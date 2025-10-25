Miss Universo 2025: quiénes conforman el jurado que elige a la ganadora del certamen

Falta poco para la 74.ª edición del certamen Miss Universo 2025. El concurso de belleza se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, en Tailandia, y ya cuenta con un equipo de expertos, que deberán buscar la sustituta de Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca.

Quién será el jurado para elegir a la Miss Universo 2025

Para la competencia de este año, se eligió un panel de jurados muy distinto. El comité de selección de Miss Universo 2025 incluye una mezcla de artistas, emprendedores y exreinas de belleza, destacó Hola!.

La danesa Victoria Kjær Theilvig es la Miss Universo actual que dará la corona a la ganadora del próximo certamen 2025 (Facebook/Miss Universe)

Entre los jueces se encuentran:

Omar Harfouch – Compositor y emprendedor franco-libanés

– Compositor y emprendedor franco-libanés Romero Britto – Artista y escultor brasileño

– Artista y escultor brasileño Andrea Meza – Miss Universo 2020 de México

– Miss Universo 2020 de México Sharon Fonseca – Modelo, actriz y emprendedora venezolana

Omar Harfouch

El Compositor franco-libanés sorprendió en sus redes sociales hace pocos días, al publicar un extenso texto en referencia a su rol como juez de Miss Universo 2025. Harfouch advierte a los fanáticos de las candidatas que no le envíen mensajes para mantener imparcial su decisión en el concurso de belleza.

El compositor aseguró que ejercerá un rol con buena conciencia, imparcialidad y respeto (Instagram/@missuniverse)

En su cuenta de Instagram, el emprendedor publicó: “Como futuro miembro del jurado de Miss Universo 2025, me gustaría dirigirme a los 130 países que participan en esta extraordinaria aventura con respeto y claridad. Les pido sinceramente que dejen de enviarme mensajes privados o etiquetarme en sus redes sociales”.

Además, agregó: “Mi rol como juez requiere absoluta neutralidad, y es esencial que mantenga total distancia para garantizar un juicio justo, imparcial y honesto. Soy consciente de que mi voto para Miss Universo 2025 no se trata solo de una joven, sino del orgullo y las esperanzas de toda una nación”.

Romero Britto

El reconocido artista brasileño Romero Britto, famoso por sus coloridas obras, también formará parte del equipo de jueces de Miss Universo 2025. El escultor ejercerá nuevamente un rol de jurado, luego de ocupar el mismo papel en la competencia de 2024, destacó Telemundo.

Tras ser juez en la edición anterior, volverá a evaluar las virtudes de las candidatas este año (Instagram/@missuniverse)

Andrea Meza

La conductora de televisión se suma al jurado del Miss Universo 2025 por primera vez. En una entrevista con el creador de contenido Salvita, reveló “Quería hacerlo desde hace un montón, pero me preguntaban que cuál era mi prisa, pues quería hacerlo casi después de entregar corona”, citó El Diario NY.

La modelo indicó que ahora siente que cuenta con mayor preparación para ejercer este rol y comentó acerca de lo que espera ver en las candidatas. “Quiero ver autenticidad, primero que todo. No me gusta cuando llegan tan estudiadas, con un personaje armado, porque eso no conecta, a mí no me conecta. Yo me puedo dar de cuenta cuando alguien me habla con un personaje” expresó.

Además, agregó que la falta de proyección y de chispa es algo que incide en que mujeres muy bellas no logren coronarse, pues no tienen ese complemento. “Siempre les digo sé tú, olvídate de estructurar la respuesta porque no dices nada, no conectas”, explicó.

La conductora se siente preparada para formar parte del jurado de Miss Universo 2025 (Instagram/@missuniverse)

Sharon Fonseca

El próximo certamen de Miss Universo 2025 marca un paso histórico para las representantes latinas, con la incorporación de la actriz y modelo venezolana Sharon Fonseca al jurado oficial, destacó BlackMedia.

Sharon Fonseca no solo es reconocida por su trabajo en moda y actuación, sino también por su emprendimiento y su papel como embajadora de marcas internacionales.

Su participación en el jurado representa un gran orgullo para la comunidad latina, que ve en ella y en su pareja, el empresario y DJ Gianluca Vacchi, un respaldo importante para valorar la belleza global desde una perspectiva cultural enriquecida.

