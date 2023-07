Publicaba en TikTok videos de las cirugías que hacía, pero descubrieron ‘imprudencias’ y le sacaron su licencia

escuchar

Una famosa cirujana plástica, conocida en redes sociales como Dr. Roxy, perdió su licencia médica para trabajar en Ohio después de transmitir algunos procedimientos quirúrgicos en vivo a través de TikTok. Tras una investigación de las autoridades, determinaron que cometió una serie de descuidos y que ocasionó daños permanentes para los pacientes.

Al revisar las cirugías realizadas por Katherine Roxanne Grawe, la Junta Médica del Estado de Ohio concluyó que no se había cumplido con los estándares de cuidado necesarios. Al parecer, la doctora centró su atención en lo que pasaba con sus seguidores de las redes sociales, en lugar de las condiciones de sus pacientes, lo que llevó a errores que fueron determinantes en el procedimiento.

La tiktoker Dr. Roxy perdió su licencia médica en Ohio

En sus videos, la médica hablaba directamente a la cámara y se tomaba el tiempo para responder a las preguntas de sus seguidores mientras los pacientes estaban en la mesa de operaciones. Como consecuencia de estos descuidos, varios pacientes reportaron complicaciones y necesitaron atención médica días después de las cirugías.

Antes de tomar la decisión de suspender definitivamente la práctica profesional de la señalada, la Junta Médica emitió una advertencia a la doctora para que dejara de usar sus redes sociales mientras hacía operaciones, pero ella hizo caso omiso y explicó que con la difusión de estos materiales quería educar a sus seguidores sobre la cirugía estética. Por estos motivos, los reguladores estatales votaron por la revocación permanente de su licencia y además impusieron una multa de 4500 dólares por no cumplir los protocolos.

“Estos resultados no fueron complicaciones normales como las que existen en la práctica rutinaria de la medicina, sino que fueron causados por la imprudencia y el desprecio de las normas que rigen la práctica de la medicina en Ohio”, explicó a The New York Times Jonathan B. Feibel, vicepresidente del grupo a cargo de la investigación.

Tras esta prohibición para ejercer su trabajo como cirujana, tanto el perfil de TikTok @doctorroxy como su cuenta de Instagram @roxyplasticsurgery ahora son privadas y ya no se pueden ver sus publicaciones, aunque mantiene públicos el número de los seguidores que logró acumular. Al momento asciende a casi un millón en todas sus redes.

Algunos videos que publicaba solían alcanzar hasta más de seis millones de reproducciones @RoxyPlasticSurg / Twitter

“Veremos una cicatriz y la recordaremos”

En la investigación de las autoridades, se consignan detalles de al menos tres casos de pacientes que fueron sometidos a procedimientos estéticos como liposucción, aumento de busto y levantamiento de glúteos y que requirieron correcciones posteriores y tratamientos de control en diferentes momentos entre febrero de 2018 y mayo de 2022.

Uno de los relatos que exponen las fallas de las cirugías es el de una mujer a quien se le perforó el intestino una semana después de la operación. Otra persona anónima sufrió graves infecciones bacterianas que le ocasionaron la pérdida de la función cerebral por la cantidad de toxinas que tenía en la sangre.

Por otra parte, Mary Jenkins, una de las víctimas de Grawe que participó en la demanda después de sufrir la muerte del tejido mamario tras un mal procedimiento, celebró la revocación de la licencia médica. “Nunca desaparecerá”, admitió la mujer en entrevista con el canal de noticias WCMH, “porque cada vez que miremos hacia abajo, veremos una cicatriz y siempre la recordaremos”.

LA NACION