“Netflix gratis”: Google lanzó una forma para ver 800 canales sin pagar

Con el auge de diferentes plataformas de streaming, la empresa multinacional Google sorprendió hace unos meses al entrar en la carrera con una fórmula distinta para llegar a las audiencias: contenido gratis. Ahora, añadió a su ya existente oferta de 800 canales disponibles, 80.000 series de TV y películas que se suman a través de su aplicación Google TV.

Los propietarios de dispositivos con Google TV o con sistema operativo Android TV podrán ver más películas y programas de televisión gratis con la llegada de Roku Chanel, que se integró esta semana con más 80.00 contenidos. Además, también incluye 350 canales de televisión en vivo sin costo, con noticias, entretenimiento, deportes y más.

Google TV añade más servicios a su oferta de canales FAST, una opción para los usuarios que prefieren no pagar una suscripción Unsplash

¿Cómo descargar la app Google TV?

Google TV es una aplicación disponible para su descarga en la tienda Google y en la App Store, para dispositivos iOS. Actualmente, este nuevo servicio es de uso exclusivo para Estados Unidos, pero pronto podría extenderse a otros países.

Para disfrutar de esta nueva integración, los usuarios pueden descargar The Roku Channel en su dispositivo con Google TV o Android TV, que en un sistema operativo muy compatible con las aplicaciones de Google. No se necesita ninguna suscripción ni registro.

Hasta antes de esta actualización, The Roku Channel solo se podía ver en televisores Samsung y Amazon Fire TV. Desde ahora, ya se pueden usar los sistemas operativos de Google para televisores, por lo que los usuarios tienen una mayor variedad de películas y series gratis, algo que podría jugar en contra de los servicios más reconocidos, como Netflix, por ejemplo.

The Roku Channel en Google TV: ¿cómo acceder a las películas y series gratis?

The Roku Channel es una opción dentro del segmento FAST (televisión en streaming con publicidad gratuita). Según la propia compañía, el año pasado llegó a una audiencia de más de 100 millones de usuarios en EE.UU.. Algunos servicios similares incluyen a Pluto TV, Amazon Freevee, Vizio WatchFree Plus y Tubi, canales que se vuelven un éxito a través de su combinación de repeticiones y noticias sin costo alguno.

Después de la descarga de The Roku Channel en el dispositivo con Google TV o la Smart TV con Android TV desde la Google Play Store, el streaming se inicia y se accede a la oferta televisiva. Aunque la opción es gratuita, también se pueden añadir suscripciones premium como el contenido de Starz, AMC Plus, MGM, entre otros.

Los canales gratis de Google TV

Google ya ofrecía contenido de Pluto TV y otras plataformas, pero en abril se expandió y añadió sus propios canales FAST: “Más de 800 canales de televisión gratuitos de múltiples proveedores en un solo lugar”, promocionó.

Entre los canales disponibles en Google TV están: Dry Bar Comedy, Wu Tang Collection TV, Xumo Crime TV, Xumo Movies, ABC News Live, America’s Test Kitchen, American Classics, The Asylum, Battery Pop, CBC News, Chive TV, Deal or No Deal, Divorce Court, Xumo Westerns, entre otros. Para quienes se niegan a pagar por cualquier servicio de suscripción, esta puede ser una gran opción.

Usar Chromecast para ver Google TV

Los televisores que funcionen con otros sistemas operativos pueden conseguir un Chromecast, que es un dispositivo de Google que les permitirá aprovechar todos estos beneficios.

