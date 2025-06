Momentos curiosos del Mundial de Clubes: de la Virgen de Guadalupe al Kamehameha

Un árbitro expulsando a un jugador mostrándole una estampita de la Virgen, un delantero celebrando goles como Gokú o un equipo que "sin más remedio" que visitar al presidente Donald Trump: en su primera semana, el Mundial de Clubes ya tiene curiosos episodios para recordar.

- Visitando al presidente -

La Juventus visitó al presidente estadounidense Donald Trump en el salón oval de la Casa Blanca. También estuvo el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Lo que se presentaba como una promoción al Mundial de Clubes, terminó en el gobernante abordando temas de política y haciendo preguntas como: "¿Podría una mujer entrar en su equipo, muchachos?", en medio del debate en Estados Unidos sobre la participación de personas transgénero en los deportes.

"Nos dijeron que teníamos que ir y no me quedó más remedio, así que me presenté (...) Creo que fue una experiencia genial estar en la Casa Blanca (...) pero no me gusta mucho la política, así que no fue tan emocionante", contó a la prensa el delantero estadounidense Tim Weah.

"Me pilló por sorpresa. Fue un poco raro. Cuando empezó a hablar de la política con Irán y todo eso, pensé: Solo quiero jugar al fútbol", agregó.

- Kamehameha -

Lo hizo el 16 de junio, tras anotar el 2-1 del Botafogo ante el Sounders en Seattle. Y lo volvió a hacer cuando marcó el 1-0 del histórico triunfo ante el Paris Saint-Germain.

Las tribunas lo esperan. El atacante Igor Jesús junta sus manos y lanza la descarga: Kame, hame, haaaaa.

En una entrevista en Brasil contó que hace algunos años, mientras reflexionaba, se dijo: "el próximo gol que haga, voy a hacer como Gokú", famoso personaje del manga japonés Dragon Ball.

Kamehameha es la técnica de combate en la que el peleador lanza un potente rayo de energía.

La hoy estrella de Botafogo, que en su infancia fue arquero, va por más. Como diría Gokú: "Muéstrales de qué está hecho un Saiyajin!"

- Expulsado por la Virgen -

Minuto 88 del duelo Boca Juniors-Benfica. El defensor xeneize Jorge Figal entra fuerte contra Florentino Ruiz y el árbitro mexicano César Ramos sanciona.

¿Le mostró la roja? Sí, pero también salió del bolsillo una estampita de la Virgen de Guadalupe. ¿Milagro? No, Figal igual salió.

Según la prensa mexicana, el referí lleva consigo la imagen desde sus inicios en la profesión. Creen que, debido al calor y sudor, la estampita quedó adherida a la cartulina roja.

- ¿Un multiverso? -

En el ataque, Botafogo tiene a Igor Jesus. Y en el medio campo, Los Angeles FC también tiene a Igor Jesus. Los dos brasileños.

El mexicano Pachuca tiene al brasileño Kenedy, con una n, en el medio campo, y a Kennedy, con dos, en la misma posición, uno suplente del otro.

Mientras, en el duelo entre PSG y Botafogo estuvieron en el terreno el mediocampista portugués Vitinha, de los franceses, y el defensa brasileño Vitinho, del Fogão.

- ¿Descortesía con River? -

Un momento incómodo vivieron los jugadores de River Plate antes de su duelo con el japonés Urawa.

Al momento del saludo en Seattle, los millonarios estaban en fila esperando el apretón de manos, pero el capitán rival, el noruego Marius Hoibraten, pasó sin detenerse.

Hoibraten se disculpó luego en sus redes sociales. Explicó que esa forma de saludo es nueva, que no se percató y que nunca fue su intención ser descortés.

- Multado por desobediente -

Duelo Inter Miami-Al Ahly del 17 de junio en Florida. Una falta en el área contra Ahmed Sayed Zizo es sancionada con penal a favor de los egipcios.

Cobró el francés David Trezeguet, pero Oscar Ustari se la atajó. Según reportes de prensa, esto le valió a 'Trezegol' una multa de parte de su club, que no se hizo pública.

Pero no por fallar, sino porque la orden del DT era que los penales los cobraba Wessam Abou Ali.

- Jornadas calurosas y tormentosas -

Las altas temperaturas del final de la primavera estadounidense causaron estragos.

"Hace un calor terrible. Me dolían los dedos de los pies, me dolían hasta las uñas de los pies, no podía parar y volver a correr", dijo el mediocampista del Atleti, Marcos Llorente, tras caer por 4-0 ante el PSG.

En tanto, hasta el jueves, tres juegos habían tenido retrasos o suspensiones temporales debido a tormentas eléctricas, siguiendo los protocolos de seguridad estadounidenses.

- Rivalidad argentina -

Previo al duelo de Boca Juniors con el Benfica en Miami, hubo banderazo bostero en las playas, con cánticos. En eso estaban, cuando un avión pequeño pasó, con una pancarta: "QEPD Moriste en Madrid, 9/12/2018", que alude a la fecha en la que sus archienemigos de River Plate les ganaron la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabeu.

