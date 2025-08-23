Así se monta Black Rock City, en Nevada: la ciudad temporal donde se celebra el festival Burning Man en EE.UU.

Miles de personas ya se preparan para construir toda una ciudad temporal en Black Rock City, Nevada. Aquí es donde se llevarán a cabo las celebraciones por el popular festival Burning Man en Estados Unidos, el cual se realizará entre los días 24 de agosto y 1° de septiembre de 2025.

Qué es el festival Burning Man y por qué es tan misterioso en Nevada

Burning Man es un festival anual que se celebra en el desierto de Nevada y reúne a una comunidad internacional de creadores, artistas y organizadores comunitarios, quienes colaboran en la construcción de una gran ciudad temporal.

Black Rock City en Nevada es una ciudad temporal construida por los asistentes al Festival Burning Man (Facebook/The Burning Man Project)

El evento está basado en 10 principios fundamentales que son:

La inclusión radical , que significa que todos pueden formar parte de Burning Man.

, que significa que todos pueden formar parte de Burning Man. Trueque que no contempla el valor monetario de los objetos o servicios.

que no contempla el valor monetario de los objetos o servicios. Eliminación de patrocinios comerciales, publicidad ni transacciones.

comerciales, publicidad ni transacciones. Autosuficiencia radical para que los participantes solo usen recursos internos.

para que los participantes solo usen recursos internos. Autoexpresión radical , libertad de contenido que respete los derechos y libertades.

, libertad de contenido que respete los derechos y libertades. Actitud de comunidad, esfuerzo y cooperación para llevar a cabo el evento.

para llevar a cabo el evento. Responsabilidad con la sociedad civil y respeto a las leyes estatales y federales.

con la sociedad civil y respeto a las leyes estatales y federales. No dejar rastro físico de las actividades, por respeto al medioambiente.

de las actividades, por respeto al medioambiente. Participar de forma ética , jugar, trabajar y actuar en las actividades del festival.

, jugar, trabajar y actuar en las actividades del festival. Evitar el uso de pantallas y disfrutar de la experiencia inmediata.

Black Rock City, la ciudad en donde se celebrará el festival Burning Man 2025

Black Rock City es el nombre que recibe la ciudad temporal creada para el proyecto de Burning Man, la cual es llamada de esta forma porque se construye en una parte del Desierto de Black Rock de Nevada, en el que cada año se reúnen hasta 80 mil personas.

Se encuentra al oeste de Estados Unidos, específicamente a unas 93 millas (150 km) al noreste de Reno. Es una ciudad extravagante montada por los asistentes, quienes crean las atracciones y los espacios públicos, según Exactchange.

Desde hace más de dos décadas esta ciudad efímera recibe a personas de todo el mundo, quienes deben llevar consigo sus propios suministros para existir una semana completa, aunque también pueden regalar o intercambiar algunas de sus pertenencias.

Black Rock City es la sede anual del Festival Burning Man (Facebook/The Burning Man Project)

El festival prohíbe el uso de teléfonos celulares, computadoras o cualquier dispositivo electrónico, además de que los líderes de Burning Man señalan que no existe red de internet ni señal para teléfonos móviles a mitad del desierto.

La atracción principal, que también le da nombre al festival, es un hombre de madera que se quema un día antes del Labor Day, y que llama la atención por su increíble altura, ya que en ocasiones anteriores ha superado los 39 pies (12 metros).

Cuánto cuesta visitar Black Rock City en Nevada

Para vivir la experiencia del festival Burning Man en el Desierto de Black Rock es necesario cubrir el costo de alguna de las entradas, que los organizadores prefieren denominar como “donaciones”.

Según el sitio web, la más económica es de US$550 y está pensada para las “almas creativas que desean vivir la experiencia del festival”. Mientras que el boleto más costoso es de US$3000, y está destinado a aquellos que “deseen iluminar el evento con su generosidad”.

También se menciona que la compra de las entradas más costosas ayuda a que más personas disfruten de la magia de Burning Man, financia becas de arte honoraria y cubre los costos operativos de Black Rock City.

Las entradas para Black Rock City y el Burning Man Festival cuestan de US$550 a US$3.000 (Facebook/The Burning Man Project)

Aunque la ciudad se construye con esfuerzo comunitario y todos deben llevar sus propios suministros para formar sus hogares temporales y subsistir durante el festival, también deben cubrir esta cuota.

Burning Man es un festival inclusivo que permite la entrada de personas de todas las edades, los niños menores de 12 años pueden acudir acompañados de un adulto sin costo alguno, aunque si son varios deberán pagar un precio especial.