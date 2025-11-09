Muhammad Ali y Bruce Lee de regreso: así son los nuevos sellos postales que llegarán a EE.UU.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), compartió una lista con todos los nuevos sellos que llegarán al país norteamericano a partir de 2026. En su adelanto se mencionan a figuras como Muhammad Ali y Bruce Lee, aunque también estarán presentes personajes e íconos de la cultura pop del país.

Los nuevos sellos de Muhammad Ali y Bruce Lee que llegan a EE.UU.

La agencia compartió un adelanto del programa de sellos del próximo año. En el que se buscará celebrar la narrativa y el arte del país, ya que conectan con una historia más amplia que refleja personajes, lugares y momentos históricos, de acuerdo con el Servicio Postal de EE.UU.

Servicios Postales de EE.UU. comparte lista de sus nuevas estampas que saldrán en 2026 (Facebook/US Postal Service)

La lista de nuevos sellos involucra a dos personajes importantes en el mundo del deporte y el entretenimiento, que son:

Muhammad Ali

Apodado como “El Más Grande” por haber sido tres veces campeón de peso pesado en el boxeo internacional. Además de su reconocimiento como activista, se convirtió en un ícono para EE.UU. y también a nivel internacional.

El nuevo sello del Servicio Postal tiene una fotografía de la estrella que fue tomada en 1974 por Associated Press, así como el nombre de Ali alternado de arriba hacia abajo, similar al estilo de sus carteles promocionales.

Estos sellos postales se emitirán a partir del 15 de enero de 2026 en Louisville, Kentucky, de acuerdo con Antonio Alcalá, director de arte del USPS.

Muhammad Ali en un nuevo sello postal del Servicio Postal de EE.UU. (usps.com)

Bruce Lee

Se trata de una gran figura dentro de la historia del entretenimiento, ya que fue el primer actor asiático en ser protagonista en el cine estadounidense, además de también destacar en las artes marciales y como cineasta.

Su talento, carisma y presencia en la pantalla grande han hecho que continúe vigente y tenga miles de admiradores. El sello postal en su honor es una obra del artista Kam Mak, y muestra una pintura del famoso en la pose de la icónica “patada voladora”,

La caligrafía está en tonos amarillos y hace referencia al arte del chándal amarillo que utilizó Bruce Lee en la película Juego con la muerte. Así como el nombre del artista, también se puede leer la frase “USA Forever”.

Estampilla de Bruce Lee del Servicio Postal de EE.UU. (usps.com)

Algunos otros de los diseños que se incluirán en los nuevos sellos postales 2026 son ilustraciones de amor, una estampilla del estado de Colorado, por su 150 aniversario, Herencia Afroamericana: Phillis Wheatley, Año Nuevo Lunar: Año del Caballo, Harriet Powers, girasoles, Lowriders, entre otros.

La importancia de los sellos postales en EE.UU.

En Estados Unidos, el Servicio Postal aún vende aproximadamente 12.500 millones de sellos al año, de acuerdo con Postal Times. Y la función de estas estampillas iría más allá de lo práctico, ya que se les considera una forma de narración histórica y parte de la identidad del país.

Incluso son nombradas como "obras de arte en miniatura" y hasta piezas para hacer propaganda gubernamental, según autores como Dennis Altman. Estos sellos postales han sido utilizados para transmitir mensajes o exhortar a ciertas conductas, además de definir la identidad de los estadounidenses en diferentes ámbitos.

Además de cumplir su función, las estampillas tienen una importancia simbólica e histórica (usps.com)

Aunque la función de las estampas es indicar que se ha realizado el pago por el servicio de transporte de una postal, su significado simbólico va más allá, promueve valores nacionales, eventos y personajes importantes, según Epic People.

Para algunos, el sello elegido también tendría un peso sobre el destinatario y la posible relación que existe con el mismo. La decisión de qué sello emplear es personal e incluso podría estar vinculada al pasado, o con reliquias que fueron transmitidas por sus seres queridos.

A pesar de su importancia, el uso de los sellos postales disminuye en Estados Unidos ante el crecimiento de la era tecnológica.