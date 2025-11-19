Es oficial: cómo se jugará el repechaje del Mundial 2026 que será en México

El martes por la noche, se disputó la última fecha de las eliminatorias de la Concacaf. Con los resultados y posiciones finales de los grupos, tres selecciones consiguieron su pase de manera directa al Mundial 2026, mientras que otras dos irán al repechaje. Este torneo de repesca se disputará durante marzo en México y definirá a los últimos participantes da la Copa del Mundo.

El repechaje del Mundial 2026 se juega en México: cuándo y quiénes participan

De acuerdo con lo que establece el sitio web oficial de la FIFA, seis selecciones disputarán el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial, popularmente conocido como repechaje. Se trata de la última chance de las selecciones participantes para conseguir un boleto al certamen internacional. La repesca se disputará en territorio mexicano, concretamente en Monterrey y Guadalajara, entre el 23 y el 31 de marzo.

El repechaje para el Mundial 2026 se disputará en México a fines de marzo Web: Fifa.com

Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak y Bolivia aguardaban por los últimos dos integrantes, por parte de la Concacaf. Finalmente, Jamaica y Surinam se sumaron a los equipos que irán en busca de los dos cupos disponibles.

De acuerdo a las reglas, los dos mejores segundos de los tres grupos en la ronda final llegarían a esta instancia. Con 11 puntos tras el empate ante Curazao, el seleccionado jamaiquino superó en puntos a los otros dos escoltas y clasificó al repechaje.

La situación fue más ajustada para Surinam, ya que tras su derrota ante Guatemala quedó igualada en puntos con Honduras, que empató con Costa Rica. La Natio obtuvo su boleto de manera agónica: marcó un gol a los 93 el descuento para sellar la caída por 3-1, un resultado clave para ingresar al repechaje.

Surinam quedó empatada con Honduras en puntos y diferencia de gol, pero la superó en tantos a favor Concacaf

Es que con ese resultado, el equipo surinamés quedó igual que Honduras en puntos y diferencia de gol, pero la superó en tantos a favor y quedó posicionado como el segundo mejor escolta.

Qué equipos jugarán directamente la final del repechaje para el Mundial 2026

Las reglas del torneo establecen que los seis equipos de la repesca empiezan en semifinales o final según su posición en el ranking FIFA. De acuerdo con la clasificación actual, Irak y República Democrática del Congo son los que mejor puesto tienen, con el lugar 57 y 60 respectivamente.

Por eso, ambas selecciones ya tienen ganado su lugar en las finales del repechaje y solo necesitan ganar un partido para clasificar al Mundial 2026. Por su parte, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia empiezan en semis y tienen que vencer a dos rivales para lograr participar en la Copa del Mundo.

Surinam consiguió su boleto al repechaje de manera agónica tras la derrota ante Guatemala Moises Castillo - AP

Los clasificados de Concacaf para el Mundial 2026

Más allá de la situación de Jamaica y Surinam, que ganaron su boleto al torneo de repechaje, tres selecciones de la Concacaf obtuvieron su clasificación directa el martes por la noche.

A la participación de los organizadores México, Estados Unidos y Canadá se suma la presencia de Panamá, Curazao y Haití, que cerraron sus respectivos grupos como líderes.

En la última jornada, Panamá y Haití consiguieron triunfos ante El Salvador y Nicaragua respectivamente, mientras que Curazao igualó sin goles ante Jamaica.