Sharon Fonseca se suma al grupo de expertos que elegirán la próxima Miss Universo 2025 (Instagram/@missuniverse)

Miss Universo 2025- Participantes confirmadas

Más de 119 concursantes participarán de la competencia y buscarán dejar su país en lo más alto. La lista de candidatas es la siguiente:

Albania – Flavia Harizaj

Angola – Maria Cunha

Argentina – Aldana Masset

Armenia – Peggy Garabekian

Aruba – Hannah Arends

Australia – Lexie Brant

Bahamas – Maliqué Bowe

Bangladesh – Tangia Methila

Bielorrusia – Alena Kucheruk

Bélgica – Karen Jansen

Belice – Isabella Zabaneh

Bolivia – Yessica Hausermann

Bonaire – Nicole Peiliker

Botsuana – Lillian Andries

Brasil – Gabriela Lacerda

Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman

Bulgaria – Gaby Guha

Camboya – Nearysocheata Thai

Camerún – Josiane Golonga

Canadá – Jaime VandenBerg

Islas Caimán – Tahiti Seymour

Chile – Inna Moll

China – Zhao Na

Colombia – Vanessa Pulgarín

Costa Rica – Mahyla Roth

Costa de Marfil – Olivia Yacé

Croacia – Laura Gnjatović

Cuba – Lina Luaces

Curazao – Camille Thomas

República Checa – Michaela Tomanová

República Democrática del Congo – Dorcas Dienda

Dinamarca – Monique Sonne

República Dominicana– Jennifer Ventura

Ecuador – Nadia Mejía

Egipto – Sabrina Maged

El Salvador – Giulia Zanoni

Guinea Ecuatorial – Carmen Obama

Estonia – Brigitta Schaback

Finlandia – Sarah Dzafce

Francia – Ève Gilles

Alemania – Diana Fast

Ghana – Andromeda Peters

Gran Bretaña – Danielle Latimer

Grecia – Mary Chatzipavlou

Guadalupe – Ophély Mézino

Guatemala – Raschel Paz

Guinea – Tiguidanké Bérété

Guyana – Chandini Baljor

Honduras – Alejandra Fuentes

Hong Kong – Lizzie Li

Hungría – Kincső Dezsényi

Islandia – Helena O’Connor

India – Manika Vishwakarma

Indonesia – Sanly Liu

Irak – Hanin Al Qoreishy

Irlanda – Aadya Srivastava

Israel – Melanie Shiraz

Italia – Lucilla Nori

Jamaica – Gabrielle Henry

Japón – Kaori Hashimoto

Kazajistán – Dana Almassova

Kosovo – Dorea Shala

Kirguistán – Mary Kuvakova

Laos – Lattana Munvilay

Miss Latina – Yamilex Hernández

Letonia – Meldra Rosenberg

Líbano – Sarah Bou Jaoude

Macao – Kris Fong

Malasia – Chloe Lim

Malta – Julia Cluett

Martinica – Célya Abatucci

Mauricio – Aurélie Alcindor

Mayotte – Nourya Aboutoihi

México – Fátima Bosch

Moldavia – Mariana Ignat

Myanmar (Birmania) – Myat Yadanar Soe

Namibia – Johanna Swartbooi

Nepal – Sanya Adhikari

Países Bajos – Nathalie Mogbelzada

Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin

Nicaragua – Itza Castillo

Níger – Zoulahatou Amadou

Nigeria – Basil Onyinyechi

Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland

Pakistán – Roma Riaz

Palestina – Nadeen Ayoub

Panamá – Mirna Caballini

Paraguay – Yanina Gómez

Perú – Karla Bacigalupo

Filipinas – Ahtisa Manalo

Portugal – Camila Vitorino

Puerto Rico – Zashely Alicea

Rumanía – Catalina Jacob

Rusia – Anastasia Venza

Ruanda – Solange Keita

Santa Lucía – Shianne Smith

Senegal – Camilla Diagne

Singapur – Annika Sager

Eslovaquia – Viktoria Güllová

Eslovenia – Hana Klaut

Corea del Sur – Soo-yeon Lee

España – Andrea Valero

Sri Lanka – Lihasha White

Suriname – Chiara Wijntuin

Suecia – Daniella Lundqvist

Suiza – Naima Acosta

Tanzania – Naisae Yona

Tailandia – Praveenar Singh

Trinidad y Tobago – Latifah Morris

Turquía – Ceren Arslan

Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson

Ucrania– Sofiya Tkachuk

Emitaros Árabes Unidos – Mariam Mohamed

Islas Vírgenes de Estados Unidos – Britanny Robinson

Uruguay – Valeria Baladan

Venezuela – Stephany Abasali

Vietnam – Hương Giang Nguyễn

Zambia – Kunda Mwamulima

Zimbabue – Lyshanda Moyas

Haití- Melissa Sapini

Concursantes pendientes por anunciar: