% en el noroeste NWS

Según el pronóstico del NWS, las temperaturas que alcanzaron entre 70 °F (21 °C) y 80 °F (26 °C) en el oeste y suroeste de la región caerán abruptamente tras el paso del frente frío. En esa misma línea, se espera un notable descenso térmico con mínimas que rondarán el punto de congelación entre el miércoles y jueves.

En el noroeste del Panhandle, las probabilidades de una helada fuerte son moderadas, con valores entre el 40% y el 90%, especialmente en localidades ubicadas sobre la línea Claude–Pampa–Beaver.

El frente llevará vientos del norte sostenidos de hasta 30 millas por hora (48 km/h) y ráfagas que podrían alcanzar las 40 millas por hora (64 km/h). Las condiciones más frías se registrarán durante la madrugada del jueves, cuando se prevén mínimas cercanas a los 32 °F (0 °C) en amplias zonas del norte de Texas.

Norte y centro de Texas: ráfagas de viento y temperaturas otoñales

En el norte y centro del estado, el NWS de Fort Worth anticipó que el frente frío cruzará la región el martes por la mañana, acompañado por una banda de lluvias dispersas y algunas tormentas aisladas, sobre todo en el este. Aunque las precipitaciones serán ligeras —con acumulados entre unas centésimas y unas décimas de pulgada—, el cambio de masa de aire marcará el inicio de un descenso sostenido de las temperaturas.

En el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, las máximas del martes podrían alcanzar los 80 °F (27 °C) antes del mediodía, para luego caer rápidamente y dar paso a un miércoles con máximas de apenas 60 °F (16 °C) y sensaciones térmicas matinales entre 38 °F (3 °C) y 42 °F (6 °C) NWS

Las máximas del martes se registrarán antes del mediodía, con valores que podrían alcanzar los 80 °F (27 °C) en el norte y centro del estado.

Sin embargo, tras el paso del frente, las temperaturas caerán rápidamente y los vientos del noroeste se intensificarán, con velocidades entre 20 y 30 millas por hora (32 a 48 km/h) y ráfagas de hasta 40 millas por hora (64 km/h).

El NWS advirtió que estas condiciones podrían dificultar la conducción de vehículos altos y provocar el desplazamiento de objetos no asegurados. Para el miércoles, el ambiente será mucho más fresco, con máximas que apenas rondarán los 60 °F (16 °C) y sensaciones térmicas matinales entre 38 °F (3 °C) y 42 °F (6 °C).

Las noches del miércoles y jueves serán frías, con mínimas que descenderán a los 40 °F (4 °C) en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. El jueves y viernes, la masa de aire frío se estabilizará y las tardes serán soleadas y templadas, con máximas cercanas a los 70 °F (21 °C).

Según el NWS, el próximo fin de semana volverán las condiciones más cálidas, con temperaturas que podrían alcanzar los 80 °F (26 °C) nuevamente el domingo.

Oeste de Texas y región de Midland/Odessa: vientos en aumento y heladas

El NWS de Midland/Odessa confirmó que el frente frío avanzará por el oeste de Texas durante la madrugada y mañana del martes, lo que provocará un giro repentino del viento hacia el norte y noreste y una caída marcada de las temperaturas. Antes de la llegada del frente, el lunes se registrarán las temperaturas más altas del período, con máximas entre 85 °F (29 °C) y 90 °F (32 °C) en el área del Río Grande y el sur del Permian Basin.

Las localidades del Hill Country, como Fredericksburg, Boerne y Kerrville, experimentarán las noches más frías, con mínimas que podrían bajar hasta los 38 °F (3 °C) durante la madrugada del jueves, según el pronóstico NWS

Con el ingreso del aire frío, las máximas del martes se mantendrán entre 68 °F (20 °C) y 72 °F (22 °C), mientras que las ráfagas de viento alcanzarán las 35 millas por hora (56 km/h).

En zonas de montaña, como las Guadalupe Mountains, se anticipan vientos aún más intensos, aunque el NWS estimó que se mantendrán por debajo de los criterios de advertencia por vientos fuertes.

Las temperaturas nocturnas bajarán de manera considerable a partir del martes. En las zonas más elevadas y en el norte del Permian Basin, las mínimas del miércoles podrían alcanzar los 32 °F (0 °C), y el jueves por la madrugada podrían repetirse valores similares.

Las probabilidades de helada varían entre el 20% y el 50% en estas áreas, por lo que no se descarta la emisión de una alerta por congelamiento.

Sur de Texas y San Antonio: el aire más frío llegará el miércoles

De acuerdo con San Antonio Express-News, el frente frío alcanzará el centro sur de Texas durante la tarde del martes.

En San Antonio, las temperaturas todavía llegarán a los 85 °F (29 °C) antes del mediodía, pero el frente se hará notar hacia la tarde, cuando los vientos del norte aumenten hasta 30 millas por hora (48 km/h) y el termómetro comience a descender con rapidez.

El miércoles amanecerá con temperaturas cercanas a los 50 °F (10 °C) y las máximas no superarán los 70 °F (21 °C). Durante la noche, el aire más gélido del sistema se asentará sobre la región.

Las mínimas del jueves bajarán a 48 °F (9 °C) en la ciudad y hasta 38 °F (3 °C) en las localidades del Hill Country como Fredericksburg, Boerne y Kerrville.