Mostró un espacio secreto en el auto y sorprendió a todos: “¿A qué edad te enteraste?”

En ocasiones, en las redes sociales sobresalen situaciones que van más allá del ocio y la diversión. Algunos creadores de contenido buscan ofrecer algo más a sus seguidores, como un consejo de vida o incluso tips que han aprendido desde su experiencia. Este fue el caso de un joven, que mostró un espacio secreto en su auto y que probablemente no muchos conocían.

“A qué edad te enteraste”, fue el hashtag que escribió en la descripción del video de TikTok, con el que rápidamente captó la atención de la comunidad virtual. El hombre, que publica con el usuario @miguel.mallorca, causó diferentes reacciones por su aparente descubrimiento. En una de sus publicaciones más recientes y con apenas nueve segundos, dejó ver la imagen de un automóvil con la puerta abierta. Inmediatamente después, la cámara enfoca un orificio en la parte lateral.

Luego todo fue más evidente. El influencer reveló, para sorpresa de todos, que ese agujero no era solo un adorno del vehículo, sino que tenía una función específica: que los pasajeros pudieran poner un paraguas. Para comprobarlo insertó uno, que entró sin problemas. Lo único que tuvo que hacer para recuperarlo después fue presionar un pequeño botón ubicado arriba, y listo.

Un tiktoker reveló un espacio secreto de su auto y causó revuelo

Divertidos con el “descubrimiento”

El video fue publicado hace cuatro días, pero ya logró captar el interés de la comunidad virtual. Hasta el momento tiene poco más de nueve millones de reproducciones. Como suele ocurrir con los clips virales, los usuarios comenzaron a dejar sus comentarios, donde mostraron sorpresa.

Algunas personas recalcaron que no muchos saben para qué sirve ese espacio porque la función no está disponible para todos los modelos de vehículos. Por eso, exhortaron a los propietarios a hacer la revisión solo si su coche es un modelo de años recientes: “El único agujero que tiene el mío es el tubo de escape, y no será buena idea guardar ahí un paraguas”; comentó alguien, con humor. “Mi (Ford) Fiesta del 97 no tiene. Le llueve dentro, pero es un clásico también”. Otros no pudieron contenerse y bromearon directamente sobre la situación: “Eso no es nada, yo ahí guardo los patines de los chicos, las cosas del camping, y hasta a mi suegra cuando vamos todos, porque no hay espacio…”; “El mío te fríe la hamburguesa en la puerta para no malgastar energía”, escribieron con ironía.

Incluso el famoso tiktoker @rusoblogs, con más de dos millones de seguidores, hizo un dúo con el video de Miguel. En la imagen, el joven mostró su sorpresa por el compartimiento oculto, aunque después bromeó: “Ya fui a revisar mi auto y me di cuenta de que no tenía… ¡No tenía auto!”.

Un tiktoker reacciona al nuevo video viral de esta red social

Miguel Mallorca, el creador de este contenido, tiene 21.300 seguidores en TikTok y continuamente publica contenido divertido sobre situaciones de su vida diaria. Asimismo, suele compartir este estilo de clips, que agrupa con la temática “a qué edad te enteraste”, en los que mayormente bromea sobre situaciones obvias y aprovecha para interactuar con los usuarios, que ya conocen la dinámica y responden en el mismo sentido.

