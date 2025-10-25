Miss Universo 2025: quiénes conforman el jurado que elige a la ganadora del certamen
Los jueces serán encargados de evaluar a las más de 119 concursantes en el certamen de belleza más famoso del mundo
Falta poco para la 74.ª edición del certamen Miss Universo 2025. El concurso de belleza se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, en Tailandia, y ya cuenta con un equipo de expertos, que deberán buscar la sustituta de Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca.
Quién será el jurado para elegir a la Miss Universo 2025
Para la competencia de este año, se eligió un panel de jurados muy distinto. El comité de selección de Miss Universo 2025 incluye una mezcla de artistas, emprendedores y exreinas de belleza, destacó Hola!.
Entre los jueces se encuentran:
- Omar Harfouch – Compositor y emprendedor franco-libanés
- Romero Britto – Artista y escultor brasileño
- Andrea Meza – Miss Universo 2020 de México
- Sharon Fonseca – Modelo, actriz y emprendedora venezolana
Omar Harfouch
El Compositor franco-libanés sorprendió en sus redes sociales hace pocos días, al publicar un extenso texto en referencia a su rol como juez de Miss Universo 2025. Harfouch advierte a los fanáticos de las candidatas que no le envíen mensajes para mantener imparcial su decisión en el concurso de belleza.
En su cuenta de Instagram, el emprendedor publicó: “Como futuro miembro del jurado de Miss Universo 2025, me gustaría dirigirme a los 130 países que participan en esta extraordinaria aventura con respeto y claridad. Les pido sinceramente que dejen de enviarme mensajes privados o etiquetarme en sus redes sociales”.
Además, agregó: “Mi rol como juez requiere absoluta neutralidad, y es esencial que mantenga total distancia para garantizar un juicio justo, imparcial y honesto. Soy consciente de que mi voto para Miss Universo 2025 no se trata solo de una joven, sino del orgullo y las esperanzas de toda una nación”.
Romero Britto
El reconocido artista brasileño Romero Britto, famoso por sus coloridas obras, también formará parte del equipo de jueces de Miss Universo 2025. El escultor ejercerá nuevamente un rol de jurado, luego de ocupar el mismo papel en la competencia de 2024, destacó Telemundo.
Andrea Meza
La conductora de televisión se suma al jurado del Miss Universo 2025 por primera vez. En una entrevista con el creador de contenido Salvita, reveló “Quería hacerlo desde hace un montón, pero me preguntaban que cuál era mi prisa, pues quería hacerlo casi después de entregar corona”, citó El Diario NY.
La modelo indicó que ahora siente que cuenta con mayor preparación para ejercer este rol y comentó acerca de lo que espera ver en las candidatas. “Quiero ver autenticidad, primero que todo. No me gusta cuando llegan tan estudiadas, con un personaje armado, porque eso no conecta, a mí no me conecta. Yo me puedo dar de cuenta cuando alguien me habla con un personaje” expresó.
Además, agregó que la falta de proyección y de chispa es algo que incide en que mujeres muy bellas no logren coronarse, pues no tienen ese complemento. “Siempre les digo sé tú, olvídate de estructurar la respuesta porque no dices nada, no conectas”, explicó.
Sharon Fonseca
El próximo certamen de Miss Universo 2025 marca un paso histórico para las representantes latinas, con la incorporación de la actriz y modelo venezolana Sharon Fonseca al jurado oficial, destacó BlackMedia.
Sharon Fonseca no solo es reconocida por su trabajo en moda y actuación, sino también por su emprendimiento y su papel como embajadora de marcas internacionales.
Su participación en el jurado representa un gran orgullo para la comunidad latina, que ve en ella y en su pareja, el empresario y DJ Gianluca Vacchi, un respaldo importante para valorar la belleza global desde una perspectiva cultural enriquecida.
Miss Universo 2025- Participantes confirmadas
Más de 119 concursantes participarán de la competencia y buscarán dejar su país en lo más alto. La lista de candidatas es la siguiente:
- Albania – Flavia Harizaj
- Angola – Maria Cunha
- Argentina – Aldana Masset
- Armenia – Peggy Garabekian
- Aruba – Hannah Arends
- Australia – Lexie Brant
- Bahamas – Maliqué Bowe
- Bangladesh – Tangia Methila
- Bielorrusia – Alena Kucheruk
- Bélgica – Karen Jansen
- Belice – Isabella Zabaneh
- Bolivia – Yessica Hausermann
- Bonaire – Nicole Peiliker
- Botsuana – Lillian Andries
- Brasil – Gabriela Lacerda
- Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman
- Bulgaria – Gaby Guha
- Camboya – Nearysocheata Thai
- Camerún – Josiane Golonga
- Canadá – Jaime VandenBerg
- Islas Caimán – Tahiti Seymour
- Chile – Inna Moll
- China – Zhao Na
- Colombia – Vanessa Pulgarín
- Costa Rica – Mahyla Roth
- Costa de Marfil – Olivia Yacé
- Croacia – Laura Gnjatović
- Cuba – Lina Luaces
- Curazao – Camille Thomas
- República Checa – Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo – Dorcas Dienda
- Dinamarca – Monique Sonne
- República Dominicana– Jennifer Ventura
- Ecuador – Nadia Mejía
- Egipto – Sabrina Maged
- El Salvador – Giulia Zanoni
- Guinea Ecuatorial – Carmen Obama
- Estonia – Brigitta Schaback
- Finlandia – Sarah Dzafce
- Francia – Ève Gilles
- Alemania – Diana Fast
- Ghana – Andromeda Peters
- Gran Bretaña – Danielle Latimer
- Grecia – Mary Chatzipavlou
- Guadalupe – Ophély Mézino
- Guatemala – Raschel Paz
- Guinea – Tiguidanké Bérété
- Guyana – Chandini Baljor
- Honduras – Alejandra Fuentes
- Hong Kong – Lizzie Li
- Hungría – Kincső Dezsényi
- Islandia – Helena O’Connor
- India – Manika Vishwakarma
- Indonesia – Sanly Liu
- Irak – Hanin Al Qoreishy
- Irlanda – Aadya Srivastava
- Israel – Melanie Shiraz
- Italia – Lucilla Nori
- Jamaica – Gabrielle Henry
- Japón – Kaori Hashimoto
- Kazajistán – Dana Almassova
- Kosovo – Dorea Shala
- Kirguistán – Mary Kuvakova
- Laos – Lattana Munvilay
- Miss Latina – Yamilex Hernández
- Letonia – Meldra Rosenberg
- Líbano – Sarah Bou Jaoude
- Macao – Kris Fong
- Malasia – Chloe Lim
- Malta – Julia Cluett
- Martinica – Célya Abatucci
- Mauricio – Aurélie Alcindor
- Mayotte – Nourya Aboutoihi
- México – Fátima Bosch
- Moldavia – Mariana Ignat
- Myanmar (Birmania) – Myat Yadanar Soe
- Namibia – Johanna Swartbooi
- Nepal – Sanya Adhikari
- Países Bajos – Nathalie Mogbelzada
- Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin
- Nicaragua – Itza Castillo
- Níger – Zoulahatou Amadou
- Nigeria – Basil Onyinyechi
- Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland
- Pakistán – Roma Riaz
- Palestina – Nadeen Ayoub
- Panamá – Mirna Caballini
- Paraguay – Yanina Gómez
- Perú – Karla Bacigalupo
- Filipinas – Ahtisa Manalo
- Portugal – Camila Vitorino
- Puerto Rico – Zashely Alicea
- Rumanía – Catalina Jacob
- Rusia – Anastasia Venza
- Ruanda – Solange Keita
- Santa Lucía – Shianne Smith
- Senegal – Camilla Diagne
- Singapur – Annika Sager
- Eslovaquia – Viktoria Güllová
- Eslovenia – Hana Klaut
- Corea del Sur – Soo-yeon Lee
- España – Andrea Valero
- Sri Lanka – Lihasha White
- Suriname – Chiara Wijntuin
- Suecia – Daniella Lundqvist
- Suiza – Naima Acosta
- Tanzania – Naisae Yona
- Tailandia – Praveenar Singh
- Trinidad y Tobago – Latifah Morris
- Turquía – Ceren Arslan
- Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson
- Ucrania– Sofiya Tkachuk
- Emitaros Árabes Unidos – Mariam Mohamed
- Islas Vírgenes de Estados Unidos – Britanny Robinson
- Uruguay – Valeria Baladan
- Venezuela – Stephany Abasali
- Vietnam – Hương Giang Nguyễn
- Zambia – Kunda Mwamulima
- Zimbabue – Lyshanda Moyas
- Haití- Melissa Sapini
Concursantes pendientes por anunciar:
- Estados Unidos- se corona el 24 de octubre
