Volvió My Chemical Romance y la euforia se apoderó de los fanáticos en redes

Luego de ocho años de estar separados y de no hacer nueva música, la banda My Chemical Romance anunció su nueva canción “The Foundations of Decay”, noticia que enloqueció a todos los fans que por casi una década habían esperado un nuevo tema o alguna señal de que sus ídolos “revivirían”. Este 12 de mayo fue un día especial para los amantes del rock, que no pudieron contener su emoción y llenaron las redes sociales de algunos memes.

A pesar de que el clip musical no tuvo una gran producción, a los seguidores no les importó y disfrutaron cada segundo de los seis minutos de duración. El video no es más que una pantalla oscura, con destellos en tonos grises y de fondo por supuesto se escucha la nueva canción, pero eso fue suficiente para todos los que anhelaban recordar su etapa “emo” y escuchar a todo volumen a la agrupación.

(Archivo) Gerard Way, líder de la banda durante un concierto Diego Paruelo

Este regreso estaba anunciado, pues desde finales de 2021 dieron algunas pistas y señales de haberse reunido; incluso un usuario de Internet cuestionó a Frank Iero sobre si pronto regresarían a la industria y el músico se limitó a responderle con un emoji de cara sonriente. Desde ese momento, los seguidores se mostraron ansiosos por saber más detalles de lo que se aproximaba.

Fue en 2013 cuando el conjunto estadounidense anunció su separación a través de un comunicado en su página oficial: “Estar en esta banda por los últimos 12 años ha sido una verdadera bendición. Hemos llegado a lugares que no sabíamos que podríamos alcanzar. Hemos sido capaces de ver y experimentar cosas que nunca imaginamos posibles. Hemos compartido el escenario con gente que admiramos, gente que ha sido nuestro ejemplo y lo mejor de todo, nuestros amigos. Y ahora, como todas las grandes cosas, ha llegado el tiempo de que termine. Gracias por todo su apoyo, y por ser parte de la aventura”, dijo el vocalista de la banda en ese momento.

Los memes por el regreso de My Chemical Romance

La banda originaria de Newark, Nueva Jersey, sacó de órbita a los twitteros, que no dudaron en expresar su emoción con diferentes imágenes graciosas por el regreso de la agrupación, integrada por Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero, Ray Toro y James Dewees. Estos son algunos de los memes que compartieron.

Los memes son una de las reacciones principales en redes sociales Twitter

Otros también consideraron que era un día de fiesta y celebración, pues el anuncio era algo que ansiaban desde hace casi una década. Uno de los memes hizo alusión a la escena de Homero Simpson, donde se viste de gala para estar en su propia casa.

Los fanáticos se dijeron muy emocionados por este nuevo lanzamiento Twitter

Otra usuaria aseguró que al ver la presentación del video oficial de “The Foundations of Decay” no esperaba mucho, pero se sorprendió una vez que el tema de seis minutos comenzó a sonar.

Los amantes del rock tuvieron un día de gala, tras el regreso de la banda Twitter

La agrupación nació en 2001, luego de que el vocalista fue testigo de los ataques de septiembre a las Torres Gemelas en Estados Unidos y vio al segundo edificio caer. Desde entonces hacen música con letras catastróficas combinadas con dramatismo.

La mayoría de fans recordó su época oscura con la nueva canción Twitter

Los fans confían en que no solo se trate de un sencillo, sino que este marque el regreso contundente de la banda, pues también desean no tener que esperar otros 14 años para volver a deleitarse con una de sus nuevas piezas de rock.