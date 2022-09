Mostró cómo encontrar estacionamiento fácil y barato en Miami y explicó qué pasa en caso de no pagar

La vida urbana en Miami, Florida, puede ser bastante caótica, sobre todo si no se sabe utilizar bien todas las tecnologías que hay disponibles para los ciudadanos, por ejemplo para conseguir estacionamiento.

La búsqueda de estacionamiento puede llegar a ser bastante tediosa y complicada, pero hay herramientas para ahorrar tiempo y esfuerzo. Una tiktoker colombiana dio a conocer las mejores tácticas para localizar un lugar donde dejar el vehículo y lo compartió con todos sus seguidores.

La joven se llama Meli Bardet (@melibardet), y se dedica a compartir tips para los viajeros alrededor de todo el mundo. Suele acudir a diferentes destinos para reportar, en especial en Estados Unidos. En esta ocasión le tocó al sur de Florida.

La creadora de contenido destacó que en Miami hay muchos establecimientos privados para estacionarse, pero también una sencilla y más económica modalidad para dejar el vehículo en las calles. Hay algunos letreros de las compañías Park Mobile y Pay By Phone, con los que una persona puede identificar dónde está permitido aparcar.

Así se puede encontrar estacionamiento en Miami, según el tip de una tiktoker

¿Cómo conseguir estacionamiento en Miami?

Los letreros de Park Mobile y Pay By Phone tienen un código, así que es muy sencillo identificarlos. Una vez que se localizó el lugar para estacionar, lo único que se tiene que hacer es descargar una aplicación móvil o ingresar a la página web de una de las dos empresas. Después seguir estos pasos:

Ingresar el código del sitio (aparece en el letrero) en el sitio web o la aplicación móvil.

Agregar la placa del vehículo que se quedará estacionado.

Especificar cuánto tiempo se ocupará el estacionamiento.

Seleccionar un método de pago.

Pagar.

Se puede alargar el tiempo de estadía del parking cuantas veces se desee, desde la misma herramienta digital. Eso sí, también se paga por el tiempo extra.

Luego del consejo de esta joven en TikTok, varios miembros de la comunidad virtual externaron sus dudas, algunas de las cuales ella misma decidió responder para que nadie tuvieran dificultad alguna al momento de querer aplicar su recomendación.

“¿Pero cómo así? ¿Uno debe estacionar frente al poste que tenga el letrero o entrar a un parking de esa misma empresa?”, fue la pregunta de un hombre. A lo que Meli respondió: “Puedes estacionar en la calle ubicando esos postes y hacer el pago, y también hay parkings que tienen también ese sistema u otros donde puedes pagar con tarjeta de crédito”.

Para hallar estacionamiento en Miami solo hay que hacer uso de la tecnología @melibardet/TikTok

Además, una persona la cuestionó sobre qué sucedería si en algún remoto caso el pago por utilizar el estacionamiento no se hiciera. Es decir, si a un ciudadano o turista se le olvidara o incluso no quisiera hacerlo. Y, la respuesta de la tiktoker fue muy sencilla: “Te pueden multar”. Según lo que se lee en los comentarios, hay inspectores que supervisan la zona y si no está pagado el servicio tienen la facultad de interponer multas.

Por otro lado, estuvieron las personas que hicieron sus comentarios en el posteo de Meli tanto para agradecerle por la información como para contar sus propias experiencias: “Ese servicio también está en Guadalajara (en México), y es muy práctico. Te estacionas y solo pagas las horas y te vas”, le dijo una mujer.