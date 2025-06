Monterrey se quiere colar en octavos en un día de calculadoras

En una jornada de máxima incertidumbre, Monterrey quiere meterse en los octavos de final del Mundial de Clubes con un triunfo el miércoles ante el Urawa Red Diamonds y un resultado favorable en el choque entre Inter de Milán y River Plate.

Para ser la única escuadra mexicana en octavos, Sergio Ramos y los suyos están obligados a ganar a su rival japonés en Los Ángeles. A partir de ahí las combinaciones se disparan dependiendo del resultado del partido entre italianos y argentinos en Seattle.

Ambos partidos, que arrancarán simultáneamente a las 18:00 locales (01:00 GMT del jueves), bajarán la persiana del Grupo E del torneo intercontinental.

River Plate llega a la última fecha en el liderato con cuatro puntos, los mismos que el Inter. El vigente subcampeón europeo se ha asomado al precipicio durante esta primera fase pero, debido a los criterios de clasificación de este Mundial, conserva opciones de terminar en cabeza de la llave incluso con un empate frente al elenco millonario.

Monterrey es tercero con dos puntos y Urawa cierra la tabla, ya eliminado, con el casillero en blanco.

Capitaneados por el español Sergio Ramos, veterano de mil batallas, los Rayados tienen por delante una amplia gama de escenarios pero todos ellos pasan por vencer al equipo nipón.

En ese caso, Monterrey avanzará automáticamente si hay un ganador en el choque entre Inter y River o si termina con empate 0-0 y los Rayados no reciben un gol del Urawa.

Si argentinos e italianos empatan 1-1, los mexicanos deberán ganar por una diferencia de tres tantos.

Si las tablas son por 2-2 o superior, Monterrey quedará eliminado. "Un rival complicado" Aunque tendrá un ojo inevitablemente en Seattle, Monterrey no podrá descuidarse en el estadio Rose Bowl de Pasadena (Los Ángeles). El Urawa, ganador de la Liga de Campeones asiática en 2022, fue un escollo incómodo para River y después provocó sudores fríos en el Inter, al que tuvo al borde del nocáut durante 78 minutos. Dos goles de los argentinos Lautaro Martínez y Valentín Carboni rescataron a la escuadra Nerazzurra y condenaron al equipo asiático, que no quiere marcharse de Estados Unidos con los bolsillos vacíos. "Urawa va a ser un rival complicado, no es fácil", advirtió el entrenador de Monterrey, el español Domènec Torrent, en un mensaje a sus pupilos. "Si no ganamos al Urawa es que no nos merecemos pasar", recalcó el exasistente de Pep Guardiola. "No estamos tranquilos porque nuestro objetivo es pasar a la siguiente ronda, pero sí tenemos la seguridad y la confianza de haber hecho las cosas como se debían", dijo el defensa colombiano Stefan Medina tras el entrenamiento del martes. "Esperemos ser capaces de ganar el partido y que con eso nos alcance", señaló. Respecto al once inicial, Torrent tendrá disponible a sus figuras españolas Sergio Ramos y Sergio Canales, que este martes se reincorporó al grupo después de trabajar en solitario los últimos días. Alineaciones probables: Monterrey: Esteban Andrada - Erick Aguirre, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga - Fidel Ambriz, Sergio Canales, Nelson Deossa, Jesús Corona (o Oliver Torres) - Lucas Ocampos y Germán Berterame. DT: Domènec Torrent. Urawa Red Diamonds: Shusaku Nishikawa - Hirokazu Ishihara, Danilo Boza, Marius Hoibraten, Yoichi Naganuma - Kaito Yasui, Samuel Gustafson, Takuro Kaneko, Ryoma Watanabe, Matheus Savio - Yusuke Matsuo. DT: Maciej Skorza. gbv/ma