Ganó miles de dólares en la NASA por un proyecto que presentó, pero no puede cobrarlo por la letra chica

La ingeniera catalana María Jesús Puerta se convirtió en una de las seis ganadoras del concurso de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para diseñar soluciones de reciclaje en la Luna. Su proyecto le habría otorgado un premio de miles dólares, pero no podrá cobrarlo porque solo los ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos son elegibles para recibir el dinero.

María Jesús Puerta creó un gemelo digital para reciclar residuos lunares en el concurso de la NASA

Los participantes del concurso debían presentar propuestas para reducir el impacto de los residuos generados por las futuras misiones Artemis en la Luna. Entre 1200 proyectos procedentes de 80 países, la NASA eligió en junio seis trabajos en la primera fase: el de Puerta y los de otros cinco equipos estadounidenses.

La experta creó un gemelo digital que convierte los residuos en metales, plásticos, combustibles y hormigón lunar Captura de pantalla ABC

Puerta, ingeniera de minas de 56 años, diseñó desde su casa, sola y con “un ordenador que echaba humo”, un gemelo digital capaz de reciclar los residuos sólidos y el regolito lunar, la capa de polvo y fragmentos de roca que cubre la Luna. En específico, los transformaba en metales, plásticos, combustibles y hormigón lunar, según explicó en una entrevista con EFE.

La residente en Tarragona comentó que decidió participar tras ver un anuncio del concurso en la prensa mientras tomaba café con su marido: “Fue un reto personal, para demostrarles a mis dos hijos que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr grandes cosas”, señaló.

María Jesús Puerta celebró su triunfo en la NASA, pero no puede cobrar el premio

La experta relató la emoción que sintió al conocer su triunfo: “Me maravillé cuando la NASA me envió una carta a casa con un certificado y un montón de pegatinas, que hemos puesto en el refrigerador. Para mí es un orgullo que haya decidido que Tarragona estén en el mapa”.

Los ganadores solo avanzan a una segunda fase si son ciudadanos o residentes de Estados Unidos Linkedin: Maria Jesus Puerta Angulo

Sin embargo, no podrá recibir el premio económico. Los otros cinco seleccionados en esa categoría recibieron cada uno US$50.000, dinero que ella no podrá reclamar por no cumplir con los requisitos.

“Había casi 50 páginas de normas del concurso y eso no lo leí, me centré solo en la parte técnica”, comentó la ingeniera española. Según las bases del certamen, los ganadores avanzan a una segunda fase para desarrollar los prototipos de sus propuestas, siempre que cumplan con el requisito de ser ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos.

“La única opción que tengo de seguir es aliarme con ‘partners’ americanos y formar equipos con ellos, aunque ni siquiera los puedo liderar. Tengo de plazo hasta enero para decidir qué hago y ya hay interesados, pero no tengo muchas ganas de empezar a hacer contratos privados y demás”, señaló.

La segunda fase del concurso de la NASA, que se extenderá hasta agosto de 2026, entrega un total de US$2 millones entre todos los ganadores. Sin embargo, para poder participar de esa etapa, Puerta no puede competir sola, sino que debería integrar un grupo estadounidense para que sea elegible.

Cómo fue el proyecto de la ingeniera catalana que avanzó a la final en la NASA

Su propuesta consistió en un gemelo digital con Inteligencia Artificial (IA, por sus siglas en inglés) basado en principios de economía circular. “La NASA estima que las próximas misiones a la Luna generarán 4200 kilos de residuos y bajarlos a la tierra cuesta US$50.000 por kilo. Mi planteamiento es reutilizar esos residuos y darles una segunda vida aprovechando los minerales que hay allí, el regolito lunar”, detalló.

Puerta explicó que su planteamiento consiste en reutilizar los residuos y darles una segunda vida aprovechando los minerales presentes en el regolito lunar NASA

Según explicó, lo primero que hizo fue "analizar qué hay en esa región". Gracias a nuevas tecnologías como la IA, logró demostrar “cómo sería posible crear un sistema autosuficiente y sostenible en la Luna”, para así “reducir la dependencia de suministros desde la Tierra”.

Para ello, la ingeniera catalana recopiló y trabajó con información pública de la NASA sobre la composición en óxidos, minerales y propiedades físicas del regolito lunar. “Esos datos se integraron en un simulador propio que calcula balances de masa y energía, simulando procesos de separación magnética, fundición y mezcla con regolito”, precisó la experta